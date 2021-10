TaoTronics: besser lesen, lernen und arbeiten – mit den richtigen Lampen

Heutzutage müssen wir nur einen Schalter umlegen, damit uns ein Licht aufgeht. An den Komfort künstlicher Beleuchtung haben wir uns längst dermaßen gewöhnt, dass wir kaum noch bewusst darüber nachdenken. Dabei gibt es wertvolle Tipps zur Steigerung von Konzentration und Produktivität.

Rellingen, Deutschland, 30. September 2021 – In unserem modernen Alltag gehört künstliches Licht zur Selbstverständlichkeit. Dabei sind gerade die Auswirkungen von unterschiedlichem Licht auf unser Wohlbefinden und auf unsere Leistungsfähigkeit alles andere als selbstverständlich. So hilft uns die richtige Beleuchtung am Schreibtisch beispielsweise dabei, konzentrierter, entspannter und einfach gesünder zu bleiben. Wir fassen wissenswerte Kniffe und Fakten zum Thema Beleuchtung zusammen.

Schwaches Licht liefert schwache Ergebnisse

Stark gedimmtes oder schwaches Licht wirkt zwar grundsätzlich gemütlich, ist jedoch auch primär dazu geeignet, bestimmte Stimmungen zu schaffen. Lichtquellen für den Einsatz zum Arbeiten oder Lesen hingegen sollten ausreichend stark sein. Der Grund dafür ist schnell erklärt: Unsere Augen müssen sich bei schwachem Licht mehr anstrengen und ermüden entsprechend schneller. Das führt zu Abgeschlagenheit und bei manchen Menschen schlimmstenfalls sogar zu Kopfschmerzen. An Entspannung mit dem aktuellen Lieblingsbuch oder gar Produktivität beim Arbeiten oder Lernen ist nicht mehr zu denken.

Deshalb gilt allerdings noch längst nicht der Umkehrschluss, dass möglichst helles Licht besonders positiv wäre. Denn auch grelles Licht hindert Augen und Hirn beim Versuch, sich zu fokussieren – zum Beispiel, weil es von einer Buchseite reflektiert wird und die Augen dann schlichtweg blendet.

Helligkeit verstehen lernen

All dies bedeutet auch: Es gibt keine pauschal gültige Empfehlung für die richtige Helligkeit, da diese von zu vielen Faktoren wie individuellem Empfinden oder der jeweiligen Tageszeit abhängig ist. Grundsätzlich ist jedoch das Verständnis von zwei Faktoren wichtig:

– Farbtemperatur wird in Kelvin (K) gemessen und mit der Farbe verglichen, in der ein Stück Stahl beim Erhitzen glüht.

– Helligkeit wird in Lumen (lm) gemessen und gibt die Leistung des Lichts an.

Bei der Planung unserer Beleuchtung oder beim Kauf neuer Lampen sind beide Kennzahlen besonders wichtig. Während die maximale Helligkeit einer Lampe (oder auch anderer technischer Geräte wie einem Fernseher) die maximale Beleuchtungsstärke beschreibt, ist vor allem das Spektrum der Farbtemperatur interessant, das eine Lampe beherrscht. Der für künstliche Beleuchtung relevante Bereich liegt zwischen 2.000K (typisch für Wohn-, Ess- und Schlafzimmer) sowie 6.500K (typisch für Arbeitsplätze und Bereiche, die eine helle Beleuchtung benötigen). Lampen mit justierbarer Helligkeit und einstellbarer Farbtemperatur sind ein großes Plus, da sie sich besser auf individuelle Anforderungen und Gegebenheiten abstimmen lassen.

Lampen in Bestform

Die Form von Lampen ist ein weiterer Faktor, der besonders bei Schreibtischlampen oftmals vernachlässigt wird. Das Problem: Traditionelle Lampen mit runder Form, wie sie mit Lampenschirm beispielsweise in Wohnzimmern zu finden sind, werfen ihr Licht nur in einem bestimmten Bereich. Für den produktiven Einsatz eignen sich Lampen mit rechteckiger Form deutlich besser, da sie größere Flächen erhellen und sich somit auch die Augen nicht beim kleinsten Blick nach links oder rechts sofort umstellen müssen.

TaoTronics TT-DL19 und TT-DL16 für mehr Durchblick

Für den täglichen Einsatz bestens geeignet sind die LED-Lampen TT-DL19 und TT-DL16 von TaoTronics. Sie werden durch ihr zeitloses Design zum Hingucker auf jedem Schreibtisch und erlauben mit einstellbarer Helligkeit sowie Farbtemperatur eine optimale Feinjustierung für jede Situation. Zudem strahlen sie ihr Licht seitlich ab, um augenschonender zu arbeiten und eine gleichmäßige Beleuchtung sicherzustellen. Praktische Extras wie eine Speicherfunktion für vorgenommene Einstellungen und ein USB-Ladeanschluss runden die cleveren Schreibtischleuchten ab, mit denen uns wirklich ein Licht aufgeht.

Preise und Verfügbarkeit

Die TaoTronics LED-Lampen TT-DL19 und TT-DL16 sind ab sofort im Webshop von TaoTronics unter www.taotronics-eu.com sowie im ausgewählten Fachhandel erhältlich. Die LED-Schreibtischlampe TT-DL19 mit fünf Farb- und Helligkeitsstufen wird für 39,99 Euro angeboten. Die LED-Schreibtischlampe TT-DL16 mit fünf Farb- und sechs Helligkeitsstufen kostet 89,95 Euro. Alle genannten Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung inklusive Mehrwertsteuer.

Über TaoTronics

Mit den Produkten von TaoTronics wird das eigene Zuhause mehr als smart. Es wird lebens- und liebenswerter. Haushaltshilfen für besseres Raumklima, Küchengeräte für mehr Genuss und smarte Lampen für mehr Durchblick zeigen, wie intuitive Technik das Leben bereichert. Für unterwegs bieten die innovativen Kopfhörer von TaoTronics starken Musikgenuss, beste Verständlichkeit und Geräuschunterdrückung genau dorthin, wo sie benötigt werden.

www.taotronics-eu.com

Über Sunvalley

Die Sunvalley Gruppe wurde im Jahr 2007 im chinesischen Shenzhen gegründet und vereint sechs namhafte Marken, die mit smarter Unterhaltungselektronik das Leben von Menschen auf der ganzen Welt bereichern. Über 800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter betreuen von Entwicklung und Design bis zu Logistik und Vertrieb unter dem Dach der Sunvalley Gruppe innovative technische Produkte für alle Bereiche des täglichen Lebens. Den Verkauf in Deutschland übernimmt seit 2009 die ZBT International Trading GmbH mit Sitz in Hamburg als 100-prozentige Tochtergesellschaft. Zu den Marken der Sunvalley Group gehören TaoTronics und VAVA sowie RAVPower.

www.sunvalley-group.de

