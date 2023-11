Technische Doku von überall: SCHEMA ST4 ist ab sofort webbasiert verfügbar

Das etablierte Redaktionssystem SCHEMA ST4, eine der führenden Software-Lösungen im Bereich der Technischen Dokumentation, steht ab sofort webbasiert zur Verfügung – als ST4 Web Author.

Technische Doku kann damit von überall direkt im Browser erstellt werden. Quanos, der Anbieter von SCHEMA ST4, setzt mit dieser Weiterentwicklung darauf, die Arbeitsweise von Technischen Redakteuren nachhaltig zu optimieren und eine wegweisende Lösung für effizientes und kooperatives Arbeiten anzubieten.

Der ST4 Web Author ist so gestaltet, dass er sich optimal in die bestehende Arbeitsweise von SCHEMA ST4 Anwendern integriert – sei es bei der Texterstellung, der Metadatenpflege, der Wiederverwendung oder dem Knotenmanagement. Er erleichtert nicht nur erfahrenen Usern die Arbeit, sondern ermöglicht auch unerfahrenen oder gelegentlichen Benutzern einen reibungslosen Einstieg.

Im Zentrum der Web-Version von SCHEMA ST4 steht der systemeigene Editor, der den Nutzern neue Möglichkeiten für einfaches Schreiben eröffnet. Die Benutzeroberfläche präsentiert sich dabei äußerst userfreundlich und bietet gleichzeitig die Robustheit und XML-Konformität, die SCHEMA ST4 bekannt gemacht hat. ST4 ist demnach auch im Web so einfach zu bedienen wie kein anderes CCMS.

Fokus auf leistungsstarken Funktionen

Mit dem ST4 Web Author lassen sich alltägliche Aufgaben zielgerichtet und effizient erledigen. Seine klare Designsprache ermöglicht es Redakteuren, das Beste aus SCHEMA ST4 herauszuholen und sich gleichzeitig auf die Erstellung herausragender Inhalte zu konzentrieren. Zudem ermöglicht der ST4 Web Author eine unkomplizierte Zusammenarbeit mehrerer Benutzer ohne die Notwendigkeit von Remote-Desktops oder Citrix-Umgebungen.

Der Wechsel zwischen der bewährten Desktop-Lösung und der leistungsstarken Webversion ist dabei unkompliziert möglich und wird von Quanos derzeit auch empfohlen. Da der volle Umfang der vertrauten ST4-on-premise Funktionalitäten erst sukzessive ins Web überführt wird, erfordern bestimmte Aufgaben derzeit noch den Wechsel zwischen den beiden Systemen. So stellt der ST4 Web Author beispielsweise sämtliche Funktionen bereit, um mit dem Schreiben zu beginnen und Inhalte in der Datenbank zu organisieren. Um Publikationen, Übersetzungen und Reviews zu erstellen, ist hingegen noch der Parallelbetrieb mit der On-Premise-Lösung notwendig.

Zukunftsgerichtete Produktentwicklung

„Mit der Einführung von SCHEMA ST4 im Web setzen wir ein starkes Zeichen für eine nachhaltige und zukunftsgerichtete Produktentwicklung im Bereich der Technischen Dokumentation“, sagt Sebastian Göttel, Produktmanager ST4 bei Quanos. „Unsere webbasierte Lösung ermöglicht Anwendern von überall aus mit SCHEMA ST4 zu arbeiten und gleichzeitig von einer modernen Benutzeroberfläche und leistungsstarken Funktionen zu profitieren.“

Der ST4 Web Author richtet sich an technische Redakteure aus verschiedenen Branchen, darunter Maschinen-/Anlagenbau, Automotive, Medizintechnik und Softwareentwicklung. Die Lösung erfüllt die Anforderungen von Organisationen, die sich flexibel neuen Herausforderungen stellen möchten und ihren Mitarbeitern die Möglichkeit bieten wollen, von überall aus zu arbeiten – ohne Kompromisse bei der Qualität einzugehen.

Quanos – das ist der Zusammenschluss von Software-Experten, die einzigartige Software-Produkte und Lösungen für After-Sales, Service und Technische Dokumentation entwickeln. Weltweit vertrauen mehr als 1.000 Unternehmen auf die innovative, erfolgreiche und nachhaltige Technologie von Quanos.

Unsere Leidenschaft für Smart Information motiviert täglich 300 Mitarbeiter in der Software-Entwicklung und in Projekten. Seit mehr als 25 Jahren entstehen so innovative, erfolgreiche und nachhaltige Lösungen. Getreu unseres Leitsatzes „Passion for smart information“ leben wir Tag für Tag unsere Mission: Wir helfen Menschen, Maschinen besser zu verstehen.

Menschen im Service und After Sales benötigen je nach Situation und Anwendungsfall spezifisch aufbereitete Informationen für die jeweilige Maschine, die Anlage oder das Gerät, vor dem sie sich befinden. Die Daten, die dafür notwendig sind, kommen aus unterschiedlichen Quell-Systemen (u.a. ERP, PLM, CRM, CCMS). Für die Technische Dokumentation bieten wir das XML-Redaktionssystem SCHEMA ST4, das als Standard-Ausstattung in vielen modernen Technischen Redaktion gilt. Die cloudbasierte Lösung Quanos InfoTwin ermöglicht es, verteilte Informationen zu einem digitalen Zwilling zusammenzuführen und somit produkt- und situationsspezifisches Wissen in Technischer Dokumentation, Aftersales und Service zu bündeln. Alternativ greifen Kunden hierfür auf die bewährte on-premise Lösung Quanos SIS.one zurück.

Unsere Kunden sind Hersteller und Betreiber von Maschinen und Anlagen, die in After-Sales, Service und in der Technischen Dokumentation smarte Informationen rund um ihre Produkte aufbereiten und bereitstellen. Unternehmen aus der Fertigungsindustrie, der Informationstechnologie und der Nahrungsmittelindustrie profitieren dabei von smarten Informationen genauso wie Unternehmen in der Automobil und Zulieferindustrie, der Medizintechnik, der Softwareindustrie und anderen Branchen. Mit unseren Software-Lösungen bieten wir essenzielle Werkzeuge für all diese Zielgruppen. Auf Quanos setzen Unternehmen wie ABB, Agilent, Andritz, Atlas Copco, Bentley, Bombardier, Bosch, Carl Zeiss, Caterpillar, Daikin, Datev, Dethleffs, Doppelmayr, Geberit, Haribo, Kaba, Kärcher, Konica Minolta, KSB, Liebherr, MAN, Mercedes Benz, Miele, Österreichische Bundesbahnen, Philips, Porsche, Schaeffler Gruppe, SEW Eurodrive, Siemens, Skoda, SMA, Stadler, Toyota, TüV, Voith, Weleda, Wincor Nixdorf u.v.a.

