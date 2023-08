TalentgewinnerTV startet

Innovative Jobbörse revolutioniert Recruiting mit personalisierten Video-Testimonials

Grunsfeld, 31.08.2023 – Die Art und Weise, wie Unternehmen nach neuen Talenten suchen, hat sich gerade grundlegend verändert. Die neu eingefuhrte „Talentgewinner.TV“ Plattform stellt das herkömmliche Recruiting auf den Kopf, indem sie auf personalisierte Job Videos setzt, um Menschen und Unternehmen auf eine einzigartige Weise zusammenzubringen.

Traditionelle Bewerbungen und Lebensläufe sind Vergangenheit – die Zukunft des Recruitings liegt in authentischen Video-Testimonials.

Die „Talentgewinner.TV“ Plattform, die von dem bekannten Recruiting Unternehmen Talentgewinner® aus Grunsfeld entwickelt wurde, setzt auf die Kraft des Bewegtbildes, um Talente und Unternehmen auf eine Weise zu verbinden, die bisher unerreicht war.

Im Gegensatz zu herkömmlichen Ausschreibungsverfahren, setzt die „Talentgewinner.TV“ Plattform auf Persönlichkeit und Individualität. Die teilnehmenden Unternehmen haben die Möglichkeit, in ihren eigenen Worten uber ihre Anforderungen, Bedurfnisse und Erwartungen im Unternehmen zu sprechen.

„Diese Testimonials sollen eine authentische und wirkungsvolle Botschaft vermitteln. Der Schlussel zum Erfolg liegt in der Authentizität“, erklärt Thomas Rapp, Inhaber von Talentgewinner. „Wir ermöglichen es den Unternehmen, ihre Kultur und Werte auf eine direkte und persönliche Weise zu präsentieren. Gleichzeitig können die Bewerber ihre Persönlichkeit und Fähigkeiten in einem echten Kontext zeigen.“

Die „Talentgewinner.TV“ Plattform geht uber das bloße Anschauen von Videos hinaus. Sie bietet eine innovative Möglichkeit, potenzielle Kandidaten zu finden, die nicht nur fachlich qualifiziert sind, sondern auch perfekt zur Unternehmenskultur passen.

Um sicherzustellen, dass diese Videos ihre maximale Wirkung entfalten, werden sie dort präsentiert, wo Menschen täglich unterwegs sind – im Web, in Social Media und auf Mobiltelefonen. Dies ermöglicht es sowohl Unternehmen als auch Bewerbern, flexibel und zeitnah miteinander in Kontakt zu treten.

Mit „Talentgewinner.TV“ bricht Talentgewinner mit traditionellen Recruiting-Normen und ebnet den Weg fur eine dynamischere und persönlichere Art der Talentsuche. Unternehmen und Bewerber werden ermutigt, sich von dieser innovativen Plattform inspirieren zu lassen und die Zukunft gemeinsam zu gestalten.

Über Thomas J. Rapp – Talentgewinner

20 Jahre Expertise in der Mitarbeitergewinnung und Persönlichkeitsentwicklung. Gastdozent an der Hochschule Heilbronn und gefragter Referent fur die Themen Mensch & Recruiting, Mitarbeiterkommunikation und Onboardingsysteme.

Ein klares messbares Ziel, eine starke Botschaft und digitalisierte Prozesse, da wo Sie Sinn machen. Sie steuern Ihr Unternehmen selbst. So gewinnen Sie Ihre richtigen Mitarbeiter uber wirkungsvolle Netzwerke mit dem Ressonanzfaktor Mensch. Wir begleiten erfolgreich Unternehmen aus der Gesundheitsbranche und dem Mittelstand.

Kontakt

Thomas J. Rapp Talentgewinner

Thomas Rapp

Rieneckstr. 11

97947 Grünsfeld

09346 9593930



https://talentgewinner.tv

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.