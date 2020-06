Talentsoft kooperiert mit StepStone

Beschleunigter Recruiting-Prozess für alle

Köln, 09. Juni 2020_ Die Job-Plattform StepStone ist ab sofort an die E-Recruiting-Lösung von Talentsoft, einem der führenden europäischen Anbieter von SaaS-Anwendungen im Bereich HR- und Talentmanagement, angebunden. Kunden von Talentsoft profitieren so von einer hohen Reichweite und effizienten Features zum Recruiting neuer Talente.

Um den Recruiting-Prozess für Bewerber auch in Zukunft weiter zu beschleunigen, bietet die Partnerschaft die Anbindung an die StepStone-Lösung Quick-Apply. Kandidaten hinterlegen bei StepStone einmalig ihre Bewerberdaten, die während des Berwebungsprozesses automatisiert an das Bewerbermanagement-System der Talentsoft-Kunden übertragen werden – eine erneute Eingabe der Daten entfällt.

“Schnell und einfach lautet die Devise im Bewerbungsprozess: Laut Umfragen sind 45 Prozent* der Bewerber der Meinung, dass eine Online-Bewerbung in 10 Minuten ausgefüllt sein muss. Zudem rufen 84 Prozent** der Jobportalbesucher Stellenanzeigen von einem mobilen Endgerät auf. Das erschwert eine manuelle Dateneingabe erheblich. Unternehmen sollten daher auf eine optimale Candidate Experience achten”, sagt Elton Schwerzel, Regional Director DACH bei Talentsoft.

“Die Phase der Bewerbungsanbahnung und auch das Bewerbungsverfahren an sich werden von vielen Unternehmen unterschätzt. Um als Arbeitgeber zu punkten, ist es entscheidend, eine flüssige und schnelle Candidate Experience zu liefern”, ergänzt Christoph Schneppe, Head of Business Solutions bei StepStone.

*Online-Recruiting Studie 2019 von softgarden

**HR-Digital Studie 2019 von Zalvus

Über Stepstone

Mit StepStone finden Menschen ihren Traumjob. StepStone beschäftigt mehr als 3.600 Mitarbeiter und betreibt neben www.stepstone.de Online-Jobplattformen in weiteren Ländern. Das 1996 gegründete Unternehmen ist eine Tochter der Axel Springer SE.

https://www.stepstone.de

Über Talentsoft

Talentsoft wurde 2007 gegründet und zählt heute zu den führenden europäischen Anbietern von SaaS-Anwendungen im Bereich HR- und Talentmanagement. Die Talent-Management-Suite ermöglicht Unternehmen eine effiziente Steuerung von Recruiting, Weiterbildungsmaßnahmen, Leistungs- und Kompetenzmanagement, Karriereentwicklung sowie Vergütung. Talentsoft richtet sich mit seiner Software-Lösung sowohl an mittelständische als auch an Großunternehmen.

www.talentsoft.de

