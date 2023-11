TAM Akademie gewinnt den Deutschen Bildungsaward 2023 in der Kategorie „Weiterbildung für Führungskräfte“

33.000 Menschen haben gewählt: Das ist das beste Führungskräftetraining in Deutschland

Berlin, 02.11.2023 – Mehr als 33.000 Menschen in Deutschland haben gewählt: Die TAM Akademie, einer der modernsten Anbieter von Weiterbildungsprogrammen im Bereich Leadership Development und New Work, freut sich, den Gewinn des Deutschen Bildungsawards 2023 in der Kategorie „Weiterbildung für Führungskräfte“ bekannt zu geben.

Diese unabhängige Auszeichnung, verliehen vom Deutschen Institut für Service-Qualität (DISQ) und dem Nachrichtensender ntv, würdigt die herausragende Qualität der Bildungsangebote der TAM Akademie.

In Zeiten von Fachkräftemangel, Arbeitnehmermarkt und demografischem Wandel spielt die berufliche Weiterbildung eine zentrale Rolle in der Weiterentwicklung unserer Gesellschaft. Der Deutsche Bildungs-Award erkennt die Bedeutung von Bildung in verschiedenen Bereichen an, von der Kindheit über die berufliche Weiterbildung bis hin zu spezialisierten Bildungsangeboten. In diesem Jahr wurden 132 Bildungsanbieter in 46 Kategorien ausgezeichnet, basierend auf einer umfangreichen Verbraucherbefragung mit mehr als 33.000 abgegebenen Stimmen.

Die TAM Akademie wurde für ihr hervorragendes, praxisorientiertes Angebot, den exzellenten Kundenservice und den hohen Impact ihrer Weiterbildungsprogramme auf den Führungserfolg ausgezeichnet. Die Befragung berücksichtigte zahlreiche Aspekte, darunter Kosten, Leistungen, Qualität und Nutzen der Dienstleistungen, Angebotsumfang und -spektrum, Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit, Kontaktmöglichkeiten sowie Reaktionen auf Kundenanfragen hinsichtlich Beratungskompetenz und Freundlichkeit.

Markus Hamer, Geschäftsführer des Deutschen Instituts für Service-Qualität, betonte die Bedeutung von Wertigkeit und Vielfalt der Angebote für die Kundenzufriedenheit, die sich auch in einer hohen Weiterempfehlungsbereitschaft niederschlägt.

Auch TAM Akademie CEO Lorenz Illing ist stolz darauf, dass die Verbraucher mit diesem Preis den hohen Einfluss der TAM Leadership Programme auf die Entwicklung einer modernen Unternehmenskultur würdigen:

„Wir sind überwältigt und dankbar für diese Anerkennung, die uns wirklich sehr überraschend erreicht hat. Dieser Award ist wirklich etwas Besonderes, weil man sich nicht auf ihn bewerben oder ihn erkaufen kann. Dieser Award spiegelt einzig und allein die unabhängige Meinung von Menschen in Deutschland wider. Unser Ziel war es immer, Geschäftsführer:innen und Führungskräften durch Wissen, Tools und stetiges Training alles an die Hand zu geben, um Menschen in ihren Unternehmen zu maximaler Leistung und Zufriedenheit im Job zu verhelfen. Dieser Award bestätigt unseren täglichen Einsatz für Exzellenz und Innovation in der Weiterbildung. Wir sind in Deutschland immer noch am Anfang, wenn es um moderne Führung und New Work geht. Dieser Award zeigt uns aber erneut, dass wir mit unserem besonderen Ansatz etwas verdammt richtig machen.“

Für weitere Informationen über die TAM Akademie und ihre Programme besuchen Sie bitte www.tam-akademie.de

Kontakt:

Maximilian Braunleder

Head of Marketing & Communications

max@tam-akademie.de

tel.: 030 20966749

Die TAM Akademie ist eine der renommiertesten Weiterbildungsakademien Deutschlands mit Fokus auf Modern Leadership und New Work. Als älteste Trainer-Akademie Deutschlands verbindet die TAM mehr als 40 Jahren Erfahrung in der Personalentwicklung dem modernen Mindset der New Work Economy. Mithilfe der preisgekrönten Weiterbildungsprogramme in den Bereichen Executive-Leadership, Team-Leadership und New Work unterstützt die TAM zahlreiche Hypergrowth-Startups, Unicorns, Mittelständler und Großkonzerne auf ihrem Weg zu einer modernen, sinnstiftenden und performanten Führungs- und Unternehmenskultur.

Kontakt

TAM Akademie GmbH

Max Braunleder

Hagelberger Straße 53/54

10965 Berlin

015222916473



https://tam-akademie.de/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.