Tapas Frankfurt – Authentische Tapas

Tapas sind kleine appetitliche Häppchen, die in spanischen Bars und Bodegas gereicht werden. Mit unseren Tapas in Frankfurt erhalten Sie einen ganzen Überraschungsteller von unserem Küchenchef kalt oder warm serviert. So bekommen Sie einen abwechslungsreichen Eindruck von der Geschmacksvielfalt der mediterranen Küche.

Die Spanier trinken zu den Tapas gerne Wein oder Bier. Im Restaurant „My Frankfurt“ halten wir für Sie eine umfangreiche Getränkekarte bereit. Bei uns können Sie Ihre Tapas an einem gedeckten Tisch in Ruhe genießen. Mit Kollegen, Freunden oder Bekannten erleben Sie so schöne Stunden in angenehmer Atmosphäre.

Restaurant „My Frankfurt“ – besuchen Sie uns im Herzen der Stadt

Unsere Location befindet sich seit dem Dezember 2019 in unmittelbarer Nähe lokaler Hotspots. Römer und Paulskirche sind historische Orte, und die Einkaufsstraße Zeil lädt zum gemütlichen Shoppen ein. Nach dem Einkaufsbummel oder der Stadtbesichtigung ist unser Restaurant ein wohlverdienter Ort der Entspannung.

Für die Anreise mit dem Auto gibt es in der Nähe bequeme Parkmöglichkeiten. An der Hauptwache und der Konstablerwache befinden sich zwei geräumige Parkhäuser mit zahlreichen Stellplätzen. Nach wenigen Metern zu Fuß ist Ihr Tapas-Erlebnis ganz nah.

Kalte und warme Tapas und ausgesuchte Vorspeisen

Wir haben eine kleine Auswahl unserer kalten und warmen Tapas und Vorspeisen für Sie zusammengestellt:

-Bandeja „MyFrankfurt“ (kalt und warm)

-Queso Manchego

-Frittierte Sardellen

-Chorizo rosario picante

Bandeja „MyFrankfurt“ (kalt und warm):

Eine Auswahl leckerer Tapas von unserem Küchenchef kreiert als Überraschungsteller für 2 Personen.

Queso Manchego:

Wir servieren spanischen Käse der Manchego-Schafe mit Zitronenpfeffer und feinem Olivenöl.

Frittierte Sardellen:

Nach Art des Hauses zubereitet, mit Knoblauchbrot.

Chorizo rosario picante:

Vom Küchenchef gebratene Paprika-Knoblauchwurst.

Auf unserer Speisekarte halten wir weitere schmackhafte Vorspeisenüberraschungen für Sie bereit.

Welche Köstlichkeiten können wir Ihnen zusätzlich servieren?

Bei einer Betriebsfeier oder mit mehreren Freunden ist unser Tapas-Überraschungsteller schnell unter den Gästen verteilt. Haben Sie jetzt Appetit bekommen und es ist Lunch- oder Dinnerzeit?

Auf unserer Speisekarte haben Sie die Wahl zwischen diesen leckeren Speisen:

-Suppen

-Salate

-My Frankfurt Spezialitäten

-Nudelgerichte

-Fajitas

-Steaks vom Lavastein-Grill

-Beilagen

-Burger

-Fischgerichte

-Desserts

Unser Team aus der Küche erfüllt gerne auch Sonderwünsche für Ihr unvergessenes Geschmackserlebnis.

Feiern Sie Ihr Betriebsfest, Ihre Hochzeits- oder Geburtstagsfeier mit uns!

Zum Auftakt einer gemütlichen Feier sind unsere Tapas-Überraschungsteller der perfekte Einstieg. Bei uns können Sie mit bis zu 150 Personen ausgiebig feiern. Allein das obere Stockwerk bietet 90 Gästen ausreichend viel Platz. Auf Wunsch ist es möglich, die gesamte Location auch über die üblichen Betriebszeiten hinaus anzumieten.

Selbstverständlich können auch kleinere Gruppen im „My Frankfurt“ einen individuellen Anlass in intimer Atmosphäre genießen. Sie erhalten von uns eine individuelle Betreuung durch die freundlichen Mitarbeitenden des Serviceteams. Wir kümmern uns um die kulinarische Ausrichtung Ihres Events, damit Sie einen tollen Tag erleben.

Vielseitig wie Frankfurt am Main selbst ist auch unser Angebot. Im gemütlichen und modernen Ambiente verwöhnen wir Sie und Ihren Gaumen und laden zum Verweilen ein. Vom Frühstück zum Lunch bis zum Dinner.

Firmenkontakt

Restaurant MyFrankfurt

Manuel Peraica

Liebfrauenberg 37

60313 Frankfurt

06992883123



https://www.restaurantmyfrankfurt.de/

Pressekontakt

Sellwerk Frankfurt

Kevin Hammerschlag

Wiesenhüttenstraße 18

60329 Frankfurt

069 63198976



https://www.sellwerk-frankfurt.de/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.