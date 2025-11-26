Telekom ist klarer Sieger des connect Mobilfunknetztests in Deutschland – mit „überragenden“ Ergebnissen

Vodafone und O2/Telefonica teilen sich den zweiten Platz; das Niveau ist insgesamt hoch.

München, 26. November 2025 – Die Deutsche Telekom gewinnt in Deutschland den connect Mobilfunknetztest 2025/2026, gefolgt von Vodafone und O2/Telefonica mit derselben Punktanzahl. Den renommierten Netztest lässt die Medienmarke connect seit über 20 Jahren vom unabhängigen Benchmarking-Unternehmen umlaut durchführen. Auch in diesem Jahr wurden die Leistungen der Netzbetreiber in Deutschland mit höchstem Aufwand nach objektiven und kundennahen Testverfahren bewertet.

Die Deutsche Telekom erzielt zum fünfzehnten Mal in Folge den Gesamtsieg in Deutschland und zum vierten Mal ein „überragendes“ Gesamtergebnis. Der Anbieter erreicht 975 von 1.000 möglichen Punkten und liegt in allen drei Testdisziplinen – Sprache, Daten und Crowdsourcing – klar vorn. Vodafone und O2/Telefonica erzielen mit 937 Punkten dieselbe Punktzahl und die Gesamtnote „sehr gut“. Dabei erzielt O2/Telefonica mit einem Plus von 28 Punkten die größte Leistungssteigerung im gesamten Testfeld und liegt in der Daten- und in der Crowd-Disziplin sogar vor Vodafone. Vodafone kann in einigen Teildisziplinen zur Telekom aufschließen.

Die Telefonie- und Datenmessungen wurden per Drivetests in Groß- und Kleinstädten sowie auf Verbindungsstraßen durchgeführt. Ergänzt wurden sie durch Walktests in Zonen mit ausgeprägtem Publikumsverkehr – wie in Bahnhöfen, Flughäfen, Cafes, Museen und in öffentlichen Verkehrsmitteln. Zu den Walktests zählten zudem Fahrten mit der Bahn auf Fern- und Nahverkehrsstrecken. Die Tester fuhren vom 14.10.2025 bis 27.10.2025 durch 24 Groß- und 24 Kleinstädte in Deutschland und legten dabei 11.010 Kilometer zurück. Hinzu kamen Walktests in 11 Städten. So wurden rund 16,8 Millionen Einwohner abgedeckt, rund 20,2 Prozent der deutschen Bevölkerung. Von Anfang Mai bis Mitte Oktober 2025 wurden für die Crowdsourcing-Analysen rund 12,5 Milliarden Einzelmesswerte ausgewertet, die statistisch 100 Prozent der Bevölkerung abdecken.

Hannes Rügheimer, connect-Autor, resümiert: „Wir gratulieren nicht nur den Testsiegern, sondern auch allen weiteren getesteten Anbietern. Sie konnten ihre Leistungen entweder steigern oder das Vorjahresergebnis halten – das ist angesichts herausfordernder Rahmenbedingungen und einem schon vorher recht hohen Niveau nicht selbstverständlich. Die Telekom bestätigt die „überragende“ Leistung aus dem Vorjahr und kann sich erneut um fünf Punkte verbessern. Bemerkenswert sind zudem die Steigerungen bei O2/Telefonica und auch Vodafone – sowie natürlich die Tatsache, dass diese beiden Anbieter sich den zweiten Platz teilen.“

Ein Blick zu den Nachbarn

Der Blick auf die Schweiz zeigt drei „überragende“ Leistungen: Mit 983 Punkten erreicht Swisscom zum wiederholten Mal die Spitzenplatzierung. Sunrise folgt mit 975 Punkten auf Platz zwei, Salt mit 972 Punkten auf dem dritten Platz.

In Österreich erzielt Magenta zum achten Mal in Folge den Gesamtsieg. Der Anbieter erreicht 976 von 1.000 möglichen Punkten und damit die Note „überragend“. A1 folgt mit 954 Punkten und ebenfalls der Note „überragend“. Drei erhält mit 929 Punkten die Note „sehr gut“.

Den gesamten Artikel finden Sie unter: www.connect.de/netztest

TECHNIK. TRENDS. FASZINATION.

Diesem Motto hat sich die WEKA Media Publishing GmbH (WMP) verschrieben. Mit ihrer Premium-Medienmarke connect als Herzstück, zu deren Familie auch die Brands connect conference, connect professional und connect living gehören, begleitet sie die Leser durch aufregende Technikwelten. Sowohl Print als auch Digital sind hohe redaktionelle Kompetenz und objektive Produkttests im eigenen Testlabor steter Anspruch. Nicht zuletzt deswegen gehört WMP zu Deutschlands größten Medienhäusern im Techniksektor und bietet darüber hinaus ein in der Medienlandschaft einzigartiges Testlabor für kompetente und unabhängige Testdienstleistungen.

Mehr Informationen unter www.weka-media-publishing.de

