Tenable stellt KI-gestützte Cloud Detection and Response-Funktionen vor

Neue Funktionen zur Bedrohungserkennung und -abwehr verkürzen die Analyse- und Behebungszeiten, indem sie unzusammenhängende Warnmeldungen in gezielte Maßnahmen umwandeln

COLUMBIA, Maryland, USA (11. Juni 2026) – Tenable® Holdings, Inc. (NASDAQ: TENB), das Unternehmen für Exposure Management, kündigt neue KI-gestützte Funktionen zur Erkennung von Cloud-Bedrohungen an. Diese erweitern die Exposure Management-Plattform Tenable One und versetzen Sicherheitsteams in die Lage, genau die Schwachstellen zu priorisieren und zu beheben, die von Angreifern aktiv ins Visier genommen werden. Als Teil von Tenable One verknüpft Tenable One Cloud Exposure Runtime-Telemetriedaten mit tiefgehendem Exposure-Kontext. Dies revolutioniert die Untersuchung von Bedrohungen und versetzt Teams in die Lage, Risiken zu minimieren, bevor Angriffe Auswirkungen auf das Unternehmen haben.

Statische Abwehrmethoden können nicht mit der KI-gestützten Automatisierung der Angreifer mithalten, die das Zeitfenster für die Ausnutzung von Schwachstellen von Monaten auf wenige Stunden verkürzt. Erschwerend kommt hinzu, dass Unternehmen aufgrund fragmentierter Sicherheitstools mit einer Flut von Warnmeldungen überfordert sind und nur schwer erkennen können, welche Risiken sofortiges Handeln erfordern. Ohne intelligente Korrelation und Priorisierung verschwenden Sicherheitsteams wertvolle Zeit mit endlosen Triage-Maßnahmen, anstatt die Sicherheitsrisiken zu beseitigen, die am ehesten zu einer Kompromittierung führen.

Tenable beseitigt diese betrieblichen Ineffizienzen, indem es die Lücke zwischen Cloud-Bedrohungsaktivitäten und einer zentralen Risikotransparenz schließt und so ein proaktives Exposure Management ermöglicht. Tenable geht über statische Fehlkonfigurationen und Schwachstellen hinaus: Es kontextualisiert die Laufzeit-Telemetriedaten innerhalb der gesamten Angriffsfläche, sodass Sicherheitsteams nicht länger theoretischen Risiken hinterherlaufen müssen, sondern Behebungsmaßnahmen auf der Grundlage der tatsächlichen geschäftlichen Auswirkungen priorisieren können.

Tenable One Cloud Exposure bietet einen völlig neuen Ansatz zur Bedrohungsabwehr: Die KI-gestützten Bedrohungskontexte bilden eine intelligente Analyse-Ebene, die zusammenhängende Erkennungen über Zeiträume, Identitäten und Cloud-Ressourcen hinweg automatisch verknüpft. So werden Hunderte von Rohwarnmeldungen in ein klares Narrativ des Angriffsverlaufs verwandelt. Durch die Validierung anhand von Exposure-Kontext und Risikoerkenntnissen in nahezu Echtzeit erhalten die Verteidiger einen geordneten Überblick darüber, was geschehen ist, was gefährdet ist und wo zuerst gehandelt werden muss.

Tenable One Cloud Exposure erweitert die unternehmensweite Risikotransparenz mit neuen Cloud Detection and Response (CDR)-Funktionen, darunter:

● Validierung von Schwachstellen und Runtime: Nutzt aktives Scannen, um aus dem Internet erreichbare Cloud-Ressourcen zu identifizieren. Dies liefert einen validierten Risikokontext, der die Priorisierung von Warnmeldungen schärft und das Hintergrundrauschen reduziert.

● Doppelte Abdeckung: Kombiniert agentenlose, von Tenable entwickelte Erkennungsmechanismen mit einem optionalen eBPF-Laufzeitsensor. Das bietet Sicherheits-Teams eine lückenlose Transparenz über alle Cloud-Workloads hinweg, ohne die Flexibilität der Bereitstellung oder die Abdeckung zu beeinträchtigen.

● Geführte Reaktion mit Tenable Hexa AI: Als agentische Engine von Tenable One fungiert Tenable Hexa AI als zentrale Intelligenzebene. Sie analysiert und verknüpft Live-Risikokontexte, Bedrohungsbefunde und historische Umgebungsdaten, um in verständlicher Sprache einen priorisierten Maßnahmenplan zu formulieren, der in Sekundenschnelle bereitsteht, um Angreifern zuvorzukommen.

„Sicherheitsteams brauchen nicht noch mehr Warnmeldungen. Sie müssen wissen, welche Risiken das Unternehmen tatsächlich bedrohen“, erklärt Eric Doerr, Chief Product Officer bei Tenable. „Indem wir Live-Cloud-Daten mit der integrierten Exposure-Intelligence von Tenable One kombinieren, verkürzen wir für unsere Kunden die Zeit zwischen Bedrohungsanalyse und erfolgreicher Behebung massiv.“

Schauen Sie sich die Demo an, um Tenable Cloud Detection and Response in Aktion zu erleben. Weitere Informationen über die Cloud Detection and Response-Funktionen von Tenable finden Sie unter: https://de.tenable.com/cloud-security/solutions/cloud-detection-and-response

Über Tenable

Tenable®, das Unternehmen für Exposure-Management, identifiziert und schließt Sicherheitslücken, die den Wert, die Reputation und die Vertrauenswürdigkeit von Unternehmen gefährden. Die KI-gestützte Exposure-Management-Plattform von Tenable bietet umfassende Sichtbarkeit und handlungsrelevante Erkenntnisse entlang der gesamten Angriffsfläche und ermöglicht es Unternehmen, sich vor Cyberangriffen zu schützen – von IT-Infrastrukturen über Cloud-Umgebungen bis hin zu kritischen Infrastrukturen und allen dazwischenliegenden Bereichen. Über 44.000 Kunden weltweit verlassen sich auf Tenable, wenn es darum geht, Sicherheits- und Geschäftsrisiken zu minimieren. Weitere Informationen finden Sie auf de.tenable.com.

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