Telekom gewinnt SMARTPHONE Magazin Handy-Netztest 2025

Telekom gewinnt abermals den großen Netztest 2025 des SMARTPHONE Magazins

Das Redaktionsteam des SMARTPHONE Magazins führte in Kooperation mit der Dalmus Commercial Agency zum zehnten Mal den großen Netztest durch.

Quer durch das ganze Land unterwegs

Unsere Messfahrzeuge waren mehrere Wochen in ganz Deutschland unterwegs. Dabei wurden insgesamt 20.000 Kilometer zurückgelegt und mit dem Analysetool nPerf und handelsüblichen Smartphones sowohl die Surfgeschwindigkeit als auch die Qualität des Videostreamings und Web-Browsings gemessen. Eine weitere Kategorie war die Netzqualität, in der die Latenz und der 5G-Anteil gemessen wurden.

Deutsche Telekom erreicht Höchstwertung in drei Kategorien

Die Deutsche Telekom trug nicht nur den Gesamtsieg mit 94,8 von 100 Punkten davon, sondern ging auch in drei von vier Kategorien als Sieger und der Gesamtnote „Hervorragend“ hervor. Beim Web-Browsing erreichte der Mobilfunker aus Bonn mit den im Durchschnitt kürzesten Ladezeiten sogar die höchstmögliche Punktzahl. In der Kategorie Netzqualität wiederum konnte O2 Telefonica den Sieg für sich verbuchen. Das Unternehmen aus München hat mit 53,8 Prozent mit Abstand den höchsten 5G-Anteil, gefolgt von der Deutschen Telekom mit 23,93 und Vodafone mit 21,02 Prozent.

Den zweiten Gesamtrang belegte O2 mit 91,3 von 100 Punkten und ebenfalls der Note „Hervorragend“. Und selbst der drittplatzierte Mobilfunker Vodafone bekommt noch die Note „Sehr gut“ mit einem Endresultat von 84 Punkten.

Alle Gesamt- und Detailergebnisse sind zu finden auf dem Vergleichsportal „Die Tester“ (dietester.de)

„Die Tester“ ist eine Marke des CDA Verlag GmbH, die in den Bereichen Technik, Elektromobilität und Nachhaltigkeit zahlreiche Produkte und Dienstleistungen testet und vergleicht. Die bekanntesten Tests sind der Große Glasfasernetztest 2025, Das beste Elektroauto 2025 (Best in Class Award 2025), Ökostrom-Anbieter und Netztest 2025.

Die CDA Verlag GmbH ist ein Medienunternehmen mit Sitz in Schwertberg, Österreich, das die Fachmagazine ELECTRICAR, NACHHALTIG LEBEN und SMARTPHONE MAGZIN herausgibt und in den letzten Jahren als Testinstanz für oben genannte Bereiche Bekanntheit erlangt hat.

