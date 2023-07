Taiwan Excellence launcht europaweite Läufersuche für Berlin Marathon

Taiwan startet Kampagne zur Vorbereitung auf den BMW Berlin Marathon 2023 und vergibt Startplätze im Team Taiwan Excellence für den weltberühmten Lauf

Taiwan Excellence, offizieller Partner des 49. BMW Berlin Marathons, ist aktiv auf der Suche nach 15 motivierten Läuferinnen und Läufern aus ganz Europa für die Teilnahme an dem diesjährigen Marathon der deutschen Hauptstadt. Der Slogan der Kampagne 2023 „Run with Taiwan. Strive for Excellence“ charakterisiert perfekt die Botschaft der Veranstaltung, denn er inspiriert Langstreckenlaufende ihre Ziele entschlossen zu verfolgen. Es ist das erste Mal, dass das Bureau of Foreign Trade (BOFT) und das Ministry of Economic Affairs (MOEA) sowie der Taiwan External Trade Development Council (TAITRA) ihre Kampagne für den BMW Berlin Marathon ausweiten, um Laufbegeisterte in mittel-, ost- und westeuropäischen Ländern zu erreichen.

Der Slogan inspiriert den Charakter der Kampagne

Taiwan Excellence, eine Initiative des BOFT und TAITRA, ist zum sechsten Mal Partner des BMW Berlin Marathons. 2023 unterstreicht die Kampagne „Run with Taiwan. Strive for Excellence“ die gegenseitigen wirtschaftlichen Interessen zwischen Europa und Taiwan. Der Slogan transportiert die Botschaft des angestrebten Erfolges und richtet sich an Freizeitläufer aus ganz Europa, als Teil des Team Taiwan Excellence am Berlin Marathon teilzunehmen.

James C. F. Huang, Vorsitzender von TAITRA und selbst begeisterter Läufer, beschreibt seine Wahrnehmung des Marathons und des Engagements der Teilnehmenden: „Wir bewundern jedes Jahr sowohl den bemerkenswerten Teamgeist als auch den starken Zusammenhalt unserer Läuferinnen und Läufer auf ein Neues. Zusammen mit der unvergleichlichen Atmosphäre dieser großartigen Veranstaltung im Herzen Berlins ist das Event immer wieder einmalig. „Leidenschaftlicher Einsatz, Durchhaltevermögen und Streben nach Spitzenleistungen aller Sportler auf der Strecke würden perfekt zu der eigenen Philosophie passen, ergänzt Huang. „Wir laden Laufbegeisterte aus ganz Europa, die diese Werte teilen und entschlossen sind, ihre Ziele zu verfolgen, herzlich ein, sich zu bewerben und Teil unseres Teams Taiwan Excellence zu werden.“

Eine Kampagne mit Online- und Offlineaktivitäten wird über verschiedene Marketingkanäle lanciert, mit Schwerpunkt auf der Ansprache von Läufern in Deutschland, Tschechien und Polen. Ambitionierte Marathonsportler aus ganz Europa, die ihren Traum von einer Teilnahme am Berlin-Marathon verwirklichen wollen, sind herzlich eingeladen, sich dem Team Taiwan Excellence anzuschließen und sich online unter www.taiwanexcellencemarathon.de zu bewerben.

Team-Präsentation auf der Marathon Expo im ehemaligen Flughafen Tempelhof

Als offizieller Partner präsentiert sich Taiwan Excellence am Rennwochenende vom 21. bis 23. September auf der Marathon Expo, der Messe für Sport, Gesundheit und Lifestyle, im historischen Flughafen Tempelhof. Laufbegeisterte haben dort die Möglichkeit, in die dynamische Welt der Spitzenprodukte sowie innovativen, technologischen Entwicklungen aus Taiwan einzutauchen und einen Blick in die Zukunft zu werfen. Den Höhepunkt stellt das für Samstag, den 23. September, angesetzte Presse-Event dar. Im Rahmen dieser Veranstaltung wird am Stand von Taiwan Excellence das Team Taiwan Marathon im Einzelnen vorgestellt.

Taiwans Innovationsgeist ist von höchster Qualität geprägt

Taiwan Excellence, eine Initiative des Taiwan External Trade Development Council (TAITRA) und des Taiwan Bureau of Foreign Trade (BOFT), fördert seit ihrer Gründung 1992 taiwanesische Unternehmen und Branchen. Die Initiative ist der Beweis für den beachtlichen Aufstieg Taiwans zu einer globalen Zentrale für Top-Marken, die für ihre innovativen Spitzenleistungen bekannt sind. Hochmoderne Produkte aus verschiedenen Branchen zeugen vom ausgeprägten Innovationsgeist des Landes, das höchste Standards in qualitativer Innovation, Design und Herstellung setzt, um auf dem Weltmarkt erfolgreich zu sein.

Taiwan Excellence ist der Überzeugung, dass nur Innovation Veränderungen für ein besseres Leben bewirken kann. Ein interdisziplinäres Jurorenteam sucht und wählt innovative Marken aus Taiwan, die in den Bereichen Nachhaltigkeit, Design, Forschung und Entwicklung hohe Maßstäbe setzen. Das Taiwan Excellence Zeichen ist zu einem der weltweit begehrtesten und bekanntesten Symbole für Qualität und Design geworden. Es macht die herausragenden Produktinnovationen Taiwans in der ganzen Welt bekannt. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte https://www.taiwanexcellence.org/de

