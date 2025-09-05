Tag des offenen Heilstollens in Saalfeld/Thüringen

Saalfelder Feengrotten laden am 14. September zum Probeschnuppern ein

Ein Atemzug aus der Tiefe: Die Feengrotten laden Groß und Klein ein, die besondere Wirkung des Heilstollens zu testen. Die Wirksamkeit eines Aufenthaltes unter Tage zur Linderung von Atemwegserkrankungen ist bereits seit Jahrzehnten bekannt. Auch heute stellt sie als nebenwirkungsfreie Therapieform eine Ergänzung zur Schulmedizin dar. Ideal für Menschen, die nach einer natürlichen Möglichkeit suchen, ihre Gesundheit zu stärken und zu regenerieren. In einer kürzlich veröffentlichten internationalen Studie der Universität Gießen konnte die Wirksamkeit der Heilstollen-Therapie in Saalfeld bei COPD, Asthma und Post-COVID nachgewiesen werden.

1937 wurde in einem separaten Grubenbereich der Feengrotten der erste Heilstollen Deutschlands eröffnet. Seitdem haben zahlreiche Gäste ihre Beschwerden bei Atemwegs- und Hauterkrankungen gelindert oder geheilt sowie Pollenallergien und Erkältungen vorgebeugt. Die Luft ist nahezu staub-, keim-, allergen- und ozonfrei, liegt ganzjährig bei etwa 10 °C, bei einer relativen Luftfeuchte von über 98 % – ideale Bedingungen für belastete Atemwege.

Probieren Sie es selbst aus: Am Sonntag, den 14. September, findet im Heilstollen ein kostenfreier Schnuppertag für Erwachsene und Kinder von 10:00-16:00 Uhr statt. Er bietet die Gelegenheit, den Heilstollen kennen zu lernen, sich über Behandlungsangebote zu informieren und sich persönlich von der besonderen Luftqualität zu überzeugen. Erfahrene Heilstollenbetreuerinnen stehen für Fragen und Beratungen zur Verfügung.

Treffpunkt ist im Kassengebäude der Feengrotten. Wer sich an diesem Tag für eine Jahreskarte entscheidet, erhält außerdem 10% Rabatt.

Lernen Sie wieder tief durchzuatmen und erleben Sie Gesundheit aus dem Schoß der Erde.

Hinweis zur Anmeldung: Eine Anmeldung ist nicht zwingend erforderlich; wer jedoch eine bestimmte Wunschuhrzeit bevorzugt, kann diese unter www.feengrotten.de reservieren.

Informationen: Kundenservice Saalfelder Feengrotten

Feenfon: 0 36 71 – 55 04 0 | kundenservice@feengrotten.de | www.feengrotten.de

Die Saalfelder Feengrotten und Tourismus GmbH ist eines der größten Tourismusunternehmen in Thüringen und vermarktet das Ausflugsziel Feengrotten, den Erlebnispark Feenweltchen sowie zahlreiche Zusatzangebote, wie zum Beispiel untertägige Hochzeiten, Inhalationskuren, Gruppenreisen u.v.m.

