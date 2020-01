TANAKA eröffnet neue Niederlassung in Indien

Die neue Niederlassung soll die Vertriebsaktivitäten in Indien, im Nahen Osten und in Afrika stärken. Damit reagiert TANAKA auf die wachsende Nachfrage nach Edelmetallen für Fahrzeugkatalysatoren, Halbleiter und die Energiewirtschaft mit Wasserstoff.

Tokio, 15. Januar 2020 – TANAKA PRECIOUS METALS eröffnete am 23. Dezember 2019 in Mumbai, Indien, eine neue Niederlassung für den Vertrieb von Edelmetallen in Indien, dem Nahen Osten und Afrika. Bisher wurden die Vertriebsaktivitäten in diesen Regionen hauptsächlich vom Büro in Singapur betreut. Die neu gegründete Tochtergesellschaft TANAKA KIKINZOKU (INDIA) Private Limited soll die Vertriebskanäle für Edelmetallprodukte in diesen Wachstumsmärkten ausbauen und strategische Vertriebsaktivitäten stärken. Mumbai befindet sich im geografischen Zentrum Indiens, das ermöglicht eine schnelle und flexible Unterstützung für Kunden in ganz Indien. Die neue Niederlassung in Indien strebt im Jahr 2024 einen Jahresumsatz von drei Milliarden Yen (ca. 25 Millionen Euro) an. Außerdem wird die Niederlassung gemeinsam mit Unternehmen, Universitäten und anderen Einrichtungen in der Umgebung Forschung betreiben.

Wegen der Reibereien im Handel zwischen den USA und China und den steigenden Löhnen in China zieht es die Fertigungsindustrie derzeit verstärkt nach Indien. Auch weil die indische Regierung eine deutliche Senkung der Körperschaftsteuer von voraussichtlich 35 % auf 25 % angekündigt hat. Neue Betriebe der Fertigungsindustrie werden voraussichtlich sogar nur mit 15 % besteuert, dem niedrigsten Steuersatz weltweit.

Positiv für TANAKA ist, dass im April 2020 in Indien die Emissionsnormen Bharat Stage 6 (BS-6) für Fahrzeuge in Kraft treten. Sie entsprechen den europäischen Emissionsnormen Euro 6. Die Nachfrage nach einem stabilen Angebot an Edelmetallen, die für die Abgasreinigung in Katalysatoren benötigt werden, dürfte damit zunehmen, und TANAKA als weltweit agierender Spezialist für Edelmetalle ist in der Lage, diesen Bedarf in Indien zu decken. Darüber hinaus rechnet TANAKA damit, dass das wachsende Umweltbewusstsein in Indien Impulse gibt für den Aufbau einer Energieversorgung auf Basis von Wasserstoff. TANAKA ist Weltmarktführer für Brennstoffzellenkatalysatoren und damit bestens gewappnet für eine Energiewirtschaft, die auf erneuerbaren Energien basiert.

Weitere Impulse für das Geschäft erhofft sich TANAKA vom Plan der indischen Regierung, bis 2025 einen Umsatz von 400 Milliarden US-Dollar in der gesamten Wertschöpfungskette der Entwicklung und Herstellung elektronischer Geräte zu erzielen. Damit dürfte die Nachfrage nach Edelmetallprodukten für Halbleiter weiter steigen.

