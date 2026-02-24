Tarkett ist „Top Marke Haus & Wohnen 2026“

Auszeichnung in den Kategorien „Vinyl, PVC & Designböden“ und „Design“

LUDWIGSHAFEN, Februar 2026 – Tarkett zählt erneut zu den führenden Marken im Bereich Bodenbeläge. Bei der Studie „Top Marke Haus & Wohnen 2026“ von TEST BILD und Statista erreicht der Hersteller den ersten Platz in der Gesamtkategorie „Vinyl, PVC & Designböden“ sowie in der Kategorie „Design“. Damit bestätigt Tarkett wie im Vorjahr seine Spitzenposition. Mehr als 7.500 Konsumenten stimmten in der deutschlandweiten Befragung ab und gaben rund 89.000 Bewertungen zu 3.100 Marken in 94 Produktkategorien ab.

Die Studie untersucht, welchen Marken Verbraucher besonders vertrauen. Sie bewertet Qualität, Langlebigkeit, Preis-Leistungs-Verhältnis, Funktionalität, Umwelt und Nachhaltigkeit. Der finale Markenscore besteht zur Hälfte aus der Gesamtattraktivität und zur Hälfte aus sechs klar definierten Kriterien.

„Wir freuen uns sehr über diese Auszeichnung. Sie zeigt, welchen Wert unsere Marke für Endverbraucher hat“, sagt Katja Kleine-Wilde, Marketing Managerin DACH bei Tarkett. „Der erste Platz im Bereich Design bestätigt unsere Arbeit. Unsere einzigartigen Dessins treffen den Geschmack vieler Verbraucher.“

Tarkett bietet ein breites Sortiment an Vinyl-, PVC- und Designböden und zählt weltweit zu den führenden Anbietern. Die Kollektionen bieten Holz- und Steinoptiken sowie moderne Muster für unterschiedliche Wohnstile. Besonders im Fokus steht die Kollektion „Home for Future“. Sie umfasst hochwertige Designbeläge zum Kleben oder Klicken in 17 Dekoren und 12 Einrichtungsstilen. Großformatige Musterplatten mit Originalbelägen, Raumfotos und Farbkombinationen erleichtern die Planung. Durch NCS-Codes lassen sich passende Wandfarben definieren. Die Beläge verfügen über eine 0,55er-Nutzschicht, sind strapazierfähig, pflegeleicht, wohngesund und nachhaltig.

Tarkett setzt auf umweltfreundliche Technologien und ressourcenschonende Prozesse. Die europäischen Produktionsstätten arbeiten emissionsarm, vermeiden Abfall und nutzen recycelbare Materialien. Viele Böden bestehen bereits zu bis zu 55 Prozent aus Recyclingmaterial. Umweltproduktdeklarationen (EPDs) dokumentieren die Inhalte transparent. Über das Rücknahmeprogramm ReStart® sammelt Tarkett Vinylreste, die zu neuen Produkten verarbeitet werden.

Mit einer Geschichte von mehr als 140 Jahren ist Tarkett ein weltweit führender Anbieter von innovativen und nachhaltigen Bodenbelägen und Sportböden. Die Tarkett Gruppe beschäftigt fast 12.000 Mitarbeiter und verfügt über 24 Forschungs- und Entwicklungszentren, 8 Recyclingzentren und 35 Produktionsstätten. Der Bodenexperte beliefert Kunden in über 100 Ländern mit Vinylböden, Linoleum, DESSO Teppichböden, Holzfußböden, Kunstrasen sowie Laufbahnen für Athleten.

