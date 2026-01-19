Tapetenshop.de bringt mit „Tapezieren mit Wasser“ eine innovative Lösung für moderne Wandgestaltung auf den Markt

Mit dem neuen Konzept „Tapezieren mit Wasser“ vereinfacht Tapetenshop.de das Anbringen von Tapeten erheblich. Die moderne Alternative zum klassischen Kleistern richtet sich an Heimwerker, Mieter und alle, die ihr Zuhause schnell, sauber und unkompliziert gestalten möchten. Statt Kleister und Tapeziertisch braucht es nur noch eine Sprühflasche mit Wasser, die Tapete haftet nach kurzer Aktivierung direkt auf der Wand.

Im Gegensatz zu herkömmlichen Tapeten sind die Rückseiten der wasseraktivierbaren Modelle bereits mit einem Trockenkleber beschichtet. Dieser wird durch das Befeuchten mit Wasser aktiviert und sorgt nach einer kurzen Einwirkzeit von etwa ein bis zwei Minuten für eine sichere Haftung. Dabei entfällt das Anrühren von Kleister vollständig. Die Verarbeitung gelingt nahezu tropffrei und ermöglicht präzises Arbeiten auch in kleineren Räumen oder schwierigen Ecken.

„Wir beobachten eine zunehmende Nachfrage nach einfach zu verarbeitenden Produkten. Tapezieren mit Wasser ist für viele unserer Kunden ein echter Wendepunkt“, erklärt Johann Schwarz, Vertriebsleiter von Tapetenshop.de. „Gerade weniger erfahrene Heimwerker oder Menschen, die ihre Wohnung flexibel und rückstandslos gestalten wollen, profitieren enorm von dieser Methode.“ Tapetenshop.de beliefert seit mehreren Jahrzehnten Kunden in ganz Deutschland mit Qualitätsware und gehört zu den führenden Onlinehändlern im Bereich Tapeten.

Die Methode bietet dabei nicht nur Komfort, sondern auch Flexibilität. Die wasseraktivierbaren Tapeten lassen sich, anders als Raufasertapeten, wieder leicht und ohne Rückstände von der Wand entfernen. Dies macht sie besonders geeignet für Mietwohnungen oder temporäre Raumgestaltungen. Auch Nachhaltigkeitsaspekte spielen eine Rolle: Der reduzierte Materialeinsatz und der Verzicht auf zusätzliche Klebemittel machen das System umweltfreundlicher als herkömmliche Methoden.

Damit die Anwendung problemlos gelingt, empfiehlt Tapetenshop.de eine gründlich vorbereitete Wand: Diese sollte glatt, sauber, trocken und möglichst hell sein. Stark saugende Untergründe sollten vorab grundiert werden. Das Befeuchten der Tapete sollte bahnweise erfolgen, idealerweise mit einer Sprühflasche. Nach der Einwirkzeit wird die Tapete an der Wand ausgerichtet und mit einer weichen Rolle oder einer Bürste blasenfrei angedrückt.

Unter www.tapetenshop.de/inspirationen/tapezieren-mit-wasser finden Interessierte eine ausführliche Schritt-für-Schritt-Anleitung, Tipps zur Wandvorbereitung sowie passende Produktempfehlungen. Die Auswahl an wasseraktivierbaren Tapeten umfasst klassische, moderne und kindgerechte Designs und wird laufend erweitert. Alle Produkte sind emissionsarm, lösungsmittelfrei und für den Einsatz in Innenräumen zertifiziert.

Für Redaktionen stehen druckfähiges Bildmaterial, Anwendungsvideos, Tapetenmuster sowie Ansprechpartner für Interviews auf Anfrage zur Verfügung.

Tapetenshop.de ist ein führender Onlinehändler für Tapeten mit Sitz in Gummersbach. Als Teil der A.S. Création Tapeten AG beliefert das Unternehmen seit Jahrzehnten Kunden in ganz Deutschland mit hochwertigen, emissionsarmen und lösungsmittelfreien Tapeten für moderne, flexible Raumgestaltung.

