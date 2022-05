Technologieführer starten SustainableIT.org für Nachhaltigkeit und Klimaschutz

Führungskräfte globaler Technologieunternehmen gründen zur Stärkung der Nachhaltigkeit zusammen mit Delphix eine gemeinnützige Organisation.

München, 18. Mai 2022 – Ein Think Tank aus weltweit führenden Technologieunternehmen und Delphix, Anbieter für DevOps-Testdatenmanagement, hat die Gründung von SustainableIT.org bekannt gegeben. Die gemeinnützige Organisation steht für die Förderung der globalen Nachhaltigkeit durch Technologieführerschaft.

„Nachhaltigkeit ist der Megatrend dieses Jahrhunderts“, sagt Jedidiah Yueh, Gründungsdirektor von SustainableIT.org sowie Gründer und CEO von Delphix. „Zu lange war Nachhaltigkeit ein Problem, das andere lösen sollten. Heute schließen wir uns mit den Technologieexperten der größten Unternehmen der Welt zusammen, um Nachhaltigkeit zu unserem gemeinsamen Problem zu machen.“

In den nächsten zehn Jahren werden Technologiesysteme den Energieverbrauch und die damit verbundenen Umwelt- und CO2-Auswirkungen drastisch erhöhen. Außerdem gefährden die Programme zur digitalen Transformation zunehmend den Datenschutz der Verbraucher, was ein großes Problem darstellt. Die meisten Unternehmen definieren bis heute ihre Nachhaltigkeit unabhängig voneinander. Außerdem existieren auch keine standardisierten Kennzahlen oder Berichte für die drei Säulen der Nachhaltigkeit: Umwelt, Gesellschaft und Governance.

SustainableIT.org bringt IT-Führungskräfte und -Experten aus der ganzen Welt zusammen, um Best Practices und Standardkennzahlen für alle drei Säulen der Nachhaltigkeit zu definieren und um die Transparenz und den Fortschritt auf dem Weg in eine nachhaltige Zukunft zu fördern. Das nächste Treffen der EMEA Board Members der sustainableIT.org wird am 8. Juni 2022 im Vorfeld des Delphix Data Company Summit in Paris stattfinden.

„IT-Führungskräfte und -Teams wollen einen größeren Einfluss auf Nachhaltigkeitsinitiativen haben. Der Start von SustainableIT.org ist ein wichtiger Meilenstein, damit die IT ihr Versprechen, nicht nur Innovationen für das Unternehmen und die Kunden zu schaffen, sondern auch die Welt zu retten, einlösen kann“, sagt Brian Kirkland, CIO von Choice Hotels.

Die gemeinnützige SustainableIT.org wird von globalen Technologieführern mit Unterstützung von Partnern und dem technischen Berater Delphix geleitet. Zum Gründungsvorstand gehören:

– Amir Desai, CIO, Molina Healthcare

– Chris Gates, CTO, Allstate

– Bernard Gavgani, Global CIO, BNP Paribas

– Josh Harbert, CMO, Delphix, President of SustainableIT.org

– Brian Kirkland, CIO, Choice Hotels International

– Ralph Loura, CIO and CTO, Lumentum

– Bryan Muehlberger, CIO, The Beachbody Company

– Vipul Nagrath, Senior Vice President, ADP

– Neal Ramasamy, Global CIO, Cognizant

– Andy Santacroce, Vice President and Deputy CIO, Tokio Marine North America

– Mihir Shah, Enterprise Head of Data, Fidelity Investments

– Suda Suvarna, Global Chief Solutions Officer, Deloitte

– Katherine Wetmur, CTO, Morgan Stanley

– Jedidiah Yueh, Founder and CEO, Delphix

Im Rahmen des Mandats wird SustainableIT.org Programme zur nachhaltigen Transformation nach Branchen definieren, Best Practices und Rahmenwerke verfassen, Standards und Zertifizierungen festlegen, Aus- und Weiterbildung anbieten und das Bewusstsein für ökologische und gesellschaftliche Programme schärfen, um Organisationen und die Welt für kommende Generationen nachhaltig gestalten.

„Nachhaltigkeit ist bei Delphix Kern des Geschäfts und der Werte. Unsere DevOps Data Platform reduziert die Umweltbelastung von Anwendungsumgebungen um das Zehnfache und wir schützen die persönlichen Daten von Konsumenten für viele der weltweit größten Marken“, so Yueh. „Aber wir können noch mehr tun. SustainableIT.org ist unsere Chance, die größten Unternehmen der Welt dazu zu bewegen, klare und transparente Maßnahmen zu ergreifen, die zu einer nachhaltigen Welt führen.“

Über SustainableIT.org

SustainableIT.org ist eine gemeinnützige Organisation, die sich darauf konzentriert, die globale Nachhaltigkeit durch technologische Führerschaft zu fördern. Unsere Aufgabe ist es, nachhaltige Transformationsprogramme nach Branchen zu definieren, Best Practices und Frameworks zu verfassen, Standards und Zertifizierungen festzulegen, Aus- und Weiterbildung anzubieten und das Bewusstsein für ökologische und gesellschaftliche Programme zu schärfen, die unsere Organisationen und die Welt für kommende Generationen nachhaltig machen. Folgen Sie uns auf LinkedIn.

Delphix ist der Branchenführer für DevOps-Testdatenmanagement.

Unternehmen müssen die Bereitstellung ihrer Anwendungen transformieren, haben aber Schwierigkeiten, die richtige Balance zwischen Geschwindigkeit, Datensicherheit und Compliance zu finden. Unsere DevOps Data Platform automatisiert die Datensicherheit und sorgt gleichzeitig für eine schnelle Bereitstellung von Testdaten, um die Anwendungsfreigabe zu beschleunigen. Mit Delphix können Kunden ihre Anwendungen modernisieren, Multi-Cloud einführen, CI/CD umsetzen und ihre Daten doppelt so schnell von Ausfall-Szenarien, beispielsweise durch Ransomware, wiederherstellen.

Führende Unternehmen wie Choice Hotels, BNP Paribas, Stone X, Banco Carrefour, Channel 4 und Michelin nutzen Delphix, um die digitale Transformation zu beschleunigen und ein Zero-Trust-Datenmanagement zu ermöglichen.

Kontakt

Delphix

Tu Nguyen

Josephspitalstraße 15

80331 München

+49 89 207040302

tu.nguyen@delphix.com

https://www.delphix.com