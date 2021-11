Talent Akquisition Forum – “Der ideale Recruiting Partner”: Beginn am 25.11.2021

Location: Design Offices Atlas

Street: Rosenheimerstr. 143

City: 81671 – München (Germany)

Start: 25.11.2021 09:30 Uhr

End: 25.11.2021 12:00 Uhr

Entry: free

Am 25. November 2021 präsentiert die Success Consultants GmbH im Talent Akquisition Forum “Recruitment as a Service” erstmalig einem breiten Publikum.

Recruitment as a Service ist ein Recruiting Service auf Basis einer Fixpreis-Suche mit einer hohen Besetzungswahrscheinlichkeit – ohne zusätzliche Kosten oder Abschlussprovisionen.

Dieser Service ist seit 2020 bei diversen Unternehmen in der digitalen Branche im Einsatz – insgesamt arbeiten mehr 50 Unternehmen bislang erfolgreich mit Recruitment as a Service.

Das Talent Akquisition Forum startet um 09.30h mit einem “Warm-Up” und der Vorstellung des Teams. Von 10:00h bis 11:00h erfolgt die Vorstellung von “Recruitment as a Service”. Von 11:00h bis 12:00h ist Raum für Fragen und Antworten. Ebenfalls werden wir eine Demonstration zum Persönlichkeitsmatching im Recruiting anbieten.

Mit der persönlichen Teilnahme kann sich jeder Teilnehmer kostenfrei “Recruitment as a Service” als Hauptgewinn sichern. Folgende Gewinne werden unter den Teilnehmern verlost:

* Der 1. Gewinn ist ein kostenfreier RaaS-1 Vertrag im Wert von 5.900,- EUR für die Besetzung einer offenen Vakanz im IT/Tech-Bereich mit dem Schwerpunkt Software-Entwicklung, IT-Security, Cloud, Agile Work oder Vertrieb mit Hilfe eines Persönlichkeitsmatchings.

* Der 2. Gewinn ist ein kostenfreier TaaS-10 Vertrag im Wert von 2.500,-EUR für einen Strategieberatungstag aus dem Bereich Talent Akquisition Organisation / Human Resources Transformation wahlweise mit dem Schwerpunkt Talent Sourcing, Agiles Recruiting, Digitalisierung im HR/Recruiting, Arbeitgebermarke/-Funnel, Employer Marketing und/oder Persönlichkeitsmatching.

* Der 3. Gewinn ist ein Candle-Light Dinner mit dem gesamten RaaS-Team.

Die Anmeldung zu unserem Talent Akquisition Forum – “Der ideale Recruiting Partner” erfolgt über die Website der Success Consultants GmbH. Wegen begrenzten Plätzen und den einzuhaltenden Hygiene-Regeln, bitten wir Sie, sich frühzeitig anzumelden und ihren Platz zu sichern.

Eine virtuelle Teilnahme zum Talent Akquisition Forum wird ebenfalls angeboten.

Die Zielgruppe des Talent Akquisition Forums sind Entscheider im Bereich Talent Akquisition / Human Resources, Recruiter, Influencer, Berater. Die Presse ist ebenfalls willkommen.

Die Success Consultants GmbH ist eine Strategieberatung mit dem Hauptsitz in München und Standorten in Düsseldorf und Berlin. Gegründet wurde die Success Consultants GmbH 2018 von Richard Diks mit dem Schwerpunkt digitale Geschäftsmodelle, agile Organisation un Talent Akquisition. Die Organisation der Success Consultants GmbH orientiert sich komplett an dem SPOTIFY-Modell im Rahmen eines Remote-First Ansatzes.

Richard Diks ist Diplom-Ingenieur und hat einen Executive MBA Abschluss im Bereich Business Engineering der Universität St. Gallen. Vor der Gründung der Success Consultants GmbH war Richard Diks mehr als 10 Jahre als freiberuflicher Strategieberater im Bereich digitale Geschäftsmodelle und Agile Organisation tätig. Richard Diks war vor seiner Zeit als Strategieberater in verantwortungsvollen Positionen bei IBM und Microsoft.

