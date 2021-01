Tempo-Team Personaldienstleistungen in Dessau-Roßlau

Vielfältige Stelleangebote und Karrierechancen für Bewerber und Mitarbeiter. Langjährige vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Unternehmen aus Dessau-Roßlau und der Region.

Dessau-Roßlau, 7. Januar 2021 – Das Team von Tempo-Team in Dessau nimmt sich viel Zeit, um für neue Bewerber den idealen Job zu finden und sie langfristig auf ihrem Arbeitsweg zu begleiten. “Unsere Mitarbeiter sind unser höchstes Gut”, betont hierzu Niederlassungsleiterin Jutta Zemann. Auch die Kundenunternehmen des Personaldienstleisters profitieren. Sie finden passende, motivierte und verlässliche Arbeitskräfte: eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten und Grundstein für die Erfolgsgeschichte der Tempo-Team Niederlassung an der Mulde.

Jutta Zemann ist seit 20 Jahren in der Personalberatung und Zeitarbeit aktiv. Sie weiß, worauf es bei guter Personalarbeit ankommt. Entsprechend kompetent werden sie und ihr Team in der regionalen Wirtschaft wahrgenommen – auch über die Stadtgrenzen von Dessau-Roßlau hinaus. Für Bewerber und Mitarbeiter eröffnet dies wiederum den Zugang zu einem vielfältigen attraktiven Stellenangebot.

“Zahlreiche Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen nutzen unsere Personaldienstleistungen bereits seit Jahren. Wir kennen ihre Arbeitsplätze und Anforderungen und können sie schnell und treffsicher besetzen”, erklärt Jutta Zemann. Auch aus dem Umland, z.B. aus Wittenberg und Bitterfeld-Wolfen fragen Unternehmen daher bei Tempo-Team in Dessau für neue Mitarbeiter an, anstatt auf einen örtlichen Personaldienstleister zurück zu greifen.

“Wir suchen nicht das schnelle Geschäft, sondern streben eine langfristige, vertrauensvolle Zusammenarbeit auf einer sehr persönlichen Ebene mit unseren Kundenunternehmen an”, betont Jutta Zemann. “In uns finden Sie einen verlässlichen Partner. Wir helfen Ihnen sowohl bei der kurzfristigen Bewältigung von Auftragsspitzen oder bei Ausfällen aufgrund von Krankheit als auch bei der langfristigen Stellenbesetzung. Stellen Sie uns auf die Probe.”

Neben der klassischen Arbeitnehmerüberlassung bietet Tempo-Team Dessau seinen Firmenkunden auch die direkte Personalvermittlung sowie die Übernahme oder Teilnahme an Master Vendor Modellen an.

Vielfältige Stellenangebote und Möglichkeiten für Bewerber und Mitarbeiter

Bewerber und Mitarbeiter finden in Tempo-Team Dessau einen erfahrenen Ansprechpartner, der ihnen neue Türen und Möglichkeiten im Erwerbsleben eröffnet. Die Personalexperten nehmen sich viel Zeit, um für jeden den passenden Job zu finden.

“In der Regel erfolgt die Bewerbung auf eine konkrete Stellenausschreibung. Nicht immer ist diese aber die beste Wahl für den Kandidaten”, erklärt Jutta Zemann. “Daher kann es sein, dass wir auch andere Einsatzmöglichkeiten anbieten und persönlich besprechen. Wir prüfen vor jedem Einsatz, ob er zu den Qualifikationen, zum Fahrweg und zur Persönlichkeit passt. Nur wenn sich unsere Bewerber am neuen Arbeitsplatz wohlfühlen können, ist eine motivierte Mitarbeit möglich sowie später die Übernahme in eine Festanstellung denkbar.”

Bei der Stellenbesetzung geht Tempo-Team auch gezielt auf die regionalen Gegebenheiten im ländlich geprägten Umland von Dessau ein. Der öffentliche Nahverkehr ist teils nur spärlich ausgebaut. Nicht jeder besitzt ein Auto. “Die fehlende Verkehrsanbindung ist ein häufiges Hindernis auf dem Weg aus der Arbeitslosigkeit”, berichtet Jutta Zemann. “Dem begegnen wir, indem wir uns schon bei der Stellenbesetzung um die Organisation von Fahrgemeinschaften oder Fahrdienste kümmern.”

