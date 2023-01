Teneriffa Coaching – fachlich, wissenschaftlich, praxisnah

Führungskompetenzen und Umdenken

Persönlichkeiten verändern sich im Laufe eines Lebens. In unterschiedlichen Entwicklungsstadien werden die Rollen neu verteilt, das Verhalten reflektiert. Der diplomierte Psychologe Thomas Eckardt zeigt in seinem Seminar „Teneriffa Coaching“ auf, wie sehr ungewohnte Umgebungseinflüsse, Partnerschaften, berufliche Erfolge und Krisen den Menschen prägen. Mit mehr als 30 Jahren Berufserfahrung ist sich der Managementcoach über die Auswirkungen dieser Faktoren sehr bewusst und gibt dieses wertvolle Wissen aus der Praxis an die Teilnehmer weiter.

Das selbstkritische Hinterfragen von Situationen legt den Grundstein. Sind Ergebnisse suboptimal ausgerichtet, gibt es immer eine Möglichkeit zur Leistungssteigerung. Dabei ist es unerheblich, wie der Status quo ausfällt, wichtig erscheint die aktive Reaktion auf offenkundige oder verborgene Missstände. Diese prozessorientierte Vorgehensweise ist Inhalt des „Teneriffa Coachings“. Aufbau und inhaltliche Auseinandersetzung mit beruflichen Themen befinden sich im Zentrum des Coaching-Programms. Der Psychologe begleitet aktiv die mentalen Entwicklungen der Teilnehmer und erkennt, welche Fähigkeiten und Stärken ambitionierte Führungskräfte für sich nutzen können.

Im Programm fokussiert sich das Interesse auf den nachhaltigen Aufbau von Führungserfolgen. Wobei individuelle Lösungen jeden einzelnen Teilnehmer voranbringen sollen. Je nach Anforderungsprofil stellt der Coach ein maßgeschneidertes Erfolgssystem, bestehend aus sieben Faktoren zusammen. Mit diesem Beratungstool ist es aktiven und angehenden Führungskräften möglich, eine umfassende Persönlichkeitsentwicklung einzuleiten. Stille, aber vorhandene Ressourcen werden nachhaltig aufgebaut – unter der Sonne Teneriffas. Der Kraftort mitten im Ozean bietet den idealen Platz für 20 Coachingeinheiten. Mit voller Konzentration richtet sich der Fokus auf die individuelle Persönlichkeitsentwicklung. Unter professioneller Begleitung erhalten Körper, Geist und Seele mehr mentale Stärke. „Teneriffa Coaching“ eignet sich perfekt zur beruflichen Neuorientierung, Weiterentwicklung und zur Begleitung von Veränderungen und Entscheidungen. In seiner Funktion als Coach greift der Psychologe Potentiale auf und hilft bei der persönlichen Standortbestimmung.

Thomas Eckardt ist bekannt als Autor von zahlreichen Erfolgsratgebern. Bereits länger als drei Jahrzehnte unterstützt er Fach- und Führungskräfte beim Erreichen ihrer Ziele.

Als diplomierter Psychologe und Coach legt er besonderen Wert auf die Individualität seiner Klienten und Leser. Eckardt hält nichts von 08/15 Coaching.

Er entlockt jedem einzelnen seine besonderen Stärken und findet Führungsqualitäten, die wichtig für die Umsetzung der eigenen Visionen sind. Er selbst bliebt sich dabei immer treu. Er ist freiberuflich für verschiedene Unternehmen und Manager tätig, die die eingefahrenen Gleise verlassen wollen.

„Auf zu neuen Ufern“ könnte seine Wortschöpfung sein.

Mit dem Buch wechselt er das Thema, zumindest auf den ersten Blick. Seine eigenen Inhalte wendet er konsequent auch im eigenen Leben an und daher hat er sich einen seiner Träume erfüllt. Zum 60. Geburtstag gönnt er sich eine Weltreise und setzt damit einen Plan um. „Erfolg ist menschlich“ beweist er sich und Anderen, indem er genau das unternimmt, was er will.

Ohne Wenn und Aber gestaltet er sein Leben nach seinen eigenen Vorgaben. Das Ergebnis ist der Bericht seiner Reise. Das Buch liest sich wie eine Mischung aus Ratgeber, Reportage und Unterhaltung. Charismatisch, empathisch und motiviert ist der Mensch Thomas Eckardt. Genauso wirkt sein Buch. Seine Stärke, komplexe Zusammenhänge zu erfassen und Projekte auf die Zielgerade zu bewegen, nutzt er für sich und macht sich auf den Weg.

Er belohnt sich mit der Weltreise, für die er genau 60 Tage braucht, für sein Lebenswerk. So, wie er seine Leser und Klienten immer wieder darauf hinweist, wie wichtig die Anerkennung der eigenen Leistung ist, lebt er selbst.

Diplom-Psychologe Thomas Eckardt hilft, Ziele zu setzen und zu erreichen. Dabei vergisst er seine eigene Person nicht. Ein authentischer Autor mit dem richtigen Gespür für seine Fans, so könnte Eckardt beschrieben werden. Er bleibt am Ball, indem er Augenhöhe und Respekt lebt. Wer sich näher mit dem Autor befassen will, der in keine Schublade passt, sollte sich seine Theorie von der „Erfolgsintelligenz“ zu Gemüte führen.

Schnell wird die Leserschaft merken, dass seine erfrischende und unkonventionelle Art nicht nur bei leichten Themen wie einer Reisebeschreibung überzeugt. Seine Art, umfangreiche Themen auf eine sehr gefällige Art zu behandeln, lässt auch anstrengende Themen wie Führungskompetenz locker daherkommen.

Bei Eckardt gibt es keine Geheimnisse. Als Autor befindet er sich inmitten seiner Leserschaft und teilt sein Wissen gern und großzügig. Thomas Eckardt motiviert mit seinem Buch über seine Weltreise dazu, die eigenen Visionen umzusetzen. Er ist eine Ermutigung und lässt den Leser auf jeder Seite spüren, dass er ihm zutraut, die eigenen Träume wahr werden zu lassen.

