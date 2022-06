talents4.eu Fachkräfte aus Spanien lernt man hier kennen!

Ausgesuchte Fachkräfte aus Spanien schließen Ihre Fachkräftelücke. Marketing, Assessment, Sprachkurs, Anerkennung, Betreuung – alles aus einer Hand!

Seit dem 07. Juni 2022 ist talents4.eu online. Die Seite zur Fachkräftesuche in Spanien. Mit der TALENTBRÜCKE und dem International Formation Center bieten zwei erfahrene Partner ihre bewährten Dienstleistungen unter einer neuen Marke an. Alles mit einem Ziel: die Fachkräftelücke in deutschen Unternehmen zu schließen!

Mit talents4.eu stellen die TALENTBRÜCKE GmbH & Co. KG (Köln) und das International Formation Center (Madrid) ihre gemeinsame Marke vor.

Talents4.eu hilft dabei, die Fachkräftelücke in deutschen Unternehmen zu schließen. In ganz Spanien werden Fachkräfte gesucht, die eine Karriere in Deutschland anstreben. Durch eine professionelle Auswahl werden nur die Personen vermittelt, die wirklich ins Ausland wollen. Das senkt die Abbruchquote. Alle ausgewählten Teilnehmer:innen nehmen an intensiven Sprachkursen teil, bei denen das notwendige Sprachniveau vermittelt wird. Die Fachkräfte und die aufnehmenden Unternehmen werden bei der Anerkennung von Berufs- und Studienabschlüssen kompetent unterstützt.

Die Projektpartner konnten in den vergangenen 2 Jahren bereits ca. 200 Fachkräfte vermitteln. Der Fokus lag dabei auf Erzieher:innen und Pharmazeut:innen. Derzeit werden auch andere Profile vorbereitet.

„Wir vermitteln Personen, die trotz hervorragender Ausbildung in ihrer Heimat keine gute Anstellung finden“, sagt Lars-Rosario Scarpello, Geschäftsführer der TALENTBRÜCKE. „Bei den Erzieher:innen ist der Bedarf in Deutschland so groß, dass wir mit der Vermittlung kaum hinterher kommen“, fährt er fort.

Alexander Bell vom International Formation Center sagt: „Spanische Fachkräfte sind sehr gut ausgebildet und hochmotiviert. Es gibt aber auch kulturelle Unterschiede über die wir mit den Fachkräften und auch mit den Unternehmen sprechen. Das sichert den größten Projekterfolg.“

Über talents4.eu

Talents4.eu ist die gemeinsame Marke der TALENTBRÜCKE GmbH & Co. KG und des International Formation Center. Gemeinsam helfen wir Unternehmen, die Fachkräftelücke mit den besten Fachkräften aus Spanien zu schließen.

Über die TALENTBRÜCKE GmbH & Co. KG

Die Mitarbeiter:innen der TALENTBRÜCKE sind Expert:innen in der Entwicklung, Anwendung und Bereitstellung von diagnostischen Methoden und Systemen, um Talente und Potenziale sichtbar zu machen.

Ob in Auswahlverfahren, Recruitings oder internationalen Projekten – wir identifizieren Kompetenzen und Begabungen und verstehen uns dabei als Qualitätsführer in allen Bereichen, in denen wir uns engagieren.

