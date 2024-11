tde und Lantronix vertiefen Partnerschaft für nachhaltige IoT-Innovationen

Langjährige Partner treiben gemeinsam die digitale Zukunft von Industrie 4.0 voran

Dortmund, 27. November 2024. Das Unternehmen tde – trans data elektronik baut seine Zusammenarbeit mit Lantronix, einem weltweit führenden Anbieter von IoT-Lösungen im Bereich Datenverarbeitung und Konnektivität, weiter aus. Die enge Partnerschaft startete im Jahr 1996 mit Transition Networks, das heute Teil von Lantronix ist. Vor kurzem trafen sich tde und Lantronix und besprachen die Ausweitung ihrer Partnerschaft auf weitere Produkte, die noch mehr von den Kunden in der IoT-Branche gewünschte Lösungen bieten.

Die Übernahme von Transition Networks brachte Lantronix einen Zuwachs im Bereich ergänzender IoT-Konnektivitätsprodukte und -funktionen, darunter Switching, Power over Ethernet (PoE) sowie Medienkonvertierungs- und Adapterprodukte. Zudem ergaben sich aus dem Zusammenschluss erhebliche Synergien in den Bereichen Betrieb und Produktentwicklung. Die enge Zusammenarbeit zwischen tde und Lantronix blieb auch nach der Übernahme bestehen. Als Strategic Edge Partner ist tde auf dem deutschen Markt verantwortlich für die Beratung von Kunden und die Umsetzung von Projekten mit Lantronix. „Wir schätzen tde schon seit vielen Jahren als verlässlichen Partner und freuen uns, diese Partnerschaft nun weiter zu vertiefen. Unsere Partnerschaft basiert auf gemeinsamen Unternehmenswerten wie Kundenorientierung, technologischen Innovationen und Nachhaltigkeit“, sagt Mathi Gurusamy, Chief Strategy Officer bei Lantronix.

Höhere Netzstabilität durch Out-of-Band-Management

Zusätzlich zu anderen Lantronix-Produkten bietet tde künftig auch das gesamte Out-of-Band-Portfolio (OOB) von Lantronix an. Out-of-Band-Management (OOBM) verbessert die Ausfallsicherheit von Netzwerken, indem es einen sicheren Fernzugriff auf die Netzwerkinfrastruktur, wie Router, Switches, Firewalls und mehr, über den Konsolenport ermöglicht – wie ein Administrator vor Ort mit einem Notfallwagen. Das KI-gesteuerte OOBM von Lantronix stellt ein Expertensystem dar, das regelbasierte KI nutzt, um die Netzwerkinfrastruktur sicher, zuverlässig und automatisch wiederherzustellen und zu reparieren. Neben dem Zugriff auf Remote-Geräte während eines Ausfalls automatisiert es auch viele tägliche Aufgaben, die einen Netzwerkadministrator ansonsten unnötig einen Großteil seiner Zeit kosten.

„Wir haben uns darauf spezialisiert, komplette OOBM-Lösungen von der Evaluierung bis zur Implementierung anzubieten und gleichzeitig den Erfolg mit unseren technischen Dienstleistungen zu sichern. Betreiber kritischer Infrastrukturen in Branchen vom Finanzwesen über das Gesundheitswesen bis zur Energieversorgung verlassen sich auf die OOBM-Lösungen von Lantronix“, sagt Gurusamy.

Lantronix bietet Kunden eine Auswahl an Konsolenservern, die auf die Einsatzsituation, die Art der OOB-Verbindungen und die verschiedenen benötigten seriellen Konsolenverbindungen abgestimmt sind. Mit zwei Optionen für Cloud- oder On-Premise-Management-Plattformen ermöglicht Lantronix Out-Of-Band den Fernzugriff, das Reporting und die Compliance, die für Unternehmensnetzwerke relevant sind. Die Zero-Touch-Bereitstellung gewährleistet, dass neue Standorte schnell einsatzbereit sind, und die zentralen Cybersicherheitsfunktionen, einschließlich der Optionen für die Einhaltung von FIPS 140-2 Level 2, schützen die Infrastruktur des Kunden rund um die Uhr.

Vielversprechende Zukunftschancen im deutschen Markt

In Verbindung mit den langen Lebenszyklen erlaubt dies eine nachhaltige Nutzung über viele Jahre hinweg. „Lantronix bietet damit Investitions- und Zukunftssicherheit. Das passt perfekt zu unserer Philosophie. In fast dreißig Jahren Partnerschaft haben wir Lantronix (ehemals Transition Networks) immer vertraut, wenn es darum ging, Qualitätsprodukte mit exzellentem technischem Support zu liefern“, sagt Andre Engel, Geschäftsführer tde.

Beim persönlichen Gespräch und fachlichen Austausch entstanden Ideen für künftige Formen der Kooperation. „Unsere Unternehmen ergänzen sich sehr gut. Die Lantronix-Produktpalette sorgt für Hochverfügbarkeit, lässt sich dank Plug & Play einfach handhaben und ergänzt unser Portfolio optimal. Besonders im deutschen Markt erkennen wir vielversprechende Zukunftschancen, vor allem in Rechenzentren“, so das Fazit von Andre Engel.

Als international erfolgreiches Unternehmen ist tde – trans data elektronik GmbH seit mehr als 30 Jahren auf die Entwicklung und Herstellung skalierbarer Verkabelungssysteme für größte Packungsdichten spezialisiert. Auch das Kernforschungszentrum CERN vertraut auf das Know-how des Technologieführers in der Mehrfasertechnik (MPO).

Das Portfolio „Made in Germany“ umfasst komplette Systemlösungen mit Schwerpunkt Plug-and-Play für High-Speed-Anwendungen im Bereich Datacom, Telecom, Industry, Medical und Defence. tde bietet mit einer eigenen Service-Abteilung Planungs- und Installationsleistungen aus einer Hand und unterstützt den „European Code of Conduct“ für Energieeffizienz in Rechenzentren. Mehr unter: www.tde.de sowie auf LinkedIn, X, Xing und Instagram.

Firmenkontakt

tde – trans data elektronik GmbH

André Engel

Prinz-Friedrich-Karl-Str. 46

44135 Dortmund

+49 231 160480



http://www.tde.de

Pressekontakt

EPR Advisors

Elke Thiergärtner

Max-Josef-Metzger-Straße 1

86157 Augsburg

+49 821 450879 12



http://www.epr-advisors.com

Bildquelle: tde – trans data elektronik GmbH