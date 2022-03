TEAG Thüringer Energie AG frischt Design und Funktionen ihrer Onlinekanäle auf

Mit dotSource zur optimalen Digitalstrategie

Jena, 09.03.2022 – Gemeinsam mit der Jenaer Digitalagentur dotSource hat der Geschäftsbereich Vertrieb Privat- und Gewerbekunden des traditionsreichen Thüringer Energieversorgers TEAG durch stärkere Zielgruppenorientierung und zukunftsfähige Motive seine Onlinepräsenz optimiert. Die Digitalexpertinnen und -experten von dotSource unterstützten hierbei in den Bereichen Strategieberatung, Brand- und UX-Design sowie Online- und Social-Media-Marketing.

Heute schon an morgen denken – dazu gehört für Akteure der Energiewirtschaft nicht nur der Wandel hin zu nachhaltigeren Energiemodellen, sondern auch die Optimierung ihrer digitalen Angebote und Kanäle für eine jüngere Zielgruppe. Dieses Anliegen ging die TEAG Thüringer Energie AG in Zusammenarbeit mit der Digitalagentur dotSource an: In Anschluss an eine Strategieberatung erarbeitete dotSource ansprechende Visuals, die in einem neuen attraktiven Content- und Social-Media-Marketing-Konzept auf den Vertriebskanälen der TEAG zum Tragen kommen.

Im Multistream-Projekt zur erfolgreichen digitalen Transformation

Dabei standen zu Beginn eine strategische Neuausrichtung für die Web-Angebote des Geschäftsbereichs Vertrieb Privat- und Gewerbekunden der TEAG sowie eine stärkere Zielgruppenorientierung im Vordergrund. Darum startete die Zusammenarbeit der beiden Thüringer Big Player mit umfangreichen Workshops und Persona-Konstruktionen, betreut durch das Strategie-Team von dotSource.

Im nächsten Schritt ging das dotSource-UXD-Team eine Verbesserung der User-Experience des Web-Auftrittes an und entwarf hierfür neue technische Elemente wie den transparenten Tarifrechner auf teag.de. Inhaltlich orientierte man sich einerseits an bereits bestehenden Motiven wie dem TEAG-Maskottchen HuBÄRt, einem Teddybären, der zum digitalen Markenbotschafter weiterentwickelt wurde. Andererseits entwarf das UXD-Team von dotSource ein neues, ansprechendes Key-Visual für den CO²-neutralen Tarif TEAG.Gas natur: Das Herz aus Gasflammen betont, gemeinsam mit dem neu konzipierten Slogan Aus Wärme wächst Zukunft, das Umweltbewusstsein des Energieanbieters.

Preisgekrönte Kundenkommunikation durch Omnichannel Marketing

So schufen die Teams gemeinsam eine erfolgreiche Omnichannel-Kampagne rund um das Tarif-Angebot der TEAG Thüringer Energie AG. Die entworfenen Design- und Inhaltselemente wurden hierfür sowohl auf der bestehenden -Website als auch auf eigens kreierten neuen Landingpages eingebunden und schaffen so Wiedererkennungswert und Feelgood-Atmosphäre für die Kundinnen und Kunden. Ein besonderes Highlight stellt dabei der Ausbau des Instagram-Accounts @der_hubaert dar, der die Markenbekanntheit der TEAG insbesondere bei der jüngeren Zielgruppe stärken soll.

Die kundennahe Kommunikation kommt gut an und wurde 2021 sogar mit dem Energiewende Award 2021 ausgezeichnet. In der Kategorie Energieeffizienz würdigt der Preis die umweltfreundlichen Angebote der TEAG sowie deren Darstellung auf digitalen Kanälen.

Mit starkem Teamwork in die digitale Zukunft

Diese erfolgreiche Verknüpfung verschiedener Elemente zur digitalen Kundenbindung war dank der starken teamübergreifenden Zusammenarbeit bei der Full-Stack-Agentur dotSource möglich, bestätigt auch Stefanie Coblenz, Referentin Onlinemarketing & E-Commerce bei TEAG: Vor allem die Out-of-the-Box-Perspektive, Offenheit und Ganzheitlichkeit haben unser Vertrauen in dotSource geprägt. Vom klassischen Digitalprojekt über das Brand-Design bis hin zum Offlinemarketing, mit dotSource bleibt kein Weg verschlossen. Wir freuen uns daher auf alles, was noch kommt.

Um an diese Erfolge anzuknüpfen, plant der Geschäftsbereich Vertrieb Privat- und Gewerbekunden der TEAG mit dotSource nicht nur die weitere Zusammenarbeit in den Bereichen Strategieberatung, UXD, Digital- sowie Social-Media-Marketing. Die Jenaer Digitalagentur wird außerdem eine Integrationsplattform und weitere Kampagnen für den Thüringer Energiekonzern umsetzen.

Über TEAG:

Ob Erdgas, Strom oder Fernwärme: TEAG Thüringer Energie AG ist das führende Energiedienstleistungsunternehmen im Freistaat Thüringen. 1923 in Weimar als Thüringische Landeselektrizitätsversorgung AG (Thüringenwerk) gegründet, ist die TEAG heute mit 24 Standorten und mehr als 1.600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Freistaat vertreten. Das kommunale Unternehmen versorgt täglich rund 480.000 Kundinnen und Kunden bundesweit mit Strom, Erdgas und Fernwärme und bietet umfangreiche energiespezifische Dienstleistungen an – ob für Privathaushalte, Geschäftskunden, Industriebetriebe oder Stadtwerke und kommunale Versorger.

Seit 2006 entwickelt und realisiert dotSource skalierbare Digitalprodukte für Marketing, Vertrieb und Services. Dabei setzen spezialisierte Consulting- und Entwicklungsteams hochintegriert auf die Verbindung von Strategieberatung und Technologieauswahl – von Branding, Konzeption und UX-Design über Conversion-Optimierung bis zum Betrieb in der Cloud. Ob E-Commerce- und Content-Plattformen, Kundenbeziehungs- und Produktdatenmanagement oder Digital-Marketing und Business-Intelligence: dotSource-Lösungen sind nutzerorientiert, gezielt und datenzentriert. In der Zusammenarbeit setzt dotSource auf New Work, integrale Planung und agile Methoden wie Scrum oder Design-Thinking. Dabei verstehen sich mehr als 400 Digital Natives als Partner ihrer Kunden, deren individuelle Anforderungen ab der ersten Idee einfließen. Dieser Kompetenz vertrauen Unternehmen wie ESPRIT, hessnatur, Ottobock, TEAG, KWS, BayWa, Axel Springer, C.H.Beck, Würth und Netto Digital. dotSource hat sich als eine der führenden Digitalagenturen im deutschen Sprachraum etabliert und gehört inzwischen zu den Top 10 der erfolgreichsten Unternehmen der Branche

