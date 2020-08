Telefónica Deutschland setzt auf Tech Mahindra

Unterstützung bei effizientem Netzbetrieb

München, Neu Delhi – Aug 2020 – Der Telekommunikationsanbieter Telefonica Deutschland und Tech Mahindra Ltd., ein führender Anbieter im Bereich digitale Transformation, Consulting sowie Business-Reengineering-Services und -Lösungen, haben eine strategische Zusammenarbeit bei Netzbetrieb und -services vereinbart. Telefonica Deutschland setzt in diesen Bereichen auf Tech Mahindra, um die Entwicklung von Anwendungsfeldern bei 5G, künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen weiter voranzutreiben.

Mallik Rao, Chief Technology & Information Officer von Telefonica Deutschland, erklärt: “Wir freuen uns, diese Partnerschaft mit Tech Mahindra bekanntzugeben. Wir setzen auf die Unterstützung eines global erfahrenen Dienstleisters, um unseren Netzbetrieb und unsere Netzservices konsequent weiterzuentwickeln und damit auch Anwendungsfelder für 5G, Künstliche Intelligenz und Datenanalysen zu optimieren.”

Vikram Nair, President, Europe, Middle East and Africa (EMEA) von Tech Mahindra, erklärt: “Die strategische Partnerschaft stärkt unsere langjährige Beziehung mit Telefonica, in der wir das Unternehmen unterstützen, bis 2022 seine Vision des “Mobile Customer and Digital Champion” zu verwirklichen. Als Teil unserer TechMNxt Charta setzt Tech Mahindra stark auf 5G, das Netz der Zukunft, und fokussiert sich auf technologiegestützte Innovationen für die digitale Transformation. Wir freuen uns darauf, gemeinsam Innovationen voranzutreiben und unseren Kunden echten Nutzen und Qualität zu liefern.”

Tech Mahindra steht für die vernetzte Welt, indem es innovative und kundenzentrierte Informationstechnologie-Services und -Lösungen für Unternehmen, Mitarbeiter und die Society to Rise™ anbietet. Mit 5,2 Mrd. US-Dollar Umsatz und über 123.400 Experten in 90 Ländern unterstützt das Unternehmen 981 Kunden weltweit, darunter einige Fortune-500-Unternehmen. Die konvergenten, digitalen Design-Erfahrungen, Innovationsplattformen und wiederverwendbaren Assets verbinden eine Reihe Technologien, mit denen das Unternehmen greifbaren Mehrwert und Erfahrungen für seine Stakeholder liefert. Tech Mahindra wurde vom Great Place to Work®-Institut 2020 als eines der 50 besten indischen Unternehmen anerkannt.

Tech Mahindra gehört zur Mahindra Group, die mit mehr als 240.000 Mitarbeitern in über 100 Ländern 21 Mrd. US-Dollar Umsatz erwirtschaftet. Der Konzern ist in wachstumsstarken Schlüsselindustrien tätig und nimmt eine führende Position in den Bereichen Traktoren, Nutzfahrzeuge, Aftermarket, Informationstechnologie und Ferienimmobilien ein.

Firmenkontakt

Tech Mahindra

Mark Roper

. .

. .

.

germany@techmahindra.com

http://www.techmahindra.com

Pressekontakt

Agentur Lorenzoni GmbH, Public Relations

Petra Röhrl

Landshuter Straße 29

85435 Erding

+498122 559170

petra@lorenzoni.de

http://www.lorenzoni.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.