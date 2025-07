Technologie Kooperation Sitzmöbel Hersteller

Neue Technologie gegen Kreuzschmerzen für Sitzmöbel

Sitzmöbelhersteller haben das Problem, dass Sie in einem mee too Markt operieren, da Sie außer neuen Designs -optisch oder orthopädisch nichts Neues zu bieten haben.

Außer selbst zerstörenden Rabatten haben sie leider nichts mehr anzubieten. Der Stärkste wird wie üblich auf allen Mee Too Märkten, überleben.

Hier kommt nun VITAL ENERGY ins Spiel um das zu ändern. Ein innovativer Technologie Anbieter für komplementäre Gesundheitsprodukte. .

Unsere Technologien, welche auf völlig neuen Regeln, als bekannt basieren, können in diesem Markt ein Game Changer sein.

Unsere NeuroTransfer Technologie ist seit 3 Jahren praktisch gegen Rücken -und Kreuzschmerzen erprobt und kann kostengünstigst in alle Sitzgelegenheiten einfach implementiert werden.

Mit dieser Technologie wird jeder Hersteller von Produkten in Sachen Sitzen und Rückenschmerzen in kurzer Zeit Marktführer sein,-auch ohne Großkapital.

Wir vergeben Exklusivlizenz für diverse Märkte.

Einfach anfragen mit dem Code:NeuroMatt-Sitzauflage. Muster können kostenlos angeboten werden.

info@vital-energy.eu

https://vital-energy.eu/produkt/neuromatt-sitzauflage/

Vital Energy entwickelt und produziert technische Gesundheitsprodukte, welche alle Alleinstellungsmerkmal haben.

