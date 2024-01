Tantra-Training für Liebe, Verbundenheit und Freiheit

Location: YouMeUnity Heidelberg

Street: Hauptstraße 119

City: 69117 – Heidelberg (Germany)

Start: 02.02.2024 19:30 Uhr

End: 04.02.2024 14:00 Uhr

Entry: 391.00 Euro (non 19% VAT)

TLVF – unser Training für Liebe, Verbundenheit und Freiheit hilft dir, ganz bei dir selbst anzukommen, dir zu erlauben, zu 100 % du selbst zu sein und mit allem, was du bist zu lieben und geliebt zu werden.

Du lernst, alle deine Anteile zu spüren, sie willkommen zu heißen und in Balance zu bringen:

– geerdet und gleichzeitig hochschwingend zu sein

– das Menschsein mit allem, was dazugehört, zu genießen, und trotzdem tief verbunden zu sein mit dem, was größer ist als wir.

– Liebe auszustrahlen und Freiheit zu leben und trotzdem tiefe Bindungen einzugehen.

Die tiefe Heilung, die auf diese Weise in deinem Innern ausgelöst wird, ermöglicht es dir, die Art von Partnerschaft zu leben, von der du immer geträumt, aber vielleicht nicht mehr geglaubt hast, dass so etwas wirklich möglich ist.

Es ist möglich!

Worum gehts genau?

Wie viel Freiheit brauche ich für mich und wie viel Freiheit will ich mir und den Menschen, die mir am nächsten sind, schenken? Wie erhöhe ich meine SXuelle und spirituelle Energie? Wie kann ich die Dynamik in meiner nächsten Beziehung – oder auch in meiner schon existierenden – so verändern, dass wir nicht wieder in die gleichen Beziehungsfallen tappen wie in der Vergangenheit?

Und generell: Wie können wir Verbindungen auf der freundschaftlichen und auch partnerschaftlichen Ebene zulassen, die tiefer sind als je zuvor? Was tun, wenn sich unsere dunklen Seiten zeigen?

Wenn ich ihn noch nicht gefunden habe: Wie finde ich überhaupt meinen Traumpartner? Wie entfachen wir gemeinsam ein magisches Liebesfeuer? Und wie ist es möglich, die Magie beizubehalten, die oft die Beziehungsanfänge begleitet?

Diesen und anderen Fragen des Menschseins gehen wir mit dir zusammen auf den Grund.

Wir starten mit dem ersten Modul vom 2. bis 4. Februar bei YouMeUnity Heidelberg. Die unten angegebenen Preise gelten für 1 Person für 1 Wochenend-Modul

Alles zum TLVF-Tantra-Training

YouMeUnity begleitet Menschen auf ihrer Reise zu sich selbst. Unser Herzensanliegen ist es, anderen zu helfen, ganz bei sich selbst anzukommen und sich dadurch fur eine tiefe, herzberuhrende, nachhaltige, ehrliche Beziehung (oder mehrere) zu offnen. Eine solche stabile Verbindung schließt ehrliche und wertschatzende Kommunikation, Herzoffenheit und Selbstliebe mit ein. Selbstvertrauen, Mut, Authentizitat und Akzeptanz gehören ebenfalls dazu – genauso wie alle vermeintlichen Fehler, Unzulanglichkeiten und die ureigene Buddha-Natur.

Firmenkontakt

YouMeUnity

Joy S. Hochgesang

Hauptstr. 119

69117 Heidelberg

01621866479



https://youmeunity.com/

