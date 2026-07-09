Taste Hotel Group übernimmt Hotel am Osterbucher Platz in Aalen und führt den Hotelbetrieb interimsmäßig fort

Die Taste Hotel Group aus Neu-Ulm übernimmt interimsmäßig das Hotel am Osterbucher Platz 1, 73431 Aalen, in einer wirtschaftlich starken Region Baden-Württembergs.

Das moderne Stadthotel mit Blick über Aalen verfügt über 147 Zimmer, ein eigenes Restaurant mit großer Außenterrasse sowie große Tagungsräume und einen direkten Zugang zur benachbarten Therme. Es bietet somit einen attraktiven Standort für Geschäftsreisende, Tagungsgäste und Urlauber.

Im Zuge der Übernahme übernimmt die Taste Hotel Group die Fortführung des Hotelbetriebes übergangsweise und stellt damit den reibungslosen Weiterbetrieb des Hotels sicher. Gäste, Geschäftspartner und Mitarbeitende profitieren weiterhin von einem verlässlichen Hotelangebot und der gewohnten Servicequalität.

Taste Hotels stehen für zeitgemäß geführte Stadthotels, die sowohl Geschäftsreisende als auch Urlauber ansprechen. Die Häuser zeichnen sich durch ein attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis, moderne Ausstattung und einen gastfreundlichen Service aus. Darüber hinaus bieten die Hotels optimale Voraussetzungen für Tagungen, Seminare und Veranstaltungen.

„Die Stadt Aalen überzeugt durch ihre wirtschaftliche Stärke, ihre hervorragende Infrastruktur und ihre hohe Attraktivität für Geschäfts- und Freizeitreisende. Wir freuen uns darauf, unsere Gäste jetzt auch in Aalen mit dem bewährten Konzept der Taste Hotel Group begrüßen zu dürfen“, erklärt Geschäftsführer Sascha Frieß.

Die Standorte der Taste Hotels werden gezielt nach ihrer verkehrsgünstigen Lage ausgewählt. Geschäftsreisende profitieren von einer guten Erreichbarkeit, während Urlaubsgäste die jeweiligen Regionen komfortabel erkunden können. Zum Portfolio gehören bereits Hotels in Heidenheim, Hockenheim, Kulmbach, Jettingen und Backnang sowie Dresden.

Über Taste Hotels

Die Taste Hotel Group ist eine deutsche Hotelgruppe, die seit über 10 Jahren Hotels betreibt. Das Unternehmen mit seiner Zentrale in Neu-Ulm, richtet sich an Geschäftsreisende, Tagungsgäste und Urlauber gleichermaßen und legt besonderen Wert auf Komfort, Gastfreundschaft, attraktive Standorte und ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis.

Taste Hotel Group arbeitet mit der Schweizer Hotel Investments AG zusammen

Die Taste Hotel Group arbeitet mit der Hotel Investments AG, einem auf Hotelinvestitionen und Hotelmanagement spezialisierten Unternehmen mit Sitz in der Schweiz, zusammen. Im Fokus der Kooperation stehen die Identifikation, Anpachtung, Übernahme und Entwicklung weiterer Hotelstandorte in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Durch die Zusammenarbeit bündeln die Taste Hotel Group und die Hotel Investments AG ihre Expertise in den Bereichen Hotelbetrieb, Hotelinvestitionen sowie Expansion und schaffen die Grundlage für weiteres nachhaltiges Wachstum.

www.taste-hotels.de

www.hotel-investments.ch

Über die Hotel Investments AG

Die Hotel Investments AG aus der Schweiz agiert international als Hotelinvestor und Hotel Investment Experte am Hotelmarkt. Dabei steht der Hotelankauf sowie die Verwaltung des eigenen Hotelportfolios und das der Joint Venture Partner im Fokus der Aktivitäten.

„Gesucht werden Stadthotels in Großstädten, betreiberfrei, zum Kauf oder zur Pacht“, erklärt Holger Ballwanz.

+++ Hotelankauf von Hotelimmobilien & Hotels zur Pacht in Deutschland, Österreich, Schweiz +++

Angebote zum Hotelankauf, zur Pacht oder zur Übernahme bestehender Mietverträge von Hotelbetreibern, Eigentümern oder Direktmandate von Immobilienmaklern können dafür an die Ankaufsabteilung der Hotel Investments AG zur Erstprüfung gesendet werden.

Weitere Informationen: http://www.hotel-investments.ch

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Pletschenstrasse 20

3952 Susten

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