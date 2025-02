Neuer Samsara Bericht über Deutsche Transport- und Logistikunternehmen

Technologie-Investitionen steigern Attraktivität der Logistikbranche für Nachwuchskräfte

– 72 Prozent der Führungskräfte bestätigen: Moderne Technologien erhöhen die Attraktivität der Branche für Berufseinsteiger

– 98 Prozent planen Investitionen in Sicherheitstechnologie – zwei Drittel der Mitarbeitenden fordern dies aktiv ein

– Fast die Hälfte spart über 950.000 Euro durch Sicherheitstechnologien ein

Führende Transport- und Logistikunternehmen in Deutschland setzen verstärkt auf Technologie, um ihre Geschäftsstrategien zu optimieren. Diese Ausrichtung verändert die Arbeitsweise der Branche und erfüllt die Erwartungen der neuen Generation von Fachkräften. Gleichzeitig steigern Unternehmen durch moderne Technologien ihre Sicherheit und Effizienz. Das belegt der neue State of Connected Operations Bericht – Entwickelt für die nächste Generation: Beschäftigungstrends in physischen Betriebsabläufen von Samsara.

Der Bericht stützt sich auf die Ansichten von mehr als 1.550 Führungskräften aus sieben Ländern, darunter 250 aus Deutschland. Sie verdeutlicht, wie Technologie die Arbeitsweise dieser Unternehmen grundlegend verändert.

„Es ist kein Geheimnis, dass der Arbeitsmarkt in Branchen wie Transport, Baugewerbe und Außendienst herausfordernd sein kann. Aber wir sehen, dass Technologie einen echten Unterschied macht, wie Berufseinsteiger ihre Karrieremöglichkeiten einschätzen“, sagt Till Pleyer, Head of Marketing DACH & Benelux bei Samsara. „Unsere Forschung zeigt, dass Technologie diese Branchen attraktiver macht und zugleich hilft, Mitarbeitende langfristig zu binden. Der Return on Investment ist beeindruckend, und trotzdem gibt es weiterhin Potenzial, da viele erst am Anfang ihrer digitalen Transformation stehen.“

Moderne Technologie-Tools sind ein Muss für die Belegschaft

Fast drei Viertel (72 Prozent) der Führungskräfte in Deutschland stimmen zu, dass moderne Technologie-Tools ihre Branchen für jüngere Mitarbeitende attraktiver gestalten. Viele berichten auch von einer verbesserten Mitarbeitermoral, gesteigerter Produktivität und geringerer Fluktuation.

Angesichts ihres Wertes beim Schutz der Mitarbeitenden vor unverschuldeten Vorfällen und falschen Anschuldigungen bewerteten die Führungskräfte datenbasierte Anreize und Belohnungen als wichtigste Technologie zur Verbesserung der Personalbeschaffung und -bindung. Kameras sowie Robotik und Automation folgten dicht dahinter, was die Betonung der jüngeren Mitarbeitenden auf Arbeitssicherheit und ihre Aufgeschlossenheit gegenüber sicherheitssteigernder Technologie widerspiegelt.

Da diese Technologien den Mitarbeiterschutz vor unverschuldeten Vorfällen und falschen Anschuldigungen verbessern, bewerten die Führungskräfte datenbasierte Anreiz- und Belohnungssysteme als entscheidend für eine erfolgreiche Personalgewinnung und -bindung. Dicht dahinter folgten der Einsatz von Kameras sowie Robotik und Automatisierung – ein klares Zeichen dafür, dass besonders jüngere Mitarbeitende großen Wert auf Arbeitssicherheit legen und offen für technologische Lösungen sind, die diese verbessern.

Trotz bestehender Investitionen in Sicherheitstechnologien sehen viele Beschäftigte weiterhin Bedarf für Verbesserungen. 66 Prozent der befragten Führungskräfte berichten, dass ihre Mitarbeitenden verstärkt größere Investitionen in Sicherheitsmaßnahmen fordern. Um diesem Wunsch zu begegnen, planen 98 Prozent der Unternehmen, ihre Ausgaben für Sicherheitslösungen in den nächsten fünf Jahren zu erhöhen. Besonders priorisiert werden dabei IoT-fähige Sicherheitsgeräte, Automatisierung zur Reduzierung von Gefährdungen sowie prädiktive Sicherheitsanalysen.

Technologie-Investitionen bringen finanzielle Vorteile und steigern Effizienz

Die Führungskräfte berichten, dass ihre Technologiestrategien erhebliche finanzielle Vorteile bringen – fast die Hälfte (47 Prozent) gibt an, dass ihre Investitionen in sicherheitsorientierte Technologien Einsparungen von über 950.000 Euro erzielt haben. Fast alle (99 Prozent) Befragten in Deutschland bestätigen, dass Technologie es der Belegschaft ermöglicht hat, sich auf höherwertige Aufgaben zu konzentrieren, einschließlich vorbeugender Wartung, Sicherheitsüberprüfungen und wertvoller Weiterbildungsmöglichkeiten. Der Bericht zeigt auch eine weitverbreitete Nutzung von E-Learning-Plattformen, wobei 84 Prozent der Organisationen diese Tools bereits einsetzen. Die Führungskräfte nennen Feedback und Bewertung sowie verbesserte Mitarbeiterbindung als wichtigste Vorteile.

Weitere Informationen: https://www.samsara.com/de/resources/state-of-connected-operations-workforce-trends

Über den Bericht

Die Umfrage wurde von dem unabhängigen Forschungsunternehmen Wakefield Research zwischen dem 24. Oktober und dem 4. November 2024 durchgeführt. Es wurden 1.550 Führungskräfte (C-suite-Führungskräfte, Presidents, Vice Presidents und Directors) in sieben Ländern befragt: Deutschland, Frankreich Irland, Mexiko, Vereinigtes Königreich und Vereinigte Staaten. In Deutschland wurden 250 Führungskräfte aus dem Bereich Logistik und Transport befragt. Die Umfrage wurde online durchgeführt und in Englisch oder in eine lokale Sprache des jeweiligen Marktes übersetzt. Die globalen Ergebnisse wurden über alle Antworten zusammengefasst, um einen Durchschnittswert zu erhalten.

Über Samsara

Samsara ist der Pionier der Connected Operations™ Cloud, eines System of Record, das es Unternehmen, die von physischen Abläufen abhängig sind, ermöglicht, IoT-Daten (Internet der Dinge) zu nutzen, um verwertbare Geschäftseinblicke zu entwickeln und ihre Abläufe zu verbessern. Das Unternehmen ist in Nordamerika und Europa tätig und bedient zehntausende von Kunden in einer Vielzahl von Branchen, darunter Transportwesen, Groß- und Einzelhandel, Baugewerbe, Außendienst, Logistik, Versorgungsunternehmen und Energie, Behörden, Gesundheitswesen und Bildung, Fertigung, sowie Lebensmittel und Getränke. Samsara hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Sicherheit, Effizienz und Nachhaltigkeit der Abläufe zu erhöhen, die die Weltwirtschaft antreiben.

Samsara ist eine eingetragene Marke von Samsara Inc. Alle anderen Markennamen, Produktnamen oder Warenzeichen gehören den jeweiligen Inhabern.

Mehr über Samsaras Mission finden Sie unter samsara.com/de

Kontakt

Maisberger GmbH

Karl Floros

Claudius-Keller Straße 3c

81669 München

089/4195 99-0



https://www.maisberger.de/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.