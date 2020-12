Teamevent Köln: Die Stadt mit der ganzen Abteilung entdecken

Das Teamevent mit Spaß und Abenteuer in Köln

Köln. Die über 2000 Jahre alte Stadt im Nordwesten Deutschlands ist für viele Touristen ein attraktives Reiseziel. Mit dem großen gotischen Dom, dem Rhein und der Hohenzollernbrücke zieht es nicht nur jährlich tausende Besucher in die Stadt. Auch ist sie eine beliebte Kulisse vieler deutscher Filme und Serien. Neben den kulturellen Aspekten ist die Stadt besonders in wirtschaftlicher Hinsicht attraktiv. So lassen sich neben den großen Firmen wie Bayer oder Ford auch viele kleine und neue Unternehmen in Köln nieder. Für den Erfolg solcher Firmen ist die Zufriedenheit der Mitarbeiter von essenzieller Bedeutung.

Teamevents fördern den Zusammenhalt und die positive Atmosphäre in einem Unternehmen. Dabei kann es sich um einen einfachen Tagesausflug in die Natur oder ein Tischtennisturnier in der Werkshalle handeln. Wichtig ist hierbei, dass die Mitarbeiter gemeinsam auf ein Ziel hinarbeiten und den Arbeitsalltag für einen Moment vergessen können. Je spaßiger und abwechslungsreicher das Event gestaltet wird, desto erfolgreicher sind die Ergebnisse. Bei Teamevents kommen die Arbeitnehmer leichter untereinander ins Gespräch und lernen sich außerhalb des Arbeitsalltags kennen. Dies verbessert die Atmosphäre im Büro oder der Werkhalle. Doch wird das Teamevent nicht richtig organisiert, kann das eigentlich positive Event schnell zu einem Flop werden und auch wertvolle Arbeitszeit vergeuden. Denn nur erfolgreiche Events bringen der Firma am Ende einen Mehrwert und steigern die Effizienz des Teams. Daher ist es sinnvoll, eine Firma zu engagieren, die das Teamevent plant und durchführt.

Die Spezialisten auf dem Gebiet der Teamevents

Ein Unternehmen, das Teamevents seit einem Jahrzehnt erfolgreich organisiert und durchführt, ist die Firma CityHunters. Mit neuen und außergewöhnlichen Events lernen die Arbeitnehmer sich (gegenseitig) und die Stadt Köln besser kennen. Dank des interaktiven Spieldesigns und der vielen herausfordernden Aufgaben und Rätseln müssen die Teilnehmer zusammenarbeiten, um an die Lösung zu kommen. So wird das Teamgefühl gestärkt und der Zusammenhalt gefördert. Die vielseitigen Aufgaben fordern Fähigkeiten, die im Arbeitsalltag oftmals zu kurz kommen. So gibt es während des Events positive Überraschungen, wenn die Kollegen bisher unbekannte Seiten aneinander oder sich selbst entdecken. Nebenbei erkundet die Abteilung in Gruppen die Innenstadt Kölns mithilfe modernster Technik. “Bei unseren Stadtrallyes jagen die Teilnehmer durch Köln, um Rätsel zu finden, die in der ganzen Innenstadt versteckt liegen. Dabei werden Sie von iPads oder GPS-Geräten geleitet”, erklärt der Geschäftsführer C.-Philipp Steiner. “Aber auch Stadtrallyes mit Kompass und Stadtplan haben wir in unserem Portfolio”, sagt Steiners Partner Daniel Sekula. Da die Teams gegeneinander antreten, wird der Kampfgeist geweckt und das Teamgefühl gestärkt.

Mit CityHunters wird das Teamevent zu einem unvergesslichen Abenteuer mit Langzeiteffekt.

Weitere Informationen finden Sie hier: https://www.cityhunters.de/koeln/teamevent-koeln

CityHunters schafft Erlebnisse! Das Unternehmen entwickelt Teambuilding-Events für Unternehmen und führt diese selbst durch. Kern des Produktportfolios sind Stadtrallyes wie Krimi Geocachings, iPad-Rallyes oder Smartphone Schnitzeljagden. Diese verbinden interaktive Stadtentdeckung mit herausfordernden Rätselstellungen und Teambuilding.

CityHunters wurde 2009 in Nürnberg gegründet. Seitdem hat sich CityHunters immer wieder gewandelt und neu erfunden, um am Puls der Zeit zu bleiben und Trends zu setzen. So gehört das einstige Start-Up-Unternehmen heute zu den größten Anbietern der Branche und führt allein in Deutschland jährlich über 1.000

Veranstaltungen in mehr als 40 Städten durch. Die CityHunters haben Ihren Firmensitz nach wie vor in Franken, sind inzwischen aber in ganz Europa zuhause.

Für Privatkunden hat CityHunters 2019 den Ableger www.myCityHunt.de eröffnet.Über dieses Portal sind interaktive Smartphone-Rallyes buchbar – in über 700 Städten in Deutschland und der EU.

Weitere Details: www.cityhunters.de

