tangensQ ist Anbieter von Inhouse-Trainings zum Konfliktmanagement

Probleme im Unternehmen erkennen und lösen: Weiterbildungs-Spezialisten vermitteln Führungskräften in Seminaren das entsprechende Know-how

tangensQ ist einer der führenden deutschen Anbieter für Inhouse-Trainings zum Thema Konfliktmanagement. Die Spezialisten für Führungskräfte-Trainings bieten nicht nur bundesweit an 13 Standorten Präsenzschulungen an, sondern auch speziell auf den einzelnen Kunden zugeschnittene Inhouse-Trainings zum Konfliktmanagement. Wie sich problematische Situationen im betrieblichen Alltag identifizieren und Konflikte lösen lassen, das steht im Mittelpunkt der Seminare.

„Oft beginnt es damit, dass Führungskräfte ein Problem im Unternehmen bemerken – ohne genau zu wissen, woran es liegt“, so Gerald Doose, Geschäftsführer von tangensQ. Indikatoren dafür sind rückläufige Umsatzzahlen, eine sinkende Leistungsbereitschaft und eine Häufung an Kündigungen. „Konfliktmanagement hat das Ziel, die dahinter liegenden Probleme zu identifizieren und Wege zu ihrer Lösung aufzuzeigen“. tangensQ vermittelt in den angebotenen Inhouse-Trainings das entsprechende Know-how.

Wichtige inhaltliche Fragen, um die es bei den Inhouse-Seminaren zum Konfliktmanagement geht:

1. Wie Konflikte entstehen .

2. Konfliktgegenstände, -verläufe und -parteien.

3. Bewusste und unbewusste Reaktionen auf Konflikte.

4. Welche Verhaltensmuster bestimmen meinen Umgang mit Konflikten?

Bei den Inhouse-Seminaren zum Konfliktmanagement wird

In einem methodisch klug konzipierten Seminar erhalten die Teilnehmer sowohl grundlegendes Wissen zu Konfliktursachen und -verläufen als auch praktische Tipps, um Konflikte kreativ und konstruktiv zu lösen, schwierige Situationen zu meistern. Dabei spielen bewusste und unbewusste Verhaltensmuster ebenso eine Rolle wie Interventionstechniken zur Deeskalation. Das Ziel ist natürlich ein von Vertrauen, Respekt und Harmonie geprägtes Betriebsklima, eine für alle Beteiligten angenehme Arbeitsatmosphäre. Im Mittelpunkt der Seminare, die tangensQ anbietet, steht deshalb die Idee eines „gewinnenden Konfliktmanagements“. Darüber hinaus ist auch der Gedanke der präventiven Konfliktvermeidung Gegenstand der Weiterbildungen, beispielsweise mit Hilfe von durchdacht geführten Mitarbeitergesprächen.

tangensQ hat es sich auf die Fahnen geschrieben, im Markt der Seminar-Anbieter etwas zu bewegen: Das stetige Wachstum der eigenen Persönlichkeit ist der Antrieb, der die Menschheit vorantreibt. Die Seminarspezialisten befähigen Menschen, intensiver und wahrhaftiger auf sich selbst und andere zu schauen. Grundlage ist ein humanistisches Menschenbild, das in jedem Menschen einen inneren Antrieb zur Entwicklung annimmt. Diesen Antrieb will tangensQ wecken, fördern und Menschen auf diesem Weg unterstützen.

tangensQ ist ein Institut, das Seminare und Onlineseminare zu den Themen Persönlichkeitsentwicklung, Führung, Management, Kommunikation und übergreifend Organisationsentwicklung anbietet: Gruppendynamik ist dabei ein Scherpunktthema, das sowohl in Präsenz- als auch in Onlineseminaren angeboten wird. Mit einem Netzwerk aus qualifizierten Trainerinnen und Trainern, Beraterinnen und Beratern sowie Coaches findet tangensQ für Unternehmen die passende individuelle Lösung. Im Mittelpunkt steht dabei die Verbindung von betriebswirtschaftlichem Knowhow mit praktischem Wissen und pädagogischer-psychologischer Kompetenz.