https://tanaka-preciousmetals.com

Über TANAKA PRECIOUS METALS

Der japanische Edelmetallhersteller TANAKA PRECIOUS METALS mit Sitz in Tokio wurde 1885 gegründet und hat seitdem ein breitgefächertes Leistungsangebot entwickelt für die Anwendung von Edelmetallen in industriellen Produkten für die Elektronik-, Halbleiter- und Automobilbranche. Seit dem 1. April 2010 gehört TANAKA PRECIOUS METALS zur Holdinggesellschaft TANAKA HOLDINGS Co. Ltd. Kooperationen innerhalb des Konzerns ermöglichen TANAKA PRECIOUS METALS, seinen Kunden eine noch breitere Produktpalette und umfangreiche Services anzubieten. Das Unternehmen gehört zu den führenden japanischen Unternehmen im Bereich Edelmetallherstellung und investiert kontinuierlich in Verfahren zur Bereitstellung und Verwendung von Edelmetallen. Um die Globalisierung weiter voranzutreiben, begrüßte TANAKA KIKINZOKU KOGYO die Metalor Technologies International SA im Jahr 2016 als Mitglied der Gruppe. Als Experte im Bereich der Edelmetalle wird TANAKA PRECIOUS METALS weiterhin zur Entwicklung einer lebenswerten und erfolgreichen Gesellschaft beitragen.

Die fünf Kernunternehmen der TANAKA PRECIOUS METALS sind wie folgt.

TANAKA HOLDINGS Co., Ltd. (pure holding company)

TANAKA KIKINZOKU KOGYO K.K.

TANAKA DENSHI KOGYO K.K.

ELECTROPLATING ENGINEERS OF JAPAN, LIMITED

TANAKA KIKINZOKU JEWELRY K.K.

TANAKA KIKINZOKU (INDIA) Private Limited

Hauptsitz: AccessWork, Level 4, C Wing, Delphi, Hiranandani Business Park, Orchard Avenue, Powai, Mumbai, Maharashtra 400076, Indien

Geschäftsführer: Tsuneo Sato, Yutaka Ito

Gründung: 23. Dezember 2019

Mitarbeiter: 5 (ein japanischer, 4 indische Mitarbeiter)

Geschäftsinhalt: Verkauf der Edelmetall-Produkte

Kapital: 40 Mio. Rupien (ca. 503.000 €)

Gesellschafter: TANAKA KIKINZOKU KOGYO K.K. (99.9%)

TANAKA HOLDINGS Co., Ltd.

(Holdinggesellschaft von TANAKA PRECIOUS METALS)

Hauptsitz: Tokyo Building 22F, 7-3, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, 100-6422 Japan

Geschäftsführer: Akira Tanae, geschäftsführendes Vorstandsmitglied

Gründungsjahr: 1885 Etablierung: 1918 Kapital: 500 Millionen Yen

Mitarbeiter der gesamten Gruppe: 5.123 Beschäftigte (Geschäftsjahr 2018)

Konsolidierter Gruppenumsatz: 925.259 Mio.Yen (7.608 Mio. Euro)

(Geschäftsjahr 2018)

Geschäftsinhalte der Gruppe: Als eine Holdinggesellschaft, die das Zentrum der TANAKA PRECIOUS METALS ist, die strategische und effiziente Führung der Gruppe und Management-Beratung für Konzernunternehmen

TANAKA KIKINZOKU KOGYO K.K.

Hauptsitz: Tokyo Building 22F, 7-3, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, 100-6422 Japan

Geschäftsführer: Akira Tanae, geschäftsführendes Vorstandsmitglied

Gründungsjahr: 1885 Etablierung: 1918 Kapital: 500 Millionen Yen

Mitarbeiter: 2.332 Beschäftigte (31. März 2019)

Verkäufe: 765.869.423.000 Yen (6.297 Mio. Euro) (Geschäftsjahr 2018)

Geschäftsinhalt: Produktion, Vertrieb und Import/Export von Edelmetallen (Platin, Gold, Silber etc.) und industriellen Edelmetallprodukten

Webseite: https://tanaka-preciousmetals.com

Firmenkontakt

TANAKA Holdings Co., Ltd.

Kazuko Shimano

Tokyo Building 22F, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku 7-3

100-6422 Tokyo

+81-3-6311-5590

k-shima@ml.tanaka.co.jp

https://tanaka-preciousmetals.com/en/inquiries-for-media/

Pressekontakt

Storymaker GmbH

Mara Ebinger

Derendinger Str. 50

72072 Tübingen

+49 (0)7071-93872-159

m.ebinger@storymaker.de

http://www.storymaker.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.