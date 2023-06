Witten, 12. Juni 2023 – Aschke Crazy Racers, das gemeinsame Team der Pflegeschule und JGW Aschke, nahm erfolgreich am 10. und 11.06.23 am Wittener Drachenboot Festival „Days of Thunder“ teil. Die Teilnahme brachte Lehrer und Pflegeschüler zusammen,

Witten, 12. Juni 2023 – Aschke Crazy Racers, das gemeinsame Team der Pflegeschule und JGW Aschke, nahm erfolgreich am 10. und 11.06.23 am Wittener Drachenboot Festival „Days of Thunder“ teil. Die Teilnahme brachte Lehrer und Pflegeschüler zusammen, um gemeinsam Spaß bei strahlendem Sonnenschein zu haben.

Erstmalige Teilnahme an einem Drachenboot Rennen

Die Pflegeschule Aschke und die Job- und Gründerwerkstatt Aschke JGW entschieden sich, dieses Jahr zum ersten Mal als die „Aschke Crazy Racers“ am Wittener Drachenboot Festival teilzunehmen. Das Rennen fand am 10. und 11. Juni 2023 an der malerischen Ruhr in Witten statt. Die Veranstaltung wurde vom „Kanu Club Witten“ organisiert. Obwohl die Aschke Crazy Racers nicht als Sieger hervorgingen, stand der Spaß und das gemeinsame Erlebnis im Vordergrund. Alle Beteiligten verbrachten zwei unvergessliche Tage in der wunderschönen Natur und der pulsierenden Atmosphäre des Drachenboot Festivals „23. Days of Thunder 2023“.

Die Bedeutung von Zusammenarbeit und Teambildung in der Pflegebranche

In der Pflegebranche ist die Zusammenarbeit von Lehrern und Schülern von großer Bedeutung, um erfolgreich im Arbeitsalltag bestehen zu können. Dieses Drachenbootrennen bot eine hervorragende Gelegenheit, diese Zusammenarbeit zu stärken und das Teamwork auf eine spaßige und sportliche Weise zu fördern. Die Lehrer und Pflegeschüler der Pflegeschule Aschke und JGW Aschke konnten während des Events voneinander lernen, sich motivieren und gemeinsam Spaß haben. Durch diese schöne Erfahrung stärkte das Team seinen Zusammenhalt und lernte, als Einheit erfolgreich zu agieren. Die Pflegeschule Aschke und JGW Aschke arbeiten schon seit Jahren eng zusammen und bilden gemeinsam eine dynamisch wachsende und moderne Unternehmensgruppe. Sie sind spezialisiert auf Unternehmens- und Personalberatung, Personalvermittlung, Arbeitnehmerüberlassung sowie Aus- und Weiterbildung im Bereich der generalistischen Pflegeausbildung. Die erfolgreiche Teilnahme am Drachenboot Festival „Days of Thunder“ verkörpert das Markenzeichen der Aschke Gruppe: Dynamik, wachsender Erfolg, und vor allem ein starkes Team.

Die Pflegeschule Aschke bietet seit 1998 ein umfangreiches Angebot im Bereich der generalistischen Pflegeausbildung. Sie berät, bildet aus und vermittelt in der Pflege und Gesundheit. Die Job- und Gründerwerkstatt Aschke GmbH & Co. KG ist ein Teil der Aschke Gruppe und ergänzt das Leistungsspektrum mit Unternehmens- und Personalberatung, Personalvermittlung. Zusammen mit der Pflegeschule Aschke setzen sie auf eine enge Zusammenarbeit und Teambildung, um den Herausforderungen einer sich ständig wandelnden Pflegebranche gerecht zu werden.

Autorenhomepage von Jörg Krämer. Fantasy, Familiengeschichte aus dem Ruhrgebiet, Germanischer Bärenhund und Pyrenäenberghund

Kontakt

Ruhrpottstory

Jörg Krämer

Hörder Str. 29

58455 Witten

015229917253



https://www.ruhrpottstory.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.