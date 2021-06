Tempo-Team Personaldienstleistungen Rostock: Spezialist für Fachkräfte in Deutschlands Nordosten

Die Tempo-Team Niederlassung in Rostock gibt es seit 2008. Sie zeichnet sich besonders durch ihre Spezialisierung auf Facharbeiter aus und eröffnet vielfältige Jobchancen bei attraktiven Arbeitgebern.

Rostock, 11. Juni 2021 – Der Tempo-Team Standort in Rostock wurde am 8. August 2008 eröffnet. Heute betreuen die Personalexperten der Niederlassung zahlreiche Unternehmen im Nordosten Deutschlands, auch über die Grenzen der Stadt Rostock hinaus, z.B. in Wismar, Schwerin oder Stavenhagen. Eine Besonderheit ist die Konzentration auf Fachkräfte aus unterschiedlichen Berufsfeldern. Hier gelingt es dem Team um Niederlassungsleiter Rene Zschunke zuverlässig die passenden Kandidaten für seine Kunden zu finden.

Mit der Spezialisierung folgt der Personaldienstleister den besonderen Anforderungen im regionalen Arbeitsmarkt: “Rostock und Umgebung ist ein agiler Wirtschaftsstandort” erklärt Rene Zschunke. “Viele bekannte Unternehmen haben hier Produktionsstandorte. Dies begründet einen hohen Bedarf an qualifizierten Mitarbeitern. Ungelernte Hilfskräfte werden weniger gesucht.”

Um den Bedarf seiner Kunden zu decken, hat sich die Niederlassung Rostock frühzeitig auf die Überlassung und Vermittlung von Facharbeitern und Fachkräften fokussiert: “Die konsequente Ausrichtung auf diesen Bereich ist elementar”, betont Rene Zschunke. “Innerhalb der Niederlassung muss das Interesse bestehen, sich intensiv mit den geforderten Qualifikationen auseinander zu setzen. Nur dann gelingt es, die ausgeschriebenen Stellen zuverlässig zu besetzen. Natürlich benötigt man auch den Zugang zu den passenden Kandidaten. Hier können wir auf langjährig erworbene Kenntnisse bei der Stellenausschreibung und gute Kontakte aufbauen.”

Tempo-Team in Rostock ist sowohl in der direkten Personalvermittlung als auch in der Zeitarbeit tätig. In der Regel erfolgt die erste Anstellung im Rahmen der Arbeitnehmerüberlassung. Facharbeiter bleiben oftmals fest in einem Einsatzbetrieb. Regelmäßig werden sie im Anschluss in eine feste Anstellung übernommen.

Ein Schwerpunkt der Arbeit von Tempo-Team Rostock ist die Bereitstellung von Fachkräften für Produktionsstätten in der Industrie sowie Lager & Logistik. “Hier haben wir immer attraktive Stellenangebote, z.B. für Schlosser und Metallbauer, Schweißer, Industriemechaniker, Mechatroniker, Elektriker, Elektroniker und verwandte Berufe. Ebenfalls regelmäßig suchen wir qualifizierte Lagerfachkräfte und Fachlageristen. Wenn notwendig, helfen wir beim Erwerb notwendiger Zusatzqualifikationen, z.B. für das Führen von Flurförderfahrzeugen oder von Kränen”, gibt Rene Zschunke einen Überblick.

Auch für kaufmännisch ausgerichtete Bewerber hat Tempo-Team Rostock derzeit interessante Stellenangebote, z.B. für Sachbearbeiter Export, Speditionskaufleute und Buchhalter, für Laboranten oder Pharmareferenten.

Zu den Kundenunternehmen zählen regionale mittelständische Firmen ebenso wie namhafte Großunternehmen. Tätig sind sie im Motoren- und Maschinenbau, im Kranbau, in der Stahlverarbeitung, in der Windkraft, der Holzverarbeitung, als Hersteller von Schutzausrüstungen, in der Pharma- und Medizintechnik und im Dienstleistungsbereich.

Während der Corona-Pandemie stark gewachsen ist der gesamte Bereich Telekommunikation und Call Center. “Hier bieten wir für die verschiedensten Ausbildungsprofile, für Quereinsteiger und auch für ungelernte Kräfte sehr interessante Beschäftigungs- und Verdienstmöglichkeiten”, erklärt Rene Zschunke. Meist gehe es hier um telefongestützte Dienstleistungen wie Kundenbetreuung und Backoffice Support. Die Einarbeitung erfolgt als “Training on the Job” vor Ort in Rostock. Teilweise ist anschließend auch ein Arbeiten im Homeoffice möglich. Alleinerziehende können hierdurch Kinderbetreuung und ein gutes Einkommen verbinden.

Wer es gerne etwas exotischer möchte, dem bietet die Tempo-Team Niederlassung Rostock auch Beschäftigungsmöglichkeiten außerhalb der Region: als Call Center Agent in Lissabon, Portugal oder als Sicherungsposten auf Baustellen in der Industrie in ganz Deutschland.

Weitere Informationen zum Personaldienstleister Tempo-Team in Rostock:

https://www.tempo-team.com/rostock.html

Aktuelle Stellenangebote der Tempo-Team Niederlassung Rostock:

https://www.tempo-team.com/jobsuche.html?niederlassung=32

Traumjob und neue Arbeitsstelle finden mit Tempo-Team: Tempo-Team steht für über 40 Jahre Erfahrung in den Bereichen Personalberatung, Personalvermittlung und Zeitarbeit. In rund 45 Niederlassungen in ganz Deutschland bietet der Personaldienstleister mit Stammsitz in Eschborn bei Frankfurt am Main eine optimale und ortsnahe Betreuung von Kunden und Arbeitnehmern. Hinzu kommen zahlreiche On-Site Offices direkt beim Kunden.

Das Unternehmen ist spezialisiert auf die passgenaue Individual-Überlassung von Mitarbeitern im Rahmen der klassischen Arbeitnehmerüberlassung in den Bereichen Industry, Office, Finance und Engineering sowie auf die Personalvermittlung von Mitarbeitern. Ebenso steht es für die Abwicklung und Steuerung personalintensiver Großprojekte. Klassische On-Site-Management-Modelle, Outsourcing- und Master-Vendor-Lösungen sowie die Personalvermittlung bilden das umfassende Dienstleistungsportfolio von Tempo-Team.

Die Tempo-Team Personaldienstleistungen GmbH ist im Jahr 2011 aus der 1979 gegründeten Team BS Betriebs-Service GmbH hervorgegangen. Das Unternehmen sieht seine wichtigste Aufgabe darin, Kunden und Mitarbeiter gleichermaßen zufrieden zu stellen – als idealer Partner in Belangen Beruf, Karriere und Personalführung, sowohl für Kandidaten, die einen neuen Job suchen, als auch für Unternehmen. Hierbei orientiert man sich an den Unternehmenswerten Wissen, Tatkraft, Menschlichkeit und legt großen Wert darauf, dass diese Ziele nur im TEAM zu erreichen sind.

