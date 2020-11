Taxi Minor Baden-Baden informiert in Coronazeiten

Waldemar Minor von Taxi Baden-Baden informiert über Verhaltensweisen

BADEN-BADEN. Taxi Unternehmen haben ein Hygienekonzept erarbeitet, das Behörden und Fahrgäste überzeugt. Doch was sollte der Taxi Fahrgast beachten. Taxi Baden-Baden informiert. “Wer in Zeiten der Pandemie bewusst den öffentlichen Nahverkehr meidet und lieber ein Taxi ruft, der stellt sich schon die Frage, wie er sich zu verhalten hat. Sollte und kann man auf die Barzahlung verzichten? Wo soll ich mich im Auto hinsetzen? Ist das Auto desinfiziert oder soll ich Desinfektionsmittel mitnehmen? Obwohl wir unsere Kunden schon vor der Fahrt auf besondere Verhaltensweisen aufmerksam machen, soll an dieser Stelle Unsicherheit genommen werden. Und so sollten die Fahrgäste grundsätzlich so wenig wie möglich im KFZ anfassen. Das erleichtert dem Taxifahrer die Desinfektion nach der Fahrt. Da der Abstand eine wichtige Regel ist, sollten Gäste hinten links Platz nehmen. Selbstverständlich sollte auf Händeschütteln verzichtet werden. Das Gespräch im Taxi sollte sich auf das Wesentliche beschränken. Sollte der Fahrgast Kenntnis über einen Verdacht auf eine Infektion haben, sollte dieser unbedingt mitgeteilt werden. Schon allein deshalb ist das Tragen einer Maske unbedingt angebracht. Und wenn möglich sollte bargeldlos bezahlt werden”, meint Waldemar Minor von Taxi Minor Baden-Baden.

Taxi Baden-Baden, wer in Baden-Baden ein Taxi benötigt, ist bei Taxi Minor gut aufgehoben. Das Taxi Unternehmen bietet einen unkomplizierten Komfort und erstklassigen Fahrdienst zu Sightseeing Touren. Spezielle Limousinendienste können in der Zentrale erfragt werden (Telefon Nummer 0049 1578 / 4008930).

Kontakt

Taxiunternehmen Minor

Waldemar Minor

Karlsbader Straße 11

76532 Baden-Baden

015784008930

presse@taxi-minor.de

http://www.taxi-minor.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.