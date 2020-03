Taxi Baden-Baden Flughafentransfer mit persönlichem Service

Flughafentransfer Taxi Minor am Baden Airpark befördert pünktlich und zuverlässig

BADEN-BADEN. Taxi Minor Flughafentransfer befördert vom und zum Flughafen Karlsruhe / Baden-Baden sicher, pünktlich und zuverlässig. Das Taxi Unternehmen aus der Kurstadt Baden-Baden bietet besten Komfort und erstklassigen Service an. Reisende, die zum Flughafen Baden Airport wollen, profitieren von individuellem Service. Der Chauffeur fährt zur vereinbarten Zeit vor, hilft beim Gepäck und steuert den Flughafen mit genügend zeitlichem Puffer an. Ohne Eile und Hetze. Jede Reise sollte so entspannt beginnen. Am Flughafen hält das Auto an der richtigen Stelle, der Fahrer sorgt dafür, dass das Gepäck zügig auf einem Wagen steht. Auch am Ende einer Reise profitieren Reisende vom besonderen Service von Taxi Minor Baden-Baden Flughafen – Transfer.

Wer müde und gestresst aus dem Flugzeug aussteigt, der will auf kurzem Weg nur noch nach Hause oder ins Hotel. Wer die Wahl hat – Bus oder die Limousine von Minor Flughafentransfer -, der entscheidet sich gerne für die stressfreie Variante. Bring- und Holdienst zum und vom Flughafen Baden-Baden / Karlsruhe können mit einem Telefonat ganz unkompliziert vor der Reise geplant und vereinbart werden. Gerade dann, wenn die Haltestelle weit entfernt ist, das Gepäck unhandlich ist oder man sich auf der Fahrt auf ein Meeting vorbereiten muss, ist der Shuttle Service von Taxi Minor erste Wahl.

Taxi Baden-Baden, wer in Baden-Baden ein Taxi benötigt, ist bei Taxi Minor gut aufgehoben. Das Taxi Unternehmen bietet einen unkomplizierten Komfort und erstklassigen Fahrdienst zu Sightseeing Touren. Spezielle Limousinendienste können in der Zentrale erfragt werden (Telefon Nummer 0049 1578 / 4008930).

Kontakt

Taxiunternehmen Minor

Waldemar Minor

Karlsbader Straße 11

76532 Baden-Baden

015784008930

presse@taxi-minor.de

http://www.taxi-minor.de

