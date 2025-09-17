Team vom Weissenhäuser Strand beim Oldenburger Hospizlauf am Start

17. September 2025 – „Am Samstag, 13. September 2025, ist unser Team aus sportlichen Mitarbeitern beim Oldenburger Hospizlauf auf dem Sportplatz des SV Oldenburg gestartet. Neun Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben in den Disziplinen 5 km Lauf, 5 km Walking und 10 km Walking mitgemacht. Als Arbeitgeber haben wir gerne die Anmeldegebühren für alle Mitarbeiter übernommen, da es uns sehr wichtig ist, das Hospiz-Projekts Ostholstein vom Förderverein Hospiz Wagrien-Fehmarn e. V. zu unterstützen“, erklärt David Depenau, Sprecher der Geschäftsführung des Ferien- und Freizeitparks Weissenhäuser Strand.

Der Förderverein Hospiz Wagrien-Fehmarn e.V. setzt sich dafür ein, dass im östlichen Ostholstein (Oldenburg) ein Hospiz errichtet wird. Bis heute besteht eine Versorgungslücke bei der Hospizversorgung für die Menschen in der Region um Oldenburg. Es gibt kein stationäres Hospiz in der Region zwischen Kiel und Lübeck, nur eine Palliativstationen in den Kliniken in Eutin. Interessierte Leserinnen und Leser erhalten weitere Informationen unter www.weissenhaeuserstrand.de unter https://oldenburger-hospizlauf.de/

Der Ferien- und Freizeitpark Weissenhäuser Strand an der Ostsee/Hohwachter Bucht ist mit seinen umfangreichen Sport-, Erlebnis-, Wellness- und Übernachtungsmöglichkeiten einmalig in Norddeutschland. Auf über 1.000.000 Quadratmetern können Gäste zwischen Ferienwohnung, Ferienhaus, Penthouse und 4-Sterne-Strandhotel wählen. Zusätzlich zum klassischen Ostseeurlaub am weißen Sandstrand bietet die Anlage das ganze Jahr über wetterunabhängige Ferien: Subtropisches Badeparadies, Waterpark, Abenteuer Dschungelland, Heimspiel, Animation, KidzClub, Sport- und Spielpark sowie Dünenbad. Auch gastronomisch wird auf Vielfalt gesetzt. Vom Dschungelrestaurant über das Spezialitätenrestaurant „Sonnenrose“, die „Osteria“ und das „Heimisch“ bis hin zum American Diner und zum „Möwenbräu“ inklusive Buffet-Bereich, Live-Cooking-Station, Eventbereich und Ausschank des Hausbiers „Möwenbräu“ – kulinarisch ist für alle etwas dabei. www.weissenhaeuserstrand.de

Bildquelle: Ferien- und Freizeitpark Weissenhäuser Strand