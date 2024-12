tankpool24 erwirbt 50% der Hermann Lümmen GmbH

Fortführung der erfolgreichen Partnerschaft

Die tankpool24 GmbH hat sich mit 50% der Geschäftsanteile an der Hermann Lümmen GmbH, besser bekannt unter ihrem Markennamen „lümatic“, beteiligt. Die Hermann Lümmen GmbH, die auf eine erfolgreiche 50-jährige Unternehmensgeschichte zurückblickt, wird zukünftig unter der neuen Firmierung „lümatic GmbH“ geführt. Die enge Kooperation mit der tankpool24 GmbH markiert den nächsten Schritt in einer fast 25 Jahre andauernden Zusammenarbeit beider Unternehmen.

Seit vielen Jahren setzt tankpool24 auf die hochwertigen Tankautomaten, die im Hause lümatic in Troisdorf entwickelt werden, und rüstet damit fast alle seine Stationen aus. Die innovative Technologie von lümatic hat entscheidend zum Erfolg des europaweiten Tankstellennetzwerks beigetragen und bildet eine wesentliche Grundlage für die weitere Expansion.

Mit der Beteiligung geht gleichzeitig die „Stabübergabe“ des Firmengründers Hermann Lümmen an Domenik Mohr einher, der nun als geschäftsführender Gesellschafter die Geschäfte der lümatic GmbH leitet. Klaus Kiunke, Geschäftsführer der tankpool24 GmbH, und Domenik Mohr sind sich einig: Die gestärkte Zusammenarbeit schafft eine ideale Basis für die positive Entwicklung beider Unternehmen.

„Wir sind hervorragend aufgestellt, um den Herausforderungen im Bereich neuer und alternativer Kraftstoffe zu begegnen. Mit unserer starken Partnerschaft wollen wir unseren Kunden auch zukünftig eine technisch sichere und optimale Versorgung an unseren über 2.000 Stationen in ganz Europa bieten“, betont Klaus Kiunke. Auch die kontinuierliche und innovative Weiterentwicklung der Tankautomaten wird weiterhin im Hause lümatic sichergestellt. Diese engere Verzahnung der beiden Unternehmen wird dazu beitragen, sowohl technologische Innovationen im Bereich der Tankautomaten voranzutreiben als auch das europaweite Tankstellennetz weiter auszubauen.

Die tankpool24 GmbH ist ein Zusammenschluss von 17 mittelständischen Mineralölunternehmen und betreibt mit über 2.000 Stationen eines der größten Tankstellennetze für LKW in ganz Europa.

