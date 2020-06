Teetrend im Juni: Mit Himbeertee kommt das süße Sommerobst jetzt vom Garten in die Tasse

Bio-zertifizierter Teeshop bietet fruchtig-sommerliches Teevergnügen für große und kleine Genießer

Der Juni markiert nicht nur den offiziellen Beginn des Sommers, sondern auch den Start der Himbeersaison. Dank den wärmeren Temperaturen gedeihen die süßen roten Früchte in den Gärten und auf Feldern. Eiscreme, Kuchen oder Marmelade – für viele Früchtefans beginnt jetzt die schönste Zeit des Jahres. Aber auch in der Tasse gibt die Himbeere eine echt gute Figur ab – als Bowle zum Beispiel oder eben auch in Form von Himbeertee. Der Vorteil von Himbeertee: Viele Sorten lassen sich nicht nur warm, sondern auch gekühlt genießen und sind damit die perfekte Erfrischung für die Sommerzeit. Himbeertee aus konventionellem und kontrolliert biologischem Anbau gibt es im Tee-Onlineshop von AURESA unter https://www.auresa.de/himbeertee/ zu kaufen.

Eine Frucht – viele Facetten

Es ist ihre enorme Vielfältigkeit, die die Himbeere zu einer der wohl beliebtesten Sommerfrüchte macht. Doch nicht nur die Himbeere selbst besticht durch ihren großen Facettenreichtum, auch Himbeertee kann in vielen unterschiedlichen Formen und Farben daherkommen. Unter https://www.auresa.de/himbeertee/ können Shopbesucher die gesamte Vielfalt entdecken.

Neben mit Himbeeren verfeinertem grünen Tee und Oolong Tee bietet AURESA https://www.auresa.de/ auch koffeinfreie Himbeertee-Varianten auf Basis von Früchten oder Rooibos an. Diese können auch problemlos von Kindern getrunken werden und sind als Eistee zubereitet die perfekte Erfrischung für die ganze Familie.

“Als bekennender Teefan will man oft auch im Sommer nicht auf sein geliebtes Getränk verzichten. Speziell für die warme Jahreszeit haben unsere Tee-Kreativen deshalb eine Auswahl an fruchtigen und leichten Teemischungen zusammengestellt, die auch kalt schmecken. Bei der Suche nach passenden Zutaten war sofort klar – die Himbeere muss hier mit von der Partie sein. Schließlich ist sie für viele der Inbegriff des Sommers “, so Danijel Mlinarevic, Geschäftsführer von AURESA.

Cooler Teegenuss – ganz ohne schlechtes Gewissen

Sämtliche Bestellungen im Onlineshop von AURESA https://www.auresa.de/ werden mit DHL GoGreen und damit komplett CO2-neutral verschickt. Die Tees werden allesamt fair gehandelt und das Unternehmen legt großen Wert auf eine gerechte Behandlung und Bezahlung aller an der Teeproduktion beteiligten Arbeiter. Ein besonderer Fokus liegt bei AURESA auf Bio-Tee, da dieser auf eine für Mensch und Umwelt besonders schonende Weise angebaut und hergestellt wird.

AURESA – hinter diesen sechs kleinen Buchstaben verbirgt sich hervorragende Qualität und Teegenuss auf höchstem Niveau. Bereits die Auswahl der Bezugsquellen erfolgt nach strengsten Kriterien. Dabei spielt nicht nur die Qualität des Produktes selbst, sondern auch die faire Behandlung und Bezahlung aller am Herstellungsprozess beteiligten Arbeiter eine wichtige Rolle. Ein unbeschwerter Genuss ohne schlechtes Gewissen und Bedenken. AURESA will mit seinen Produkten eine Auszeit vom Alltag schaffen, für Entspannung sorgen und neue Kraft geben. Genau deshalb werden auch sämtliche Tees in dem Sortiment regelmäßig auf unerwünschte Rückstände und Schadstoffe überprüft. Des Weiteren steht AURESA ständig in Kontakt mit Herstellern und Lieferanten. So sind das Team stets bestens informiert und kann seinen Kunden einen erstklassigen Service und kompetente Beratung bieten.

Kontakt

AURESA e.K.

Danijel Mlinarevic

Friedrichstr. 50A

63450 Hanau

+49 6181 9911930

presse@auresa.de

https://www.auresa.de/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.