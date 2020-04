Taiwans führend bei Industrie 4.0 und smarter Fertigung

Taipei, 02.04.2020

Industry 4.0, smarte Fertigung, das Internet der Dinge, Künstliche Intelligenz, Mensch-Maschine-Kollaboration: Die Industrie erlebt den größten Umbruch seit Einführung der Dampfmaschine. Damit steigen auch die Anforderungen an die Hersteller von Maschinen: Sie müssen die mechanische Bearbeitung von Werkstücken ebenso beherrschen wie die Sensorik und die Informationstechnologie, etwa die Datenanalyse und Künstliche Intelligenz. Die Maschinenindustrie in Taiwan ist dafür bestens gerüstet. Die Unternehmen in dem asiatischen Land entwickeln sich von traditionellen Maschinenherstellern zu Lösungsanbietern und spielen eine führende Rolle in der globalen Entwicklung von Industrie 4.0.

Ein Beispiel von vielen ist die intelligente Doppelkurbelpresse von Chin Fong Machine Industrial Co., die mit dem Taiwan Excellence Award ausgezeichnet wurde. Die Maschine überwacht sich selbst mit Sensoren und KI-Technologie, sie ist mit der Cloud verbunden. Techniker können den Zustand der Maschine aus der Ferne überwachen und konfigurieren. Die Schleifmaschine Smart Precision Grinder von EQUIPTOP, einem kürzlich ebenfalls mit dem Taiwan Excellence Award ausgezeichneten Unternehmen, zeichnet Störungsinformationen auf und meldet diese dem Servicedienstleister, der die Ursache der Störung leicht herausfinden und den Fehler schnell beheben kann. Das spart nicht nur Kosten während des Maschinenstillstands, sondern hilft, Ausfälle vorherzusehen. Predictive Maintenance ist auch eine der Anwendungen der Equipment IoT-Plattform DIALink von Delta Electronics. Sie sammelt Daten von CNC-Maschinen und speicherprogrammierbaren Steuerungen, bereitet sie auf und übermittelt sie in die Cloud, wo die Daten für die vorausschauende Wartung genutzt werden können.

Über Taiwan Excellence

Taiwan Excellence zeichnet innovative Produkte aus Taiwan aus, die einen Mehrwert für Anwender weltweit bieten. Bewertet werden Aspekte wie Design, Qualität, Marketing, taiwanesische Forschung & Entwicklung sowie Fertigung. Das 1992 vom Wirtschaftsministerium (MOEA), R.O.C., initiierte Label für Taiwan Excellence wird von 102 Ländern anerkannt.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.taiwanexcellence.de oder http://www.taiwanexcellence.org/de

Über das Taiwan External Trade Development Council (TAITRA)

Das Taiwan External Trade Development Council (TAITRA) wurde 1970 gegründet, um taiwanesische Unternehmen bei der Entwicklung ihrer Geschäfte auf dem Weltmarkt zu unterstützen. In den letzten 40 Jahren hat es eine Schlüsselrolle bei der Entwicklung der taiwanesischen Wirtschaft gespielt. TAITRA wird von der Regierung und den Industrieverbänden gemeinsam gefördert und wird von der internationalen Geschäftswelt als Business Gateway zu Taiwan angesehen.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte http://www.taitra.org.tw oder http://www.taiwantrade.com.tw

