TEC4FUELS ist jetzt UFOP-Mitglied

Vertiefte Partnerschaft

Die TEC4FUELS GmbH ist im März 2020 der Union zur Förderung von Oel- und Proteinpflanzen e.V. (UFOP) als Mitglied beigetreten. UFOP ist eine politische Interessenvertretung von Unternehmen, Verbänden und Institutionen, die an der Produktion, Verarbeitung und Vermarktung heimischer Öl- und Eiweißpflanzen beteiligt sind. Neben Aktivitäten in den Bereichen Rapsspeiseöl und Futtermitteln ist es dem Verband gelungen, Biodiesel zum Vorzeigeprodukt unter den nachwachsenden Rohstoffen zu entwickeln. So wird Biodiesel heute beispielsweise dem herkömmlichen Dieselkraftstoff in einem Anteil von bis zu 7 % verpflichtend beigemischt. Biodiesel besteht aus Fettsäuremethylester (Fatty Acid Methyl Ester, FAME) und kann aus unterschiedlichen biogenen Rohstoffen, wie zum Beispiel Raps-, Sonnenblumen- oder Sojaöl hergestellt werden, aber auch aus biogenen Rest- und Abfallstoffen wie zum Beispiel Altspeisefetten.

Zwar befinden sich diverse neue Kraftstoffvarianten mit deutlich erhöhtem THG-Minderungspotenzial derzeit in der Entwicklung, jedoch ist mittelfristig neben Ethanol nur Biodiesel in marktrelevanten Mengen verfügbar. Beide zusammen können einen Beitrag dazu leisten, den Ausstoß von CO2 aus fossilen Kraftstoffen im Straßenverkehr in nennenswertem Umfang zu reduzieren. Auch im Raumwärmemarkt ist eine Beimischung von FAME zum Heizöl erlaubt, und die Heizungshersteller haben ihre Geräte für einen Bioheizölanteil von bis zu 10,9 % freigegeben. Neuere Forschungsergebnisse zeigen, dass unter Laborbedingungen auch ein sicherer Heizungsbetrieb mit höheren FAME-Anteilen oder in Mischungen mit hydrierten biobasierten Brennstoffen technisch möglich ist. Feldversuche zur Absicherung dieser Ergebnisse befinden sich zurzeit in Vorbereitung.

TEC4FUELS und UFOP arbeiten in verschiedenen Projekten zur Qualitätssicherung zusammen, um die Betriebssicherheit und Lebensdauer von Ölheizungen und Motoren im Betrieb mit Bioheizöl bzw. Biodiesel und weiterführend in Kombination mit zukünftigen erneuerbaren synthetischen Kraftstoffen zu gewährleisten. TEC4FUELS und UFOP unterstreichen eine Entwicklungsstrategie, die aktuelle und zukünftige Treibhausgasminderungspotenziale möglichst effizient ausschöpft. Markteingeführte Biokraftstoffe übernehmen so gesehen eine wichtige Brückenfunktion. Mit Laboruntersuchungen von unterschiedlichen Kraftstoffmischungen in anwendungsnahen Hardware-in-the-Loop-Prüfständen und Langzeitlagerungsversuchen leistet TEC4FUELS einen Beitrag zur Definition der Rahmenbedingungen, unter denen FAME beziehungsweise Biodiesel betriebssicher einsetzbar ist. Auch bei darauf aufbauenden Feldversuchen zum Einsatz von Bioheizöl beziehungsweise Biodiesel bietet TEC4FUELS seine Unterstützung zur Absicherung der Laborergebnisse an. Darüber hinaus unterstützt TEC4FUELS durch seine technische Expertise in der UFOP-Fachkommission “Biokraftstoffe & Nachwachsende Rohstoffe” die Mitglieder der UFOP, um für aktuelle und zukünftige Herausforderungen im Mobilitäts- und Raumwärmemarkt geeignete Strategien zum Klimaschutz mit biogenen Kraftstoffen zu entwickeln.

Tec4Fuels ist ein Kompetenzzentrum für konventionelle und alternative Brenn-, Kraft-, Treib- und Schmierstoffe (Fuels) und deren Anwendung in bestehenden und neuen Technologien. Tec4Fuels erbringt Dienstleistungen in der Forschung und Entwicklung von technischen Komponenten und Produkten, Systemen und Energieträgern sowie deren Anwendung im Energiemarkt für Fuels. Dies umfasst die Entwicklung und Durchführung von realitätsnahen Hardware-in-the-Loop (HiL) -Prüfverfahren zur Bestimmung der Funktionsfähigkeit und Leistung von Anwendungstechnologien und Kraftstoffen. Das Ziel der Untersuchungen ist in der Regel die Optimierung der Betriebssicherheit und Lebensdauer technischer Komponenten und Systeme.

TEC4FUELS unterstützt seine Kunden auf folgenden Gebieten:

– Test- und Prüfverfahren

Entwicklung spezieller HiL-Systeme und Durchführung von HiL-Prüfverfahren zur Qualitätssicherung technischer Komponenten sowie konventioneller und alternativer Brenn-, Kraft-, Treib- und Schmierstoffe

– Kraftstoff-Check für Netzersatzanlagen

Überwachung der Qualität von Kraftstoffvorräten in Netzersatzanlagen (Notstromaggregaten) zur Erhaltung der Verfügbarkeit und Betriebssicherheit

– Technisches Consulting

Beratung in grundlegenden Fragen des Innovationsmanagements über die Vor-, Konzept- und Serienentwicklung bis hin zum Aftersales

