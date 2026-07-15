TENAXIS – Dr. Marc Konieczny gründet Executive-Search-Boutique

Executive Search Interconsilium: Nach knapp zwölf Jahren gründet Dr. Marc Konieczny TENAXIS als Boutique für integrierte Führungskräftegewinnung.

Düsseldorf, 15. Juli 2026. Dr. Marc Konieczny hat die Personalberatungsboutique TENAXIS gegründet. Das neue Düsseldorfer Unternehmen begleitet insbesondere Inhaber, Gremien und Entscheider in Familienunternehmen bei der Besetzung von Geschäftsführungs-, Vorstands- und weiteren Schlüsselpositionen. Konieczny war von Oktober 2014 bis Juni 2026 Partner und Gesellschafter bei Interconsilium, einer der etablierten Adressen im Executive Search. Dort begleitete er über viele Jahre Familienunternehmen und deren Gremien bei anspruchsvollen Führungsbesetzungen. Er hat Interconsilium im besten Einvernehmen verlassen, um mit TENAXIS seine unternehmerische Vision eines integrierten Executive Search zu verwirklichen. Beide Seiten blicken mit großem Respekt auf die gemeinsame Zeit zurück und wünschen einander für die Zukunft viel Erfolg.Ausgangspunkt für die Gründung sind die veränderten Anforderungen an Führungskräfte. Klassische Karrierewege verlieren an Eindeutigkeit, während insbesondere Familienunternehmen fachliche, kulturelle und unternehmerische Anforderungen miteinander verbinden müssen. TENAXIS begegnet dieser Entwicklung mit einem integrierten Executive Search. Der Ansatz verbindet die professionelle Suche und Auswahl geeigneter Führungspersönlichkeiten mit der Klärung der Rahmenbedingungen sowie der anschließenden Verankerung neuer Führung im Unternehmen.„Die Besetzung einer Spitzenposition ist für ein Familienunternehmen weit mehr als eine Personalentscheidung. Sie beeinflusst die zukünftige Entwicklung des Unternehmens, seine Kultur und häufig auch das Zusammenspiel von Familie, Eigentümern und Führung“, sagt Dr. Marc Konieczny, Gründer und geschäftsführender Gesellschafter von TENAXIS.„Executive Search bleibt der Kern unserer Arbeit. Entscheidend ist jedoch nicht allein, eine fachlich geeignete Persönlichkeit zu finden, sondern eine Führungsbesetzung zu gestalten, die langfristig zum Unternehmen passt. Mit TENAXIS möchte ich Verantwortung für diesen gesamten Prozess übernehmen – von der Klärung über die Auswahl bis hin zur erfolgreichen Verankerung.“Fokus auf FamilienunternehmenTENAXIS richtet sich insbesondere an Familienunternehmen sowie deren Gesellschafter, Beiräte, Aufsichtsgremien und Geschäftsführungen. Gerade in diesen Unternehmen sind Führungsbesetzungen eng mit der langfristigen strategischen Entwicklung, der Unternehmenskultur und der Eigentümerstruktur verbunden.Konieczny verbindet dafür zwei Perspektiven: rund fünfzehn Jahre operative Erfahrung in Unternehmen und knapp zwölf Jahre Executive-Search-Erfahrung.„Wer selbst operative Verantwortung getragen hat, blickt anders auf Führung, Organisationen und die Umsetzbarkeit von Entscheidungen. Diese Perspektive prägt meine Arbeit ebenso wie die langjährige Erfahrung in der Suche, Auswahl und Beurteilung von Führungspersönlichkeiten.“Operative und wissenschaftliche ErfahrungDr. rer. nat. Marc Konieczny studierte Naturwissenschaften und promovierte 1999. Forschungsaufenthalte führten ihn an die University of California, Berkeley, sowie an das Institut Pasteur in Paris. Anschließend war er rund fünfzehn Jahre in verschiedenen Managementfunktionen tätig, unter anderem bei der B. Braun Melsungen AG. Seit 2014 begleitete er als Partner und Gesellschafter von Interconsilium zahlreiche Familienunternehmen bei der Besetzung von Führungs- und Schlüsselpositionen. Mit TENAXIS setzt er diese Arbeit nun als Unternehmer fort.Veröffentlichungen und EngagementMarc Konieczny ist gemeinsam mit Marc Viebahn Autor des Fachbuchs „Wahlmanagement gewinnt. Passgenaue Führung für Familienunternehmen“, das 2022 im Campus Verlag erschienen ist. Darüber hinaus ist er Mitinitiator und Vorstand der Stewardship-Gesellschaft. Die Gesellschaft entwickelte den „Kodex der Unternehmensleitung von Familien- und Stiftungsunternehmen“.Über TENAXISTENAXIS ist eine inhabergeführte Personalberatungsboutique mit Sitz in Düsseldorf. Das Unternehmen begleitet insbesondere Familienunternehmen bei der Besetzung von Geschäftsführungs-, Vorstands- und weiteren Schlüsselpositionen. Mit seinem integrierten Executive Search verbindet TENAXIS die professionelle Suche und Auswahl von Führungspersönlichkeiten mit der Klärung der Rahmenbedingungen und der nachhaltigen Verankerung neuer Führung im Unternehmen.Weitere Informationen: tenaxis.de

TENAXIS ist eine auf Familienunternehmen spezialisierte Executive Search Boutique. Das Unternehmen begleitet die Besetzung von Top Positionen von der strategischen Klärung über die Suche und Auswahl bis zur erfolgreichen Verankerung der neuen Führungskraft im Unternehmen.

Kontakt

TENAXIS GmbH & Co. KG

Dr. Marc Konieczny

Börnestraße 10

40211 Düsseldorf

+49 160 97857894



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