Tanz-Special Langsamer Walzer bei sportspaß in Hamburg

Hamburg, 20. März. Wie wäre es mal wieder mit einem Langsamen Walzer? Tanzliebhaber und diejenigen, die ihre Tanzfähigkeiten verfeinern möchten, haben dazu am Sonntag (24. März) die Möglichkeit. sportspaß, Hamburgs größter Freizeit- und Breitensportverein, veranstaltet an diesem Tag im Sport-Center Berliner Tor ein exklusives Tanz-Special zum Langsamen Walzer. Von 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr können die Teilnehmer ihre Tanzfähigkeiten unter fachkundiger Anleitung verbessern oder ganz einfach die Musik und den Tanz genießen.

Im Tanz-Special werden verschiedene wichtige Figuren des Langsamen Walzers geübt, darunter die Kreiseldrehung, den Telemark, den Impetus, die gelaufene Linksdrehung und den Zögerwechsel. Durch praktische Übungen und Anleitung lernen die Kursteilnehmer/innen wie sie jede Figur im Raum beginnen und bis zu einem bestimmten Grad drehen können. Besonderes Augenmerk wird auf den Haltungsaufbau von Herr und Dame gelegt, um die Eleganz und das Flair des Langsamen Walzers zu betonen.

„Unser Tanz-Special Langsamer Walzer ist für alle Paare geeignet, die ihre Tanzfähigkeit in einer entspannten Atmosphäre verbessern möchten. Die melodische Walzermusik, sowie die harmonischen Bewegungen beim Langsamen Walzer sind darüber hinaus ideal zum Abschalten vom stressigen Alltag,“ sagt Clemens Müller, Geschäftsführer von sportspaß e.V.

Eine vorherige Anmeldung für das Tanz-Special Langsamer Walzer im sportspaß-Center Berliner Tor ( https://sportspass.de/center) ist nicht erforderlich. Interessierte können einfach vorbeikommen und sich dem Kurs anschließen. Für die Nichtmitglieder wird lediglich der Erwerb einer Tageskarte für ein Probetraining in Höhe von 15 Euro benötigt; wird direkt an der Rezeption im Sport-Center ausgestellt.

Das sportspaß-Center Berliner Tor befindet sich im Westphalensweg 11 in 20099 Hamburg. Eingang und Parkplatz Wallstraße. U-Bahn: Lübecker Straße und Lohmühlenstraße; S-Bahn: Berliner Tor. Das Sport-Center ist ca. 3.800 qm groß und verfügt über vier Gymnastik-/Tanzräume und einer großen Sporthalle für Ballspiele, Inline-Skaten und sonstige Veranstaltungen. Außerdem gibt es einen Fitnessgeräte- und Saunabereich mit zwei Saunen.

Discofox-Special

Ein weiteres Tanz-Special findet am Samstag (30. März 2024) im sportspaß-Center am Holsteinischen Kamp statt. Von 17.30 Uhr bis 19.30 Uhr sind die Könner (Level 3-4) gefragt, die sicher Basicfiguren und den 4-er Grundschritt tanzen können. In diesem Tanz-Special werden spezielle Techniken, Schrittkombinationen, Liegefiguren oder Highlight Kombinationen gelernt. Von 19.30 Uhr bis 20.30 Uhr gehört das Tanzparket dann allen Discofox-Paaren (ab Lebel 1), die ihre Tanzschritte und Figuren üben oder einfach Discofox tanzen möchten.

Breit gefächertes Kursangebot

sportspaß e.V. bietet ein breit gefächertes Kursangebot für alle Altersgruppen und Fitnesslevel ( www.sportspass.de/kursbeschreibungen). Von dynamischen Gruppenkursen wie Zumba und Bodyfitüber entspannende Yoga-Stunden bis hin zu speziellen Fitnessprogrammen, Ballsportarten und Tanzkursen ist für jedes Alter etwas dabei. Die über 500 kompetenten Trainerinnen und Trainer führen dabei durch die jeweiligen Kurse und stehen mit Rat und Tat zur Seite.

Günstiger Mitgliedsbeitrag

Der Mitgliedsbeitrag beträgt dabei nur 19,50 Euro pro Monat für Erwachsene und 8,50 Euro für Kinder und Jugendliche bis 16 Jahren. Die Mitglieder können dabei nicht nur an einem, sondern an allen angebotenen Kursen teilnehmen und auch in allen Centern trainieren. Und wer gerne an Geräten trainiert, kann eine zusätzliche Mitgliedschaft für die Fitness-Studios in den sportspaß-Centern für monatlich 10 Euro erwerben. Für nur 17 Euro im Monat sind Saunabesuche möglich. Mit insgesamt 20 Euro pro Monat (zusätzlich zum Mitgliedsbeitrag) können sowohl die Fitness-Studios als auch die Saunen benutzt werden.

Weitere Informationen zum Verein und den aktuellen Kursangeboten gibt es auf der Webseite www.sportspass.de oder direkt vor Ort in den Centern von sportspaß e.V.

