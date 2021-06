Teambuilding Nürnberg: Das bessere Team gewinnt – nicht der Einzelkämpfer

Nürnberg. “Ein Fels in wilder Brandung. Der alles überstand…” Arm in Arm stehen die Fans des 1. FC Nürnberg in ihrer Kurve und singen zusammen die Vereinshymne vor dem Spiel. Sie präsentieren sich als wahres Team und das wünschen sie sich auch von den Spielern auf dem Feld. Denn im Fußball zählt: Nur wer als Team funktioniert, ist erfolgreich. Dieses Fußballzitat lässt sich auf jedes Wirtschaftsunternehmen übertragen. Wenn die Mitarbeiter als ein gut funktionierendes Team arbeiten, sind sie auch erfolgreich. Das beschert den Unternehmen nicht nur ein gutes Arbeitsklima, sondern vor allem höhere Umsätze. Das erfreut neben Besitzern von Fußballvereinen auch jeden Unternehmer.

Teamgedanke fördern durch die richtige Eventauswahl

Wie im Fußball muss das Mitglied des Teams wissen, was sind die Stärken und Schwächen meiner Mitspieler. Während man im Fußball allerdings leicht z.B. anhand der Körpergröße einschätzen kann, ob jemand kopfballstark ist oder nicht, sieht man die Softskills der Arbeitskollegen nicht so einfach. Daher benötigt es ein Teamevent, das diese Fähigkeiten zum Vorschein bringt. Das wird eher schwer mit einem gemeinsamen Feierabendgetränk, einem Stadionbesuch oder einem gemeinsamen Kegelabend funktionieren. Benötigt wird ein Teambuilding-Event, das die Teilnehmer als Team zusammenarbeiten lässt und bei dem sie durch ihre eigenen Fähigkeiten gemeinsam das Ziel erreichen.

Professionelles und außergewöhnliches Teambuilding

Teambuilding-Events von CityHunters gehen auf die Kriterien ein. Bei diesen Events erleben die Teilnehmer einen aufregenden Tag in Nürnberg und lernen die Stadt auf eine neue Art kennen. Dabei agieren sie gemeinsam und lernen sich auch untereinander besser kennen. Die vielseitig gestalteten Rätsel und Aufgaben der Stadtrallyes von CityHunters geben jedem Teammitglied die Möglichkeit, zu glänzen und mit versteckten Talenten sowie ungeahnten Fähigkeiten zu überzeugen. Selbst schüchterne oder zurückhaltende Kollegen werden aktiv ins Teambuilding-Spiel eingebunden. Auch die Unternehmensgröße ist dabei flexibel. “Unsere Teambuilding-Events sind von zehn bis tausend Teilnehmern spielbar. Damit sind wir Ansprechpartner für Start-ups und auch Konzerne”, berichtet Geschäftsführer Daniel Sekula. “Unser Spielrepertoire hat von der klassischen Schnitzeljagd bis zur technisch hochgerüsteten iPad-Rallye für jeden Geschmack etwas zu bieten”, ergänzt Sekulas Mitgeschäftsführer C. Philipp-Steiner.

Die Nürnberger Teambuilding-Events von CityHunters fördern Teamgeist und Gemeinschaftsgefühl – 1:0 für jeden Mitarbeiter und jedes Unternehmen.

Weitere Informationen finden Sie hier: https://www.cityhunters.de/nuernberg/teambuilding-nuernberg

CityHunters schafft Erlebnisse! Das Unternehmen entwickelt Teambuilding-Events für Unternehmen und führt diese selbst durch. Kern des Produktportfolios sind Stadtrallyes wie Krimi Geocachings, iPad-Rallyes oder Smartphone Schnitzeljagden. Diese verbinden interaktive Stadtentdeckung mit herausfordernden Rätselstellungen und Teambuilding.

CityHunters wurde 2009 in Nürnberg gegründet. Seitdem hat sich CityHunters immer wieder gewandelt und neu erfunden, um am Puls der Zeit zu bleiben und Trends zu setzen. So gehört das einstige Start-Up-Unternehmen heute zu den größten Anbietern der Branche und führt allein in Deutschland jährlich über 1.000

Veranstaltungen in mehr als 40 Städten durch. Die CityHunters haben Ihren Firmensitz nach wie vor in Franken, sind inzwischen aber in ganz Europa zuhause.

Für Privatkunden hat CityHunters 2019 den Ableger www.myCityHunt.de eröffnet.Über dieses Portal sind interaktive Smartphone-Rallyes buchbar – in über 700 Städten in Deutschland und der EU.

Weitere Details: https://www.cityhunters.de/

