Tatenwerk stärkt Zeitarbeit in der Rhein-Main-Region

Der Personaldienstleister erweitert sein Angebot in Frankfurt, Offenbach, Mainz, Wiesbaden und Darmstadt und unterstützt Firmen mit flexiblen Lösungen

Frankfurt am Main, 26.11.2025 – Der Frankfurter Personaldienstleister Tatenwerk baut sein Angebot in der Rhein-Main-Region weiter aus. Mit einem verstärkten Fokus auf Zeitarbeit, projektbezogene Arbeitnehmerüberlassung und spezialisierte Personalvermittlung unterstützt das Unternehmen künftig noch umfassender Firmen in Frankfurt, Offenbach, Mainz, Wiesbaden und Darmstadt.

Arbeitsmarkt im Wandel – Unternehmen brauchen flexible Lösungen

In einer der wirtschaftlich stärksten Regionen Deutschlands steigt der Bedarf an qualifizierten Fachkräften stetig. Unternehmen stehen vor der Herausforderung, Personalengpässe schnell zu überbrücken, Projekte flexibel zu besetzen und gleichzeitig kompetente Mitarbeitende langfristig zu gewinnen.

Tatenwerk reagiert auf diese Entwicklungen mit modernen, effizienten Recruiting- und Matching-Verfahren – kombiniert mit persönlicher Betreuung und klaren Qualitätsstandards.

Dienstleistungen für Unternehmen in der gesamten Region

Tatenwerk unterstützt Unternehmen mit:

– Zeitarbeit Frankfurt, Zeitarbeit Offenbach, Zeitarbeit Mainz, Zeitarbeit Wiesbaden, Zeitarbeit Darmstadt

– Direkter Personalvermittlung Frankfurt für Festeinstellungen

– Projektbezogenen Interim- und Expertenlösungen

– Spezialisierungen in Office & Management, Finance & Accounting sowie Banking & Financial Services

– Die zentrale Lage in Frankfurt ermöglicht kurze Wege und eine schnelle Reaktionszeit für Kunden im gesamten Rhein-Main-Gebiet.

Mehrwert für Bewerber: persönlich, transparent, nachhaltig

Im Gegensatz zu großen, unpersönlichen Vermittlungsplattformen setzt Tatenwerk auf individuelle Karrierebegleitung. Bewerbende profitieren von persönlichen Ansprechpartnern, transparenten Prozessen und langfristigen Einsatzmöglichkeiten. Mit über 4.000 Bewerbungsgesprächen jährlich und mehr als 100 erfolgreichen Vermittlungen zählt Tatenwerk zu den etablierten Dienstleistern der Region.

Digitalisierung & Ausblick

Um Unternehmen und Bewerbern künftig noch schnellere und präzisere Ergebnisse zu liefern, investiert Tatenwerk in digitale Recruiting-Technologien und datenbasierte Matching-Verfahren. Zusätzlich soll die Präsenz in Offenbach, Darmstadt, Wiesbaden und Mainz weiter verstärkt werden.

Weitere Informationen

Unternehmen und Bewerber, die sich über die angebotenen Dienstleistungen im Bereich Zeitarbeit und Personalvermittlung in Frankfurt informieren möchten, finden detaillierte Inhalte sowie Kontaktmöglichkeiten auf der offiziellen Website.

Über Tatenwerk

Tatenwerk ist ein moderner Personaldienstleister mit Standort in Frankfurt am Main. Das Unternehmen verbindet persönliche Beratung mit effizienten Recruiting-Prozessen und unterstützt Firmen sowie Kandidaten im gesamten Rhein-Main-Gebiet. Der Fokus liegt auf Zeitarbeit, direkter Personalvermittlung und projektbezogenen Interim-Lösungen.

