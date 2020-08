Tanium Inc. und Consist Software Solutions GmbH beschließen Partnerschaft

Consist ist erster deutscher Managed Security Services Partner von Tanium

Kiel – Die Komplexität der IT und die Verbreitung von Tools in den heutigen Unternehmensumgebungen hat deutlich zugenommen. Umso wichtiger wird es, den vollständigen Überblick über kritische IT-Ressourcen zu gewinnen, sei es über Laptops, Server, virtuelle Maschinen, Container oder Cloud-Infrastrukturen.

Das Compliance und Vulnerability Management für IT-Infrastrukturen wird oftmals mit mehreren plattformabhängigen Einzellösungen betrieben. Das schafft Intransparenz und Sicherheitslücken.

Consist hat daher nun mit Tanium sein Security Portfolio erweitert. Als Partner von Tanium kann Consist ab sofort seine Angebote mit der einheitlichen Endpoint Management- und Sicherheitsplattform von Tanium kombinieren, um Unternehmen dabei zu helfen, Technologierisiken kontinuierlich zu managen und sicherheitskritische Lücken bei der Sichtbarkeit von Endpunkten zu schließen. Statt vieler Einzellösungen werden hier die gewünschten Sicherheitsmodule auf Basis einer Plattform integriert.

Nach der Implementierung durch seine Security-Spezialisten übernimmt Consist auf Wunsch die Betreuung in seinen Managed Services. Ein kontinuierlich sicheres, policy-based Management für eine nach oben offene Anzahl von Endgeräten ist damit gewährleistet – und dies in Echtzeit.

Über Consist

Die Consist Software Solutions GmbH ist Spezialist für IT Security, Digitale Transformation und Managed Services. Das ganzheitliche Dienstleistungs- und Lösungsangebot des Unternehmens ermöglicht IT-Sicherheit für alle Bereiche eines Unternehmens. Mehr als 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kümmern sich nicht nur um Konzeption und Integration der notwendigen IT-Architekturen, sondern auch um die nachfolgende Betreuung von Anwendungen und Systemen in den Managed Services. Consist verfügt über mehr als 35 Jahre Erfahrung am Markt und ist an den Standorten Kiel und Frankfurt präsent.

Über Tanium

Tanium bietet eine einheitliche Endpoint Management- und Sicherheitsplattform, die für die anspruchsvollsten IT-Umgebungen der Welt entwickelt wurde. Viele der größten und anspruchsvollsten Organisationen, darunter mehr als die Hälfte der Fortune 100-Unternehmen, Top-Einzelhändler und Finanzinstitute sowie vier Zweigstellen der US-Streitkräfte, verlassen sich auf Tanium, um sichere Entscheidungen zu treffen, effizient und effektiv zu arbeiten und störungsresistent zu bleiben. Tanium belegt den 7. Platz auf der Forbes-Liste der “Top 100 Privatunternehmen im Cloud Computing” für 2019 und den 10. Platz auf der FORTUNE-Liste der “100 besten mittleren Arbeitsplätze”.

