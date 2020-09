TAP.DE launcht neuen Webauftritt

Kompakte Informationen rund um die Services des bekannten IT-Dienstleisters

MĂĽnchen, 3. September 2020 – Der neue Internetauftritt der TAP.DE Solutions GmbH unter www.tap.de ist nicht nur moderner, interaktiver und informativer, sondern er stellt auch noch stärker die BedĂĽrfnisse der IT-Verantwortlichen und Anwender in den Unternehmen in den Mittelpunkt.

Der am 1. September online gegangene Webauftritt stellt das hybride Leistungsportfolio des Beratungsunternehmens übersichtlich und nachvollziehbar dar. Unterschieden wird zwischen Services und Lösungen, es gibt aktuelle Informationen aus der IT-Branche und Whitepaper sowie Referenzberichte stehen als Downloads zur Verfügung. Auch der Terminkalender mit den zahlreichen Webinaren, Schulungen und virtuellen Events ist jetzt transparenter und hat eine hilfreiche Suchfunktion.

Ziel des Relaunches war es, die Bandbreite im Beratungsangebot besser abzubilden. “Unsere Services sorgen dafĂĽr, dass in den IT-Abteilungen weniger Arbeit anfällt und so mehr Raum fĂĽr Innovationen entstehen kann”, sagt Michael Krause, GeschäftsfĂĽhrer TAP.DE Solutions GmbH. Die TAP.DE Services bieten Unternehmen die Möglichkeit, kontinuierlich den Reifegrad ihrer IT voranzutreiben. Sie unterstĂĽtzen Kunden dabei, die täglichen IT-Herausforderungen zu meistern – strategisch sowie pragmatisch – indem sie Engpässe ĂĽberbrĂĽcken. Auf der neuen Website kann man jetzt leicht zwischen einem 360° SAM Healthcheck, pragmatischen Outsourcing-Angeboten, Workplace-Design-UnterstĂĽtzung uvm. wählen – Angebote, die es zwar schon länger gibt, die bisher aber eher unbekannt sind.

Ăśber das breite Service-Angebot hinaus ĂĽberzeugen auch die bekannten und namhaften Herstellerpartner von TAP.DE Solutions. “Wir sind stolz unseren Kunden fĂĽr die verschiedenen Einsatzszenarien hervorragende Softwarelösungen und Plattformen anbieten zu können. Auf der neuen Webseite sind diese nun umso besser zu finden”, sagt Michael Krause.

Parallel zum Webseiten-Relaunch wurden auch das Supportportal und der Marketplace ĂĽberarbeitet. Diese sind jetzt noch ĂĽbersichtlicher und moderner. Ganz einfach lassen sich Services, Academy Termine, Addons und Reports recherchieren und bestellen. Zudem wurde auch das Adressieren von Anfragen und Melden von Incidents vereinfacht.

Michael Krause: “Unser Ziel ist es, unsere Dienstleistungen und Lösungen möglichst einfach und leicht verständlich zu beschreiben, damit Kunden und Administratoren nicht lange suchen mĂĽssen. Aus diesen Grund haben wir unseren Internetauftritt sowie unser Service-Portal weitreichend ĂĽberarbeitet, aktuellen Standards angepasst und so konzipiert, dass alles selbsterklärend funktioniert.”

Die TAP.DE Solutions GmbH ist seit 2007 ein Beratungsunternehmen, welches es sich zur Aufgabe gemacht hat, das Leben des Anwenders einfacher und smarter zu gestalten. Für Unternehmen spielen dabei natürlich Sicherheit, Prozesseffizienz und Compliance eine wichtige Rolle. Diesen Spagat zwischen den Erwartungshaltungen überwinden wir mit ganzheitlichen Konzepten und Lösungen. Wir erarbeiten den individuellen, perfekten IT Workplace, mit dessen Lösungen sich nachhaltige Mehrwerte für Unternehmen und Mitarbeiter generieren lassen. Dabei legen wir großen Wert auf den Übergang von der Strategie zum Betrieb. Unser spezialisiertes und erfahrenes Team steht Unternehmen deshalb als kompetenter Berater in Fragen zum Arbeitsplatz der Zukunft, Endpoint Security sowie das Enterprise Service Management zur Seite. In den Bereichen Process Consulting und Business Analytics agieren wir als fachkundiger Systemintegrator und Berater.

Das Unternehmen ist strategischer Partner von Bugl & Kollegen, Centraya, Check Point, Mateso, Matrix42, Micro Focus, ReLicense, smartfurniture, SoftwareONE, Solarwinds, Vectra AI, VMware, Wandera. Weitere Informationen unter www.tap.de

Firmenkontakt

TAP.DE Solutions GmbH

Michael Krause

Europaring 4

94315 Straubing

+49 (9421) 5101-500

+49 (9421) 5101-400

kontakt@tap.de

http://www.tap.de

Pressekontakt

Schmidt Kommunikation GmbH

Alexandra Schmidt

Schillerstrasse 8

85521 Ottobrunn

089 60 669222

alexandra.schmidt@schmidtkom.de

http://www.schmidtkom.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.