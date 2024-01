25 Jahre ganzheitliche Marketingbetreuung für mehr Sichtbarkeit

Seit über einem Vierteljahrhundert stehen die mittelhessischen Marketing-Experten der „team digital GmbH“ aus Lauterbach für die Kernkompetenz, Unternehmen und Marken sichtbarer zu machen. Unabhängig von der Größe – ob kleine Handwerksbetriebe, mittelständische Unternehmen oder Industrieunternehmen – hat die Agentur stets bewiesen, dass sie die Sichtbarkeit ihrer Kunden erfolgreich steigert.

In einem Marketing-Umfeld, das sich stetig verändert und neue Chancen bietet, ist es entscheidend, die Grundlagen wie die Tonalität einer Marke und die Corporate-Identity konsequent umzusetzen und mit den neuen Möglichkeiten und Kanälen zu kombinieren. Genau in diesem Unternehmensbereich bietet die Agentur, welche im Mai 1998 gegründet wurde, eine umfassende Betreuung. Das Angebot ist speziell auf die Bedürfnisse von kleinen und mittelständischen Kunden zugeschnitten. Wolfgang Jung, CEO der team digital GmbH, betont das Ziel des Unternehmens:

„Unser Ziel ist es, die Sichtbarkeit unserer Kunden deutlich zu steigern und sie somit erfolgreicher zu machen, quer über alle Marketingkanäle und mit allen notwendigen Leistungen aus einer Hand. Unsere Komplettbetreuung gibt Kunden dabei die Sicherheit, alle Experten stets zur Verfügung zu haben.“

Wolfgang Jung, CEO team digital

Die „team digital Komplettbetreuung“ hilft Unternehmen, sich in einem wettbewerbsintensiven Markt zu behaupten und ermöglicht es ihnen, sich auf ihr Kerngeschäft zu konzentrieren. Die team digital Experten erstellen eine Marketingstrategie und setzen sie gemeinsam mit dem Kunden um. Ein flexibles Stundenkontingent ermöglicht dabei Zugang zu einem breiten Spektrum an Marketingdienstleistungen der Agentur, von Websitebetreuung über Content-Creation, Print, Grafikgestaltung und Social Media bis hin zur Suchmaschinenoptimierung.

team digital verbindet umfassende Erfahrungen im digitalen Marketing mit modernster Technologie, um Kunden individuell zugeschnittene Lösungen anzubieten. Die Expertise des Teams deckt sowohl das Branding und die Markenbildung als auch die neuesten Trends und Strategien ab. So werden Markenpräsenz und Engagement der Kunden effektiv gesteigert. Die Agentur bietet ebenfalls extrem gute gewachsene B2B-Strukturen und Verbindungen. So stehen mehr als 700 Redaktionen und Redakteure im team digital-PR-Verteiler zur Verfügung, zu denen in den allermeisten Fällen ein persönlicher Kontakt besteht. Dadurch werden die PR-Nachrichten der team digital-Kunden erfolgreicher und reichweitenstärker als vorher. Das Team besteht aus 20 internen Experten und einem breiten Marketing-Netzwerk von Dienstleistern wie Fotografen und Analysten, um auf die spezifischen Anforderungen jedes Kunden einzugehen. Auch dabei legen die Verantwortlichen bei team digital größten Wert auf langjährige Kooperationen. Diese einzigartige, ganzheitliche Betreuung schafft Synergien, stärkt die Markenpräsenz und gewährleistet ein exzellentes Preis-Leistungs-Verhältnis. Statt mit vielen verschiedenen Dienstleistern zu agieren und diese zu koordinieren, haben Kunden von team digital nur einen Projekt-Ansprechpartner. Das erleichtert die Kommunikation ungemein und macht auch kleine Unternehmen extrem marketing-effizient.

Entdecken Sie, wie team digital Ihrem Unternehmen zu mehr Sichtbarkeit und Umsatz verhelfen kann. Sichern Sie sich jetzt ein unverbindliches Beratungsgespräch und erleben Sie die Vorteile einer umfassenden Marketingbetreuung. Alle Informationen zur Agentur finden Sie unter: www.team-digital.de, einen direkten Gesprächstermin können Sie unter: https://bit.ly/3u4rGf459 vereinbaren.

team digital, eine inhabergeführte All-in-One Marketingagentur, spezialisiert sich auf digitales Marketing und Kommunikationsdesign. Ihr Fokus liegt auf Webdesign, Content Management, E-Commerce-Entwicklung, SEO, Social Media Marketing, Corporate Design und PR, mit dem Ziel, die digitale Präsenz und Markensichtbarkeit ihrer Kunden zu optimieren.

Kontakt

team digital GmbH

Wolfgang Jung

Hopfmannsfelder Str. 6-7

36341 Lauterbach

06641911650



http://www.team-digital.de

