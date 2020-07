Tee auch im Sommer? Natürlich – mit selbstgemachtem Eistee

Tee-Onlineshop bietet Teemischungen für leckeren und erfrischenden Eistee-Genuss

Egal, ob beim Picknick im Park, im Freibad oder dem abendlichen Entspannen auf dem Balkon – ein kaltes Getränk darf im Sommer auf keinen Fall fehlen. Auf der Beliebtheitsskala der Sommergetränke hat Eistee ganz klar die Nase vorn. Kein Wunder, schließlich lockt das fruchtig-süße Erfrischungsgetränk mit tollen Geschmacksrichtungen wie Pfirsich oder Mango-Maracuja. Der Eistee aus dem Supermarkt enthält in der Regel allerdings jede Menge Zucker und auch von “echtem” Tee fehlt hier oft jede Spur. Eine Alternative zu Fertig-Eistees aus dem Supermarkt bieten speziell auf die Zubereitung von Eistee ausgelegte Teemischungen, wie sie im Onlineshop des Teehändlers AURESA unter https://www.auresa.de/eistee-und-kaltgetraenke/ erhältlich sind.

Eistee selber machen – mit Teemischungen ganz einfach

Die Zubereitung der bei AURESA https://www.auresa.de/eistee-und-kaltgetraenke/ angebotenen Eistees ist kinderleicht. Für einen Liter Eistee übergießt man 30 Gramm Teemischung mit einem halben Liter sprudelnd kochendem Wasser und lässt den Tee anschließend ziehen. Die Dauer der Ziehzeit ist dabei von der jeweiligen Teesorte abhängig. So beträgt sie bei den Sorten “Eistee Pfirsich” und “Eistee Mango-Maracuja” , die beide sowohl grünen als auch schwarzen Tee enthalten, 3 bis 5 Minuten, während Eistee-Mischungen auf reiner Frucht- oder Kräuterbasis, wie der “Erdbeerdschungel” oder “Sonnenanbeter”, 8 bis 10 Minuten ziehen dürfen. Anschließend gibt man entweder einen halben Liter kaltes Wasser oder 500 Gramm Eiswürfel hinzu und süßt den Tee nach Belieben mit Honig oder Zucker. Nach ein bis zwei Stunden im Kühlschrank ist der selbstgemachte Eistee dann fertig.

“Der Vorteil der Eistee-Mischungen liegt ganz klar auf der Hand: Im Gegensatz zu fertigen Eistees können hier Zuckergehalt und Süßungsmittel selbst bestimmt werden. Einige unserer Eistees enthalten kandierte Früchte und müssen deshalb im Grunde genommen gar nicht mehr nachgesüßt werden. Besteht doch noch Bedarf, so kann man hier frei entscheiden, ob nun Zucker, Honig, Agavendicksaft oder Ähnliches in den Tee wandern soll. Das ist besonders dann wichtig, wenn der Eistee auch Kindern zu trinken gegeben wird. Und gerade die freuen sich im Sommer besonders über unsere Tees auf Fruchtbasis”, so Danijel Mlinarevic, Geschäftsführer von AURESA. https://www.auresa.de/

Fair gehandelter und klimaneutraler Tee für jede Jahreszeit

Natürlich gehört nicht nur Eistee zum Sortiment des Online-Teehändlers https://www.auresa.de/ . Das Angebot des Shops umfasst ebenfalls eine große Auswahl an indischen schwarzen Tees, grünen Tees aus China, Japan und Südkorea sowie Oolong-Tees aus Taiwan. Des Weiteren sind dort ebenfalls verschiedene Kräuter- und Früchtetees erhältlich. Ein besonders großer Fokus liegt bei AURESA auf Tee aus kontrolliert-biologischem Anbau. Sowohl die konventionellen Tess als auch die Bio-Tees stammen allesamt aus fairem Handel und werden ausschließlich mit DHL GoGreen und damit komplett klimaneutral versandt.

AURESA – hinter diesen sechs kleinen Buchstaben verbirgt sich hervorragende Qualität und Teegenuss auf höchstem Niveau. Bereits die Auswahl der Bezugsquellen erfolgt nach strengsten Kriterien. Dabei spielt nicht nur die Qualität des Produktes selbst, sondern auch die faire Behandlung und Bezahlung aller am Herstellungsprozess beteiligten Arbeiter eine wichtige Rolle. Ein unbeschwerter Genuss ohne schlechtes Gewissen und Bedenken. AURESA will mit seinen Produkten eine Auszeit vom Alltag schaffen, für Entspannung sorgen und neue Kraft geben. Genau deshalb werden auch sämtliche Tees in dem Sortiment regelmäßig auf unerwünschte Rückstände und Schadstoffe überprüft. Des Weiteren steht AURESA ständig in Kontakt mit Herstellern und Lieferanten. So sind das Team stets bestens informiert und kann seinen Kunden einen erstklassigen Service und kompetente Beratung bieten.

Kontakt

AURESA e.K.

Danijel Mlinarevic

Friedrichstr. 50A

63450 Hanau

+49 6181 9911930

presse@auresa.de

https://www.auresa.de/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.