Technische Fachinformationen der Darda GmbH werden erweitert

Erweiterter Wissensbereich auf der Unternehmenswebsite unterstützt Abbruch- und Rückbaupraxis

Die Darda GmbH baut den Wissensbereich auf ihrer Unternehmenswebsite kontinuierlich aus und entwickelt das digitale Informationsangebot gezielt weiter. Unter https://www.darda.de/wissen wird eine zentrale Anlaufstelle für technische Fachinformationen rund um Abbruchtechnik, Spezialhydraulik und angrenzende Anwendungsfelder erweitert. Der Wissensbereich ist bereits verfügbar, befindet sich in laufender Erweiterung und wird im ersten Quartals 2026 um zusätzliche Inhalte ergänzt.

Im Fokus stehen sachlich und klar aufbereitete Informationen zu technischen Grundlagen, Funktionsweisen und relevanten Begrifflichkeiten. Die Inhalte sind übersichtlich gegliedert und orientieren sich an typischen Fragestellungen aus der Praxis von Anwendern, Planern und technischen Entscheidern. Ziel ist es, komplexe Abläufe verständlich darzustellen und eine solide Informationsbasis für die Planung und Umsetzung von Abbruch- und Rückbauarbeiten bereitzustellen.

Thematisch greift der Wissensbereich die zentralen Einsatzfelder des Produktportfolios der Darda GmbH auf – darunter Betonabbruch, Spezialrückbau, Entkernung, Schneidarbeiten, Felsabbruch, Tunnelbau, Natursteingewinnung sowie technische Sondereinsätze. Die Inhalte stehen in direktem Bezug zu hydraulischen Abbruchgeräten und Anbauwerkzeugen und unterstützen die fachliche Einordnung technischer Lösungen im jeweiligen Anwendungskontext.

Alle Fachinformationen werden in deutscher und englischer Sprache bereitgestellt. Dadurch ist eine konsistente Nutzung des Wissensangebots für nationale und internationale Anwender gewährleistet.

„Gerade bei anspruchsvollen Abbruchaufgaben ist ein solides technisches Verständnis entscheidend“, sagt Bernd Ströbele, Sales Director der Darda GmbH. „Mit dem Ausbau unseres Wissensbereichs stellen wir verlässliche Informationen bereit, die Anwender bei der sicheren und umweltgerechten Umsetzung ihrer Projekte unterstützen.“

Der Wissensbereich ist dauerhaft über die Hauptnavigation der Unternehmenswebsite erreichbar und als fest integrierter Bestandteil des digitalen Informationsangebots konzipiert.

Die Darda GmbH mit Sitz in Blumberg entwickelt und produziert hydraulische Abbruchgeräte und Anbauwerkzeuge für professionelle Anwendungen. Zum Produktspektrum zählen unter anderem Stein- und Betonspaltgeräte, Hydraulikaggregate, Kombischeren, Steinspaltzylinder, Betonzangen, Multi Cutters, Stahlscheren und Tankschneider.

Die Produkte werden in Bereichen wie Betonabbruch, Spezialrückbau, Entkernung und Schneiden, Felsabbruch, Tunnelbau, Natursteingewinnung sowie bei technischen Sondereinsätzen eingesetzt. Entwicklung und Fertigung erfolgen in Deutschland, der weltweite Vertrieb unterstreicht die internationale Ausrichtung des Unternehmens. Darda legt besonderen Wert auf langlebige Konstruktionen für geräuscharme, vibrationsarme und staubarme Abbrucharbeiten mit verantwortungsvollem Umgang mit Ressourcen.

Kontakt

Darda GmbH

Corinna Gut

Im Tal 1

78176 Blumberg

+49 7702 4391-0



https://www.darda.de/

Bildquelle: Darda GmbH