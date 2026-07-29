Tenable von Gartner als „Company to Beat“ im Bereich „AI-Powered Exposure Assessment“ ausgezeichnet

COLUMBIA, Maryland, USA (29. Juli 2026) — Tenable® Holdings, Inc. (NASDAQ: TENB), das Unternehmen für Exposure-Management, wurde von Gartner® in dessen Report AI Vendor Race: Tenable Is the Company to Beat for AI-Powered Exposure Assessment als „Company to Beat“ im Bereich „AI-Powered Exposure Assessment“ ausgezeichnet.

Gartner betont: „Die langjährige Marktführerschaft von Tenable im Vulnerability Assessment, die exzellenten Funktionen zur Erkennung von Assets und Angriffsflächen und die konsequente Umsetzung der KI-Strategie machen das Unternehmen zum klaren Frontrunner im Bereich ‚AI-Powered Exposure Assessment‘.“

Der Gartner-Bericht stellt ferner fest: „Tenables breite Abdeckung der Angriffsfläche hebt das Unternehmen von seinen Mitbewerbern ab. Tenable One ist eine hervorragend integrierte Plattform, die traditionelle IT-, Identity-, Cloud-, CPS- und Container-Umgebungen abdeckt.“ Gartner fügt hinzu: „Diese Transparenz erstreckt sich auch auf neue Angriffsflächen wie KI. Tenable identifiziert die Nutzung von Schatten-KI und kann zudem KI-Risiken wie den Abfluss sensibler Daten, Fehlkonfigurationen, neuartige KI-Angriffe, riskantes Verhalten von KI-Agents und unsichere Integrationen mit externen Tools priorisieren.“

„Cybersecurity tritt in eine neue Ära ein, in der KI sowohl die Arbeitsweise von Unternehmen als auch die Methoden von Angreifern verändert“, erklärt Mark Thurmond, Co-CEO von Tenable. „Unternehmen benötigen einen modernen Ansatz, der ihnen nicht nur vollständige Transparenz über ihre wachsende Angriffsfläche bietet, sondern ihnen auch dabei hilft, schneller auf Risiken zu reagieren. Diese Anerkennung durch Gartner unterstreicht unseren Anspruch, Kunden die Werkzeuge an die Hand zu geben, mit denen sie mit diesem Wandel Schritt halten können.“

Tenable führt die Anerkennung durch Gartner auf eine Reihe jüngster KI-Meilensteine zurück. In den vergangenen Monaten gab das Unternehmen die allgemeine Verfügbarkeit von Tenable Hexa AI bekannt – der agentischen KI-Engine innerhalb der Exposure-Management-Plattform Tenable One. Zudem wurden die Funktionen von Tenable One AI Exposure erweitert, um Kunden beim Schutz ihrer KI-Angriffsfläche zu unterstützen. Darüber hinaus gehört Tenable nun zu einem ausgewählten Kreis von Cybersecurity-Unternehmen, die sowohl an der Project Glasswing-Initiative von Anthropic als auch am Daybreak Cyber Partner Program von OpenAI teilnehmen. Zusammen tragen diese Investitionen dazu bei, die nächste Generation der KI-gestützten Cybersicherheit zu gestalten. Gleichzeitig ermöglichen sie es Kunden, über die reine Identifizierung von Schwachstellen hinauszugehen und Cyber-Risiken kontinuierlich zu priorisieren und zu reduzieren.

„Wir stehen bei der Nutzung von KI in der Cybersicherheit erst ganz am Anfang“, so Steve Vintz, Co-CEO von Tenable. „In der nächsten Phase geht es nicht mehr nur darum, Sicherheitslücken zu identifizieren. Es geht darum, Sicherheitsteams in die Lage zu versetzen, diese kontinuierlich zu verstehen, zu priorisieren und zu beheben – wobei KI Hand in Hand mit dem Menschen arbeitet. Genau dort investieren wir, und genau dorthin bewegt sich unserer Ansicht nach auch der Markt.“

Um den Gartner-Bericht AI Vendor Race: Tenable Is the Company to Beat for AI-Powered Exposure Assessment zu lesen, können Gartner-Abonnenten hier direkt darauf zugreifen: https://www.gartner.com/document-reader/document/8048333

Haftungsausschluss von Gartner

Gartner, AI Vendor Race: Tenable Is the Company to Beat for AI-Powered Exposure Assessment, Elizabeth Kim, Isy Bangurah, Mitchell Schneider und Luis Castillo, 24. Juni 2026.

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Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des „Private Securities Litigation Reform Act“ von 1995. Dies umfasst unter anderem Aussagen über die erwarteten Funktionen, Vorteile und die Leistung von Tenable Hexa AI und der Exposure Management-Plattform Tenable One sowie über die Teilnahme von Tenable an der „Project Glasswing“-Initiative von Anthropic und dem „Daybreak Cyber Partner Program“ von OpenAI. Ebenso eingeschlossen sind Aussagen über die erwarteten Auswirkungen dieser Initiativen und Lösungen auf die Risikopriorisierung, Fehlerbehebung (Remediation) und die allgemeine Sicherheitslage sowie über den prognostizierten Einsatz und die Wirksamkeit von zukunftsweisender KI (Frontier AI) in Cybersecurity-Workflows. Diese Aussagen unterliegen Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den Prognosen abweichen. Dazu gehören Risiken im Zusammenhang mit der Entwicklung, Einführung und Leistung neuer und unerprobter Technologien (einschließlich agentischer KI, Large Language Models und automatisierter Workflows zur Fehlerbehebung) sowie das Risiko, dass diese Technologien die erwarteten Vorteile nicht erbringen oder Risiken nicht präzise priorisieren, sowie andere Faktoren, die unter der Rubrik „Risk Factors“ (Risikofaktoren) im aktuellen Jahresbericht von Tenable auf Formblatt 10-K und in den nachfolgenden, bei der US-Börsenaufsichtsbehörde (SEC) eingereichten Berichten beschrieben sind. Tenable übernimmt keine Verpflichtung, diese Aussagen zu aktualisieren, um Ereignisse widerzuspiegeln, die nach dem Datum dieser Mitteilung eintreffen.

Über Tenable

Tenable®, das Unternehmen für Exposure-Management, identifiziert und schließt Sicherheitslücken, die den Wert, die Reputation und die Vertrauenswürdigkeit von Unternehmen gefährden. Die KI-gestützte Exposure-Management-Plattform von Tenable bietet umfassende Sichtbarkeit und handlungsrelevante Erkenntnisse entlang der gesamten Angriffsfläche und ermöglicht es Unternehmen, sich vor Cyberangriffen zu schützen – von IT-Infrastrukturen über Cloud-Umgebungen bis hin zu kritischen Infrastrukturen und allen dazwischenliegenden Bereichen. Über 44.000 Kunden weltweit verlassen sich auf Tenable, wenn es darum geht, Sicherheits- und Geschäftsrisiken zu minimieren. Weitere Informationen finden Sie auf de.tenable.com.

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