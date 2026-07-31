Tenable wird Exposure-Management-Partner im Cisco SolutionsPlus Program

Tenable One ermöglicht Cisco-Kunden einen nahtlosen Wechsel von Vulnerability-Management zu Exposure-Management

COLUMBIA, Maryland, USA (31. Juli 2026) – Tenable® Holdings, Inc. (NASDAQ: TENB), das Unternehmen für Exposure-Management, gibt seinen Beitritt zum Cisco SolutionsPlus Program bekannt. Dadurch erhalten Cisco-Kunden Zugriff auf die einheitlichen Exposure-Management-Funktionen von Tenable. Die Partnerschaft ermöglicht globalen Unternehmen einen schnellen und bewährten Umstieg auf eine branchenführende Exposure-Management-Plattform, ohne dabei wichtige Einblicke in ihre Unternehmensrisiken zu verlieren.

Die Exposure-Management-Plattform Tenable One zählt zu den führenden offenen, vernetzten und KI-gestützten Plattformen für Exposure-Management. Sie schafft Transparenz, liefert Erkenntnisse und ermöglicht gezielte Maßnahmen über die gesamte Angriffsfläche hinweg, damit Unternehmen Risiken schnell und präzise senken können.

Tenable One ermöglicht Cisco-Kunden den sofortigen Zugriff auf vereinheitlichte Exposure-Daten aus nativen Sensoren von Tenable, über 330 Integrationen und benutzerdefinierten Datenquellen. Dies liefert den nötigen Kontext für eine präzise Priorisierung. Ausgestattet mit Tenable Hexa AI, der autonomen KI-Engine der Plattform, verwandelt Tenable One Exposure-Daten in koordinierte End-to-End-Maßnahmen in Maschinengeschwindigkeit. Der sichere Umstieg gewährleistet eine durchgängige Abdeckung und verhindert Sicherheitslücken, die Angreifer gezielt ins Visier nehmen.

„Unsere Partnerschaft mit Cisco bietet Kunden von Cisco Vulnerability Management einen klaren Modernisierungspfad, um ihre präventiven Abwehrmechanismen gezielt weiterzuentwickeln“, erklärt Ray Komar, Vice President of Cloud and Technology Alliances bei Tenable. „Mit dem Umstieg auf die Tenable One-Plattform profitieren Kunden nicht nur von umfassender Transparenz und kontextbasierten Insights. Sie gewinnen vielmehr ein mächtiges Werkzeug zur Risikoreduzierung, mit dem sie Angreifern im Zeitalter der KI immer einen Schritt voraus sind.“

Tenable setzt alles daran, Cisco-Kunden bei einem reibungslosen Wechsel zu Tenable One zu unterstützen. Tenable Professional Services arbeitet eng mit den Kunden zusammen, um die Bereitstellung und Integration zu beschleunigen, sie an den individuellen Anforderungen und Zielen der Unternehmen auszurichten und die Services für maximalen Nutzen und höchste Effizienz zu optimieren.

Über Tenable

Tenable®, das Unternehmen für Exposure-Management, identifiziert und schließt Sicherheitslücken, die den Wert, die Reputation und die Vertrauenswürdigkeit von Unternehmen gefährden. Die KI-gestützte Exposure-Management-Plattform von Tenable bietet umfassende Sichtbarkeit und handlungsrelevante Erkenntnisse entlang der gesamten Angriffsfläche und ermöglicht es Unternehmen, sich vor Cyberangriffen zu schützen – von IT-Infrastrukturen über Cloud-Umgebungen bis hin zu kritischen Infrastrukturen und allen dazwischenliegenden Bereichen. Über 44.000 Kunden weltweit verlassen sich auf Tenable, wenn es darum geht, Sicherheits- und Geschäftsrisiken zu minimieren. Weitere Informationen finden Sie auf de.tenable.com.

Firmenkontakt

Tenable

Dulcie McLerie

Birketweg 31

80639 München

+49 (0) 89 3803 6443



http://de.tenable.com

Pressekontakt

H zwo B Kommunikations GmbH

Maximilian Wenzel

Nürnberger Straße 17-19

91052 Erlangen

+ 49 (0) 9131 81281-16



https://www.h-zwo-b.de/