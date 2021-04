Teambuilding Hannover: Eine neue Art Teamevent mit CityHunters

Hannover. Die idyllischen Herrenhäuser Gärten, das prunkvolle Neue Rathaus, die Alte Marktkirche aus dem 14. Jahrhundert oder das größte Messegelände der Welt: Hannover hat für jeden Besucher etwas zu bieten. Kunst und Kultur oder lieber Technik und Wirtschaft, in der Landeshauptstadt Niedersachsens gibt es für jeden etwas zu bestaunen. Die kreative Atmosphäre und das umfangreiche kulturelle Angebot locken vor allem große Unternehmen wie VW oder TUI nach Hannover. Doch der Standort allein reicht nicht aus, um erfolgreich zu sein. Eine positive Arbeitsatmosphäre und ein gut eingespieltes Team sind ebenfalls unabdingbar.

Mehr als nur ein Ausflug in den Zoo

Bei einem Teambuilding-Event kann es sich um einen Ausflug in den Tierpark oder ein Kartenspiel-Turnier im Büro handeln. Hauptsache, die Teilnehmer haben Spaß und können den Arbeitsalltag für ein paar Stunden vergessen. Bei einem Event mit lockerer und entspannter Atmosphäre kommen die Kollegen leichter ins Gespräch und stärken so die Bindung zueinander und zu dem Unternehmen. Je besser das Team miteinander auskommt und je positiver die Atmosphäre im Büro oder der Werkshalle ist, desto produktiver sind die einzelnen Mitarbeiter. Das Teambuilding Event ist nicht nur für die Teammitglieder sinnvoll. Das gesamte Unternehmen profitiert von einer guten Arbeitsmoral und einem positiven Klima. Doch wenn das Event nicht richtig geplant und ausgeführt wird, kann ein Teambuilding Event mehr Schaden anrichten als gedacht. Daher sollte ein Profi mit Erfahrung engagiert werden, der das Teambuilding Event organisiert und unterstützt.

Außergewöhnliches Teambuilding vom Profi

Das Teambuilding-Event von CityHunters macht aus einem klassischen Teamtag ein außergewöhnliches Erlebnis mit Langzeitwirkung. Bei diesen Events erleben die Teilnehmer einen aufregenden Tag in Hannover. Sie lernen die Stadt auf eine neue Art kennen und agieren gemeinsam. Die vielseitig gestalteten Rätsel und Aufgaben der Stadtrallyes von CityHunters geben jedem Teammitglied die Möglichkeit, zu glänzen und mit versteckten Talenten sowie ungeahnten Fähigkeiten zu überzeugen. Das interaktive Spieldesign bezieht jedes Teammitglied mit ein. Das animiert selbst schüchterne oder zurückhaltende Kollegen, aktiv an dem Teambuilding-Spiel teilzunehmen. “Technikfans oder Technikmuffel: Wir haben für jede Vorliebe etwas in unserem Portfolio. So gibt es bei uns die klassische Schnitzeljagd mit Kompass und Stadtplan oder die moderne Variante mit iPad oder GPS-Gerät”, sagt der Geschäftsführer von CityHunters C.-Philipp Steiner. “Und auch für alle Teamgrößen können wir Events anbieten. Egal ob Sie nur zu zehnt oder mit 1.000 Teilnehmern das Teambuilding-Event erleben möchten, wir haben für alle etwas dabei”, ergänzt Steiners Partner Daniel Sekula.

Mit CityHunters wird das Teambuilding Event zu einem Erlebnis, von dem die Teilnehmer lange sprechen werden.

Weitere Informationen finden Sie hier: https://www.cityhunters.de/hannover/teambuilding-hannover

CityHunters schafft Erlebnisse! Das Unternehmen entwickelt Teambuilding-Events für Unternehmen und führt diese selbst durch. Kern des Produktportfolios sind Stadtrallyes wie Krimi Geocachings, iPad-Rallyes oder Smartphone Schnitzeljagden. Diese verbinden interaktive Stadtentdeckung mit herausfordernden Rätselstellungen und Teambuilding.

CityHunters wurde 2009 in Nürnberg gegründet. Seitdem hat sich CityHunters immer wieder gewandelt und neu erfunden, um am Puls der Zeit zu bleiben und Trends zu setzen. So gehört das einstige Start-Up-Unternehmen heute zu den größten Anbietern der Branche und führt allein in Deutschland jährlich über 1.000

Veranstaltungen in mehr als 40 Städten durch. Die CityHunters haben Ihren Firmensitz nach wie vor in Franken, sind inzwischen aber in ganz Europa zuhause.

Für Privatkunden hat CityHunters 2019 den Ableger www.myCityHunt.de eröffnet.Über dieses Portal sind interaktive Smartphone-Rallyes buchbar – in über 700 Städten in Deutschland und der EU.

Weitere Details: https://www.cityhunters.de/

Firmenkontakt

CityHunters GmbH & Co. KG

Daniel Sekula

Weinmarkt 1

90403 Nürnberg

0800 – 214 65 90

0911 – 131 323 52

service@cityhunters.de

https://www.cityhunters.de/hannover/teambuilding-hannover

Pressekontakt

CityHunters GmbH & Co. KG

Marc Lönenbach

Weinmarkt 1

90403 Nürnberg

0911 – 992 892 84

0911 – 131 323 52

loenenbach@cityhunters.de

https://www.cityhunters.de/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.