Auch Weiterbildungsmaßnahmen werden von Tempo-Team angeboten und gefördert. Mitarbeiter im Lager können Stapler- und Schlepperschulungen besuchen. Für Schlosser werden die Kosten für den Erwerb bzw. die Auffrischung von Schweißzertifikaten übernommen. Jungen Menschen und Berufsanfängern eröffnen die vielseitigen Einsatzmöglichkeiten einen einfachen Start ins Erwerbsleben und berufliche Orientierung.

“Informieren Sie sich über unsere Stellenangebote”, fordert Jutta Zemann Arbeitssuchende aus Dessau und Umgebung auf. “Als Arbeitnehmer bei Tempo-Team profitieren Sie von einer besonders guten engmaschigen Betreuung, die Sie bei anderen Zeitarbeitsfirmen in der Region selten finden. Wir haben immer eine große Anzahl unterschiedlicher Jobs zur Auswahl. Zudem ist die Arbeit bei uns auch finanziell attraktiv: Unsere Stellenangebote unterliegen dem BAP-Tarifvertrag, bei manchen Einsatz-Unternehmen sind auch eine übertarifliche Bezahlung und weitere Leistungen möglich.”

Derzeit sucht das Tempo-Team in Dessau zum Beispiel Lagerhelfer, Kommissionäre, Staplerfahrer, Industriemechaniker, Zerspaner bzw. Zerspanungsmechaniker und Maschinenbediener sowie Helfer in der Lebensmittelindustrie, Chemikanten und Chemielaboranten.

Es ist jedoch jede Bewerbung willkommen. “Trotz Corona stellen wir fast täglich neue Mitarbeiter ein”, berichtet Jutta Zemann. “Auch wenn Sie bislang in anderen Branchen wie beispielsweise der Gastronomie tätig waren, bewerben Sie sich bei uns. Wir finden den passenden Job für Sie.”

Aktuelle Stellenangebote in Dessau-Roßlau und Umgebung:

https://www.tempo-team.com/jobsuche.html?niederlassung=9

Die Tempo-Team Niederlassung in Dessau-Roßlau wurde im Januar 2011 eröffnet. Die Geschäftsräume befinden sich in zentraler Lage von Dessau in der Mariannenstraße 13.

Schwerpunkte im Stellenangebot von Tempo-Team Dessau liegen in den Bereichen Lager & Logistik, in der Lebensmittelverpackung, in der Arzneimittelindustrie, der Chemie sowie im Handwerk und in der Industrie.

Tempo-Team Dessau bildet auch selbst aus. 2021 ist wieder ein Ausbildungsplatz für den Beruf als Personaldienstleitungskauffrau/-mann (m/w/d) oder als Kauffrau/-mann für Bürokommunikation zu besetzen. Interessenten wenden sich gerne direkt an Niederlassungsleiterin Jutta Zemann.

Weitere Informationen zur Tempo-Team Niederlassung Dessau-Roßlau:

https://www.tempo-team.com/dessau.html

Traumjob und neue Arbeitsstelle finden mit Tempo-Team: Tempo-Team steht für über 40 Jahre Erfahrung in den Bereichen Personalberatung, Personalvermittlung und Zeitarbeit. In rund 45 Niederlassungen in ganz Deutschland bietet der Personaldienstleister mit Stammsitz in Offenbach am Main eine optimale und ortsnahe Betreuung von Kunden und Arbeitnehmern. Hinzu kommen zahlreiche On-Site Offices direkt beim Kunden.

Das Unternehmen ist spezialisiert auf die passgenaue Individual-Überlassung von Mitarbeitern im Rahmen der klassischen Arbeitnehmerüberlassung in den Bereichen Industry, Office, Finance und Engineering sowie auf die Personalvermittlung von Mitarbeitern. Ebenso steht es für die Abwicklung und Steuerung personalintensiver Großprojekte. Klassische On-Site-Management-Modelle, Outsourcing- und Master-Vendor-Lösungen sowie die Personalvermittlung bilden das umfassende Dienstleistungsportfolio von Tempo-Team.

Die Tempo-Team Personaldienstleistungen GmbH ist im Jahr 2011 aus der 1979 gegründeten Team BS Betriebs-Service GmbH hervorgegangen. Das Unternehmen sieht seine wichtigste Aufgabe darin, Kunden und Mitarbeiter gleichermaßen zufrieden zu stellen – als idealer Partner in Belangen Beruf, Karriere und Personalführung, sowohl für Kandidaten, die einen neuen Job suchen, als auch für Unternehmen. Hierbei orientiert man sich an den Unternehmenswerten Wissen, Tatkraft, Menschlichkeit und legt großen Wert darauf, dass diese Ziele nur im TEAM zu erreichen sind.

