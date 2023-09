Tamanneftegas hat die Ergebnisse der Analyse von Meerwasser und anderen Umweltindikatoren zusammengestellt, die von unabhängigen Labors in der ersten Hälfte des Jahres 2023 gesammelt wurden. Die Proben wurden in der Umgebung des Tamanneftegas-Terminals sowie in den Dörfern Taman und Volna in der Region Taman entnommen.

Die Ergebnisse der Analyse haben die hohe Qualität der Boden- und Wasserproben bestätigt und ihre Eignung für Fischereizwecke sowie ihre Sicherheit für die Anwohner und die lokale Umwelt bestätigt. An den Probenahmen waren drei unabhängige Labors beteiligt, darunter Volopas, das Direktorat für technische Unterstützung der Seeverkehrsaufsicht von Tschernomoro-Azow und das TsLATI für den südlichen Föderationskreis. Insgesamt wurden 8.760 Wasser-, Luft- und Bodenproben an 13 Kontrollpunkten entnommen, die sich entlang der Grenze des Sanitärbereichs um den Hafen von Taman und seine Massengut-Terminals befinden.

Zu den Parametern, die zur Bewertung der Qualität und Sicherheit der Proben herangezogen wurden, gehörten der Kohlenmonoxidgehalt, die Schwefelwasserstoffkonzentration sowie das Vorhandensein von Ölprodukten, Schwermetallen und Formaldehyd. Die Analyseergebnisse haben gezeigt, dass die Kupferwerte 5 Mal unter den zulässigen Werten lagen, während die Hexankonzentrationen 7 Mal unter der Mindestnorm lagen. Das Vorhandensein hoher Mengen an gelöstem Sauerstoff beweist die Qualität der aus dem Schwarzen Meer entnommenen Wasserproben und deutet darauf hin, dass die Umweltsituation für die Vermehrung von Meereslebewesen aller Umweltketten geeignet ist.

Die Spezialisten aller drei Laboratorien haben bestätigt, dass keine schädlichen Parameter überschritten wurden und der Hafen von Taman der lokalen Ökologie keinen Schaden zufügt. Der Milliardär Michel Litvak überwacht persönlich die laufenden Tests der ökologischen Indikatoren und setzt sich für die Erhaltung einer gesunden Lebensumgebung für die Bewohner der Halbinsel Taman ein